Yılın her dönemi olduğu gibi, yine eylül ayında New York'tayım. Şehir her zamanki enerjisiyle insanı içine çekerken, bu kez beni özellikle heyecanlandıran bir dizi etkinlik var. Bir süre yazılarıma buradan, dünyanın farklı köşelerine seslenen New York'tan haberlerle devam edeceğim.

Elbette eylülün en dikkat çekici etkinliklerinden biri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumu. Dünyanın kalbi bu hafta New York'ta atıyor desek abartmış olmayız. BM Genel Kurulu, küresel sorunların masaya yatırıldığı, liderlerin bir araya gelerek gelecek adına önemli kararlar aldıkları bir platform olmanın ötesinde, her yıl yeni bir gündemi belirliyor. Diplomatik görüşmelerin ve küresel iş birliklerinin merkezinde yer alan bu oturum, sadece politikacıları değil, gazetecileri, aktivistleri, sanatçıları ve iş dünyasından birçok kişiyi de bir araya getiriyor.









Bu yıl, iklim değişikliği, küresel sağlık sorunları, çatışmalar ve insan hakları konuları yine gündemin başında yer alıyor. Ancak belki de bu oturumu diğerlerinden farklı kılan şey, dünyanın dört yanından gelen değişim rüzgarları ve artan toplumsal farkındalık. Sivil toplumun sesi hiç olmadığı kadar güçlü çıkıyor, gençler sahnede daha fazla yer buluyor ve herkes daha adil bir dünya için çözümler arıyor. Herkesin bir mesajı var ve bu mesajların yankısı, sadece şehirde değil, dünya genelinde hissediliyor.

Peki BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda bu yıl neler konuşulacak?

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de 'Geleceğin Zirvesi' ile açılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14'üncü kez BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.









'ÖNCELİĞİMİZ BARIŞ OLACAK'

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'ın BM Basın Brifinginde ABD'nin UNGA79 için önceliklerini aktardığı konuşmasını dinledim. Şunları söyledi Linda Thomas- Greenfield:



TEHDİTLERLE MÜCADELE

"Yaklaşık 133 devlet veya hükümet başkanını, üç başkan yardımcısını, 80 başbakan yardımcısını ve 45 bakanı ağırlamayı planlıyoruz. Ve tabii ki, yaptığımız her şeyde onların hayati seslerini duyabilmemiz için STK'lar, sivil toplum ve genç liderler de burada. Her yıl bunu söylüyor gibiyiz ama bu BM Genel Kurulu daha kritik ve daha zorlu bir zamanda olamazdı. Dikkat ve eylem gerektiren krizlerin ve çatışmaların listesi giderek artıyor gibi görünüyor. Şu anda konuşurken gelecek için yoğun müzakereler devam ediyor. İklim krizinin yıkıcı etkileri, küresel gıda güvensizliğindeki ani artış ve dünyanın dört bir yanındaki otoriter ülkelerde insan haklarına yönelik saldırılar var.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı BM Şartı'na açıkça meydan okuyarak yürüttüğü yasadışı, acımasız saldırı savaşı var. Dünyanın en büyük insani krizini yaratan ve insanları ciddi gıda güvensizliğine ve hatta kıtlığa iten Sudan'daki anlamsız iç savaş var.

Kenya liderliğindeki Çokuluslu Güvenlik Destek Misyonu'nun çete şiddetiyle mücadele etmeye ve ülkeyi demokrasiye giden yola sokmaya devam ettiği Haiti'deki devam eden istikrarsızlık var. Ve Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı İsrail ile Hamas arasındaki çatışma var. Bildiğiniz gibi yıldönümü sadece birkaç hafta uzaklıkta. 7 Ekim'de, Holokost'tan bu yana Yahudi halkına karşı yapılan en ölümcül saldırıyı gerçekleştirdi. Bu çatışma her iki tarafta da çok fazla acı ve ıstıraba neden oldu ve Gazze'de korkunç bir insani kriz yarattı. Şimdi, tüm bu zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda, kötümserliğe kapılmak, aslında umudu yitirmek ve demokrasiden vazgeçmek kolaydır. Ama bunu yapmaya gücümüz yetmez. Dünyanın dört bir yanındaki en savunmasız insanlar, ilerleme kaydetmemize, değişim yaratmamıza, onlar için bir umut duygusu getirmemize güveniyor. Bu nedenle, zamanımızın zorluklarını ortaklar olarak birlikte ele almak, BM Genel Kurulu sırasındaki üç politika önceliğimizin merkezinde yer alıyor. İlk olarak, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditleri ele almak için diğer üye devletlerle birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu tehditlerin birçoğundan zaten bahsettim ama ne yazık ki liste uzayıp gidiyor. Dolayısıyla bu BM Genel Kurulu, savaş belasını sona erdirme konusundaki kolektif sorumluluğumuza odaklanacak."