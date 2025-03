Tarihi, Osmanlı dönemine dayanan ekmek kadayıfı, askerlere zaferle sonuçlanan seferlerinin ardından kuru ekmek üzerine şerbet dökülerek verilmesi ile ortaya çıktı. Afyon halkının evlerinde bayat ekmekleri ıslatıp bal veya pekmez ile tatlandırarak yaptıkları ekmek tatlısı, zaman içinde ekmek kadayıfı haline dönüştü. Ekmek kadayıfının Afyon'a özgü olması, sıra yemeği geleneğine dayanmaktadır. Önceleri doğum, ölüm, düğün, bayram gibi topluluk yemeklerinde; el öpme, çeyiz indirme gibi özel günlerde düzenlenen davetlerde yapılmış, zamanla günlük öğünlerde de sıklıkla tüketilmeye başlanmıştır. 2019 yılında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı adıyla coğrafi ürün işareti alarak tescil ettirildi. Ekmek kadayıfı; ekmeklik buğday unu, yaş maya, tuz ve su kullanılarak elde edilen kuru kadayıf hamuru üç-dört santimetre kalınlığında, pidemsi ancak yoğun gözenekli bir yapıya sahip olacak şekilde pişirilir. Yatay bir şekilde kesilerek iki parçaya ayrılır. Yüksek kenarlı bir tepsiye konularak şeker, limon tuzu ve suyla hazırlanan şerbet ile her tarafı eşit şekilde ıslatılıp tekrar pişirilir. Ekmek kadayıfı yapımında pişirme, ustalık gerektiren en önemli aşamadır. Dairesel düzgün geometrik şekilde, yan yüzün ortasından merkeze doğru tabanına paralel olarak kesilmiş çift katlı, kahverengi ve karakteristik gözenekli dokuda, daire dilimi biçiminde porsiyonlanır. Genellikle iki katın arasına veya üzerine kaymak konularak servis edilir. Son yıllarda pişmiş ve kurutulmuş ekmek hamurları paketlenmiş olarak marketlerde satılmaktadır.

PÜF NOKTALARI

KADAYIF ekmeklerinin, taze ve has undan yapılmış olmaları gerekir. Kadayıfın içinde düğme büyüklüğünde ve şeklinde hamur kalmış katı kısımların bulunmaması, ince ve her tarafı eşit kalınlıkta olması gerekir. Bayat kadayıflar, ısıtıldıklarında kırılarak dağılacakları gibi, has undan yapılmamış olan kadayıflar da yeteri kadar şişmezler. Kadayıf ekmeklerinin bir de tatlı yapmadan uzun müddet dayanabilen, gevrekleştirilmiş olanları vardır. Bunlara bayat ekmek denilemez, bu kadayıflar aynen gevrek yapar gibi, bir gün bayatlatıldıktan sonra tekrar fırına sürülerek kurutulmalıdır. Böylelikle uzun süre küflenmeden dayanabilir. Şerbetlendikten sonra, ocağın üzerinde çevirerek pişirilmelidir. Her tarafının piştiğini anlayabilmek için kürdan ile kontrol edilmelidir.



EKMEK KADAYIFI



MALZEMELER

KEK İÇİN MALZEMELER:

3 adet yumurta

3 kahve fincanı şeker

3 kahve fincanı un

1 paket kabartma tozu



KARAMELLİ ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

ARA KREMASI İÇİN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri mikserle beş dakika çırptıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek karıştırıyoruz. 170 derece önceden ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 20 dakika pişiriyoruz. Kek soğuduktan sonra üç bardak şeker ve üç bardak kaynar su ile karamel hazırlıyoruz. Şekeri tencereye koyup kısık ayarda eritiyoruz, iyice sıvı hale gelince üzerine yavaş yavaş üç bardak kaynar su döküyoruz. Suyu kattığınızda şeker katılaşıyor, şeker tekrar eriyene kadar kaynatıyoruz. Krema için; Hindistan cevizi ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri karıştırarak pişiriyoruz ve piştikten sonra Hindistan cevizi ve vanilya ekleyerek mikserle çırpıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kekimizi enlemesine ikiye bölüyoruz, önce alt kısmı pişirdiğimiz tepsiye tekrar koyuyoruz. İlk sıcaklığı çıkmış karamel şerbetimizin yarısını alt kısma döküyoruz. Ortaya kremamızın hepsini döküp güzelce yayıyoruz. Üst kısmı da dikkatlice yerleştirilip kalan şerbeti de kekin her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz, üzerinde kaymak ya da krem şantiyle servis ediyoruz.