Ünlü medya sanatçısı Refik Anadol, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumunda, dünya liderlerinin bir araya geldiği önemli zirvede, çevreyi koruma konusundaki farkındalığı artıracak çığır açan bir yapıtla karşımıza çıkıyor.

Bodrum'da kendisiyle son görüştüğümüzde, "Çok güzel işler var ufukta ama açıklayamıyorum" demişti. Meğer bahsettiği buymuş! "Large Nature Model: Coral" adlı bu yapıt, yapay zeka tarafından oluşturulmuş eşi benzeri görülmemiş bir mercan resitali sunuyor.









Bu devasa enstalasyon, 100 milyon mercan görüntüsü üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenimi algoritması kullanarak okyanuslarımızın genişliğini ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Anadol'un yapıtı, çevre tahribatının sonuçlarını aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi çözümler için ilham verici bir çağrı yapıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming de bu eseri övgüyle anarak, "Refik Anadol'un sanatı, doğal dünyamızın güzelliği ve kırılganlığına bir övgüdür. Bu, dünya liderlerine bir uyarıdır: Teknolojinin gücünü kullanmalı ve gezegenimizi korumak için harekete geçmeliyiz" dedi.

Anadol'un BM'deki bu katılımı, sanat, bilim ve teknolojiyi harmanlayarak, izleyicilere doğayla olan bağlarını derinleştirme fırsatı sunuyor. Yapıt, aynı zamanda sürdürülebilir bir dünya inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercan resifleri gibi ekosistemlerin korunmasının ne kadar hayati olduğu, bu eserle bir kez daha gözler önüne seriliyor.









Anadol, "Large Nature Model: Coral ile teknolojinin, gezegenimizle daha derin bağlantılar kurmamıza nasıl yardımcı olabileceğini ve daha sürdürülebilir bir dünya için birlikte çalışmamız gerektiğini umuyorum" diyerek eserinin ardındaki vizyonu paylaştı.

Birleşmiş Milletler'de sergilenen bu etkileyici eser, 21-28 Eylül tarihlerinde dünya liderlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının buluştuğu Zirve Haftası boyunca görülebilecek. Anadol'un bu projesi, yapay zeka ile sanatı bir araya getirerek, insanlığı doğanın kırılganlığı ve güzelliğiyle yeniden bağ kurmaya davet ediyor. Dünya genelinde yankı uyandıracak bu eser, doğa ve teknoloji arasında kurulan köprünün sanatsal bir ifadesi olarak hafızalara kazınacak. Refik Anadol, bir kez daha sınırları zorlayan ve geleceğe ışık tutan işlerle karşımızda.









NEW YORK'TA STRATEJİK İLETİŞİM ZİRVESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organize ettiği ve uluslararası alanda ilk kez gerçekleşen Stratejik İletişim Zirvesi, "Stratcom Public Forum" adı altında New York'ta toplandı. Yale Club New York'ta düzenlenen zirvede, stratejik iletişimin küresel krizlerin çözümüne nasıl katkı sağlayabileceği ve daha barışçıl bir dünya inşasına yönelik rolü tartışıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Türkiye bu önemli platforma ev sahipliği yaparak dünyanın önde gelen uzmanlarını ve akademisyenlerini bir araya getirdi. Zirvenin teması ise oldukça dikkat çekiciydi: "Küresel Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim"

Açılış konuşmalarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile BM Küresel İletişim Başkanı Melissa Flemin'in video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği bu zirvede, kriz zamanlarında uluslararası işbirliği ve iletişimin rolü masaya yatırıldı. Dijitalleşme ve yapay zekanın iletişim süreçlerine olan etkileri ise zirvenin diğer önemli başlıkları arasında yer aldı. İlk panelde, "Krizlerle Mücadelede Uluslararası İşbirliği ve İletişim" teması işlendi ve küresel kriz dönemlerinde koordinasyonun nasıl sağlanabileceği konuşuldu. İkinci panel ise "Küresel Barış İnşasında Stratejik İletişimin Rolü" başlığı altında, belirsizlik çağında stratejik iletişimin barışa nasıl katkı sunabileceği tartışıldı. Ayrıca, forumda öne çıkan bir diğer önemli nokta, dijitalleşmenin ve yeni medya araçlarının stratejik iletişim üzerindeki etkisiydi. Bu araçların, mesajların geniş kitlelere ulaştırılmasında oynadığı kritik rolün altı çizildi. Bu tür etkinlikler, farklı bakış açıları edinmek ve gelecekteki belirsizliklere karşı daha hazırlıklı olmak adına büyük bir fırsat sunuyor.