İdilika'nın Mutfağ'ında bugün, bahar aylarının olmazsa olmazı, baklagillerin yeşil incisi bezelyeli tariflere yer veriyorum. Bezelye; lezzetli ve çok besleyici olduğu kadar, anayurdu bilinmeyen sebzelerden biridir. Eski çağlardan beri Avrasya'da yetiştirildiği biliniyor sadece. Bezelye, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de bol bol yetiştiriliyor. Bugün size, yapmaktan her daim çok keyif aldığım bezelye çorbasını, bezelye püresini ve bezelyeli spagettiyi anlatıyorum. Bezelye, mevsiminde dondurulmaya çok uygun bir sebzedir. Bu yüzden ilkbahar aylarında bezelyeyi tezgahlarda görür görmez hemen ayıklayıp buzdolabı poşetlerine koyup donduruyoruz. Marketlerde satılan bezelye konserveleri de var. Ancak eğer kendi buzluğumda daha önceden dondurduğum bezelyem yoksa, marketten dondurulmuş bezelye satın alma yolunu seçiyorum. Dondurulmuş sebzeler, konservelerden daha taze ve leziz sonuçlar veriyor. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.









BEZELYE ÇORBASI



MALZEMELER

500 gr. taze bezelye

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet et bulyon

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Patatesi ve soğanı ince ince doğruyoruz. Geniş bir tencereye soğanı ve yağı alıp soğanları bir-iki dakika kavuruyoruz. Kavurduğumuz soğanların üzerine patatesleri de ekleyerek biraz daha kavuruyoruz. Son olarak bezelyeleri ilave edip patatesler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. Beş su bardağı suyu tencereye ilave ediyoruz. Su kaynayınca et bulyonu ekleyip orta ateşte yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. Hepsini blender'dan geçiriyoruz.



BEZELYE EZMESİ



MALZEMELER

2 su bardağı dondurulmuş bezelye

2 kibrit kutusu parmesan veya herhangi bir sert peynir

1-2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı tuz

2-3 tutam karabiber

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri iyice ezilene dek mutfak robotundan geçirin ve dilediğiniz gibi servis edin. Tadını severseniz, sevimli kavanozlarda hediye etmek için de hazırlayabilirsiniz.



BEZELYELİ KEK



MALZEMELER

3 yumurta (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kuru fesleğen

1/2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 su bardağı mısır unu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı haşlanmış bezelye

YAPILIŞI: Derin bir kabın içine oda sıcaklığındaki yumurtaları ve zeytinyağını aktarın. Çatalla iyice çırptıktan sonra sütü, tuzu, karabiberi ve kuru fesleğeni ilave edin. Rendelenmiş taze kaşar peynirini de ekleyip tekrar karıştırın. Diğer yanda derin bir kabın içine unu, mısır ununu ve kabartma tozunu koyarak harmanlayın. Sonra eleyerek yumurtalı karışımın içine aktarıp, spatula yardımıyla iyice karıştırın. En son haşlanmış bezelyeleri hamura ilave edip, yavaşç a karıştırın. Yağlanmış bir kek kalıbına aktarın ve üzerini düzleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Fırının ısısını 150 dereceye düşü rüp 10 dakika daha pişirin. Fırını kapatın ve keki çıkarmadan 10 dakika içinde bekletin. Fırından alıp ılındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.