İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, aromasına bayıldığım, hemen hemen tüm yemeklerimde, tatlılarımda, reçetelerimde kullandığım, salatalarıma sos olarak döktüğüm, çayımın içine dilimlediğim, tazelik hissinin baş kahramanı mucizevi bir meyve olan yeşil limonu tanıtmak istiyorum sizlere... Yeşil limon; özellikle çorbalarda, yemeklerde, salatalarda lezzeti artırmak, sindirimi kolaylaştırmak ve vücuda direnç kazandırmak için kullanılan önemli bir C vitamini kaynağıdır. Limon suyu ile haşlanan tavuk, her daim daha lezzetli olur. Bazı insanlar limonu bir meyve gibi yemeyi sever. Bazıları ise limonun kabuğunu rendeler, kekin içine atar. Limonun hemen hemen her kısmı bir şekilde değerlendirilebilir; o derece mucizevi bir meyvedir. Ayrıca bol miktarda C vitamini içerdiğini söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Günde bir limon tükettiğimizde, vücudumuzun bir günde ihtiyacı olan C vitamininin ortalama yüzde 50'sini sağlamış oluruz.



YEŞİL LİMON KREMALI MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 lt. süt

2 kahve fincanı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 limon kabuğu rendesi

KREMA İÇİN:

2 adet yumurta akı

100 gr. şeker

170 gr. yumuşak tereyağı

1 adet limon suyu









YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp pişiriyoruz. Servis kaselerine döküyoruz. Limonlu krema için; yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Yumuşamış tereyağı ve limon suyunu ekliyoruz. Muhallebilerin üzerine paylaştırıyoruz.



YEŞİL LİMONLU MERENG TART



MALZEMELER

1.5 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

4 yemek kaşığı buzlu su

1 çay kaşığı tuz

MERENG İÇİN:

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı kaşığı mısır unu

Yarım su bardağı soğuk su

4 adet yumurtanın beyazı (oda sıcaklığında olmalı)

1 çay kaşığı tuz

MUHALLEBİ İÇİN:

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı yeşil limon kabuğu rendesi

1.5 su bardağı su

1.5 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

5 adet yumurta sarısı

1 kahve fincanı yeşil limon suyu

1.5 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Su hariç tüm malzemeyi karıştırıp buzdolabında bekletiyoruz. Hamuru unlu bir yüzeyde açıyoruz. Yağladığımız kalıba hamuru yayıyoruz. Malzemeleri bir tencereye koyup karıştırarak pişiriyoruz. Yumurta sarıları ile limon suyunu karıştırıyoruz. Yarım su bardağı mısır unlu muhallebi karışımından alarak diğerine ekliyoruz. Kıvam alınca ocaktan alıp tereyağı ekliyoruz. Tartın ortasına muhallebiyi döküyoruz. Su, şeker ve mısır ununu pişiriyoruz. Yumurta akını 25 dakika çırpıyoruz. İçine mısır unlu karışımı ekliyoruz. Merengi muhallebinin üzerine yayıyoruz. 15 dakika fırınlayıp servis ediyoruz.



ALAÇATI LİMONATASI



MALZEMELER

7 adet yeşil limon

2 adet portakal

2 su bardağı toz şeker

1 demet nane

1/2 çay kaşığı toz zencefil

1 avuç lavanta

YAPILIŞI: Limon ve portakal kabuklarını rendeliyoruz. Meyvelerini küp küp doğruyoruz. Naneyi ince ince doğruyoruz. Şekeri üzerine döküp bekletiyoruz. Ara ara çok az su ilave ediyoruz. Şeker eriyince süzgeçten geçirip sulandırıp lavanta ile servis ediyoruz.