İtalyanlar Nusret’e koştu

Dünyaca ünlü et restoranı zinciri Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Milano'da, Casa Brera Hotel'de Nusr-Et zincirinin 33. şubesini açtı. Gökçe'nin yeni restoranına İtalyanlar büyük ilgi gösterdi. Ülkedeki gurme yazarlar ve gazeteciler de mekanı ziyaretlere başlayıp, menüler ve fiyatlar hakkında yazılar yazdı.

Dissapore, restoran hakkında "Nusr- Et'in Milano şubesi, şehrin kalbinde, La Scala ve Duomo'ya sadece birkaç adım mesafede yer alan seçkin bir otel olan Casa Brera'da yer alacak. Otel, yakın zamanda restore edilmiş ve iç mekanları Patricia Urquiola tarafından tasarlanmış tarihi bir 20. yüzyıl binasında hizmet veriyor" diye yazdı.

'HAYALİ GERÇEK OLDU'

Altissimocento, "Salt Bae sonunda şehrimiz Milano'da" diye yazarak restoran menüsünün en iddialı ve denenmesi gerekenlerini listeledi. Ünlü İtalyan gazetesi Corriere della Sera bu açılış hakkında, şu yorumu yaptı: "Dünyaca ünlü Türk şef Nusr-Et Gökçe'nin, Milano'daki yeni restoranı açıldı. Biz de kendisiyle birlikte şubenin gizli bir ön izlemesini paylaşıyoruz. Özel tereyağlı soslu bir biftek olan Nusr-Et Special'dan lokum bonfileye ve Wagyu Bresaola'ya kadar ünlü et yemeklerinin tadını çıkarabilirsiniz. İtalya'ya ve şehrin tarihi merkezine gelmek onun hayaliydi."

'ET 14 YAŞINDAN BERİ TUTKUSU'

La Cucina Italiana'da ise bu deneyimden şöyle söz edildi: "Milano'daki yeni restoranının eşiğinden girer girmez 'Tanıştığımıza memnun oldum, gerçekten her şeyle siz mi ilgileniyorsunuz?' diye soruyorum. 'Başka bir şey yapmayı hayal bile edemiyorum, her şeye göz kulak olmak doğamın bir parçası. Restoranlarım benim hayatım ve et 14 yaşımdan beri en büyük tutkum' diye büyük bir nezaketle cevap veriyor' ve beni oturmaya davet ediyor."



'DÜNYADA İSMİMİZİ HERKES BİLİYOR'

ÜNLÜ Türk şef Nusret Gökçe, İtalya'da açtığı yeni restoranı Nusr-Et Steakhouse Milano'yla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu. Açılış gecesinde İtalya'nın dünyaca tanınan isimlerini mekânında ağırlayan Gökçe, rezervasyonların ilk günden tükendiğini belirterek şunları söyledi: "Sırada Roma, Meksika, İbiza ve Kapadokya var. Dünyada ismimizi herkes biliyor, en güvenilir markalardan biriyiz. Güvenimize ve samimiyetimize herkes inanıyor. Ülkemizi dünyanın her yerinde temsil etmeye devam edeceğiz. Et deyince akla Nusret ve Türkiye gelmesi beni çok mutlu ediyor."