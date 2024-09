Bodrum 2024 yazını bir kez daha geride bıraktık. Şehre döndüm ve bu yaz neler yaşadık diye düşünmeye başladım. Su sorunu? Eh, minimumdu diyebiliriz. Fiyatlar mı? Çok konuşuldu, tartışıldı, yazıldı çizildi ama herkes yine tıkır tıkır planlarını yaptı, tatilciler Bodrum'un keyfini çıkarmaya devam ettiler. Plajlar mı? Gündüzcüler boş dedi, gececiler ise sabahı zor etti, çünkü asıl Bodrum akşamları yaşandı! Kazalar, kavgalar olmadan yaz mı geçer? Olmaz tabii.

Ama en şükredilesi konu yangınların hızlıca kontrol altına alınmasıydı. Bu Bodrum yazı, diğerlerine göre hızlı geçti gibi... Eğlenildi, hesaplara şaşırıldı ama herkes bir şekilde Bodrum'u yaşadı.







Peki sanat eserlerinin üzerine tırmanan çocuklar da neydi öyle? Sanatın dibe vurduğu an orasıydı işte. Ve son darbe: Tüm yaz bu köşede okudunuz, denizlerde denetim nerede, çevreci patronlar koyları kirletiyor diye, yetersiz kaldı isyanlarımız.

Sahil güvenlik uyuyor dedim, uyandıramadım kimseyi. Bir-iki gün denetim sonra her şey aynıydı. Su sıkıntısı, yüksek fiyatlar, plajların doluluğu, kazalar, kavgalar... Hepsi bu yazın bir parçasıydı.

Ama yine de, Bodrum yine Bodrum'du işte. Şimdi, şehir hayatına geri dönsek de, Bodrum'da kazandığımız enerji ve deneyimlerle daha güçlü hissediyoruz. Bodrum'un ruhu, bizimle birlikte şehre de taşındı. Trafik, gürültü, koşturmacaya yeniden merhaba! Şehir hayatı sert olacak, biliyoruz. Ama ne diyorum? Biz bu yaz Bodrum'da savaştan çıkmış gibiyiz... Şehirde bizi ne yıpratabilir ki? Hazırız savaşa!









DANS YARIŞMASININ YILDIZI KİM?

Bir dans yarışması düşünün, 30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenleniyor. Dansçıların herhangi bir street style türünde performans sergilediği, müziğe ve beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle etkileşime geçtiği teke tek yarışma, bulunduğu şehrin kültürüne göre de şekilleniyor. Organizasyon kapsamında İtalya'da popüler dansın figürleri geleneksel dansla buluşurken, Fransa'da sokak dansı, Japonya'da ise takibi zor ve hızlı figürler sergileniyor.

Peki Türkiye'de nasıl oluyor dersiniz? Şehre dönüş öncesi bir dans yarışmasını canlı canlı sahnede bu bahsettiğim dans yarışmasını izlemek için İzmir'e uğruyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Red Bull Dance Your Style Türkiye Finalinde, dans pistlerini ateşe veren 16 yarışmacının kıran kırana mücadelesi çok keyifli anlara sahne oldu. Hip hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin buluştuğu bu özel etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen en iyi dansçılar hünerlerini sergiledi. Birinci Esila Mayadağ, 9 Kasım'da Hindistan'da gerçekleştirilecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Esila çok yetenekli yarışmada şansının kesinlikle yüksek olacağını düşünüyorum. Dilerim madalyayla geri döner.









'DUO', LONDRA TASARIM FESTİVALİ'NDE

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un "Duo" (İki) adlı eseri, Londra Tasarım Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak. 14 Eylül'de Londra'nın Greenwich ilçesinde yer alan Painted Hall'de sergilenecek eser ayrıca festivalin "Dönüm Noktası Projeleri" arasında yer alacak. Sanatçının kısa sürede iki uluslararası ödül alan ve çok ses getiren "Açık Anıtlar" serisinin bir parçası niteliğindeki "Duo", dualite kavramını yenilikçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Festival 22 Eylül'de sona erecek.