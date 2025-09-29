İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yer elmalı tariflere yer veriyorum. Yer elmasından genel olarak bahsedecek olursam; öncelikle yumru halinde, kök sapları yenen, besin değeri patatese yakın bir bitki olduğundan söz edebilirim.

Anayurdu Brezilya ve Şili'dir. Avrupa'ya ancak 17'nci yüzyılda getirilip yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayçiçeğine benzeyen çiçekler açar. Bitkinin boyu bazı cinslerde, bazı yerlerde çok uzar, 2 metreye yaklaşır. En kötü toprakta bile yetişen bitki, çok şiddetli soğuklara dayanır.

Patatese benzeyen kök sapları zeytinyağı ile pişirilip yemek yapılır. Lezzetli ve besleyici bir sebzedir. Yer elmasının yetiştirilme şekli patatesi anımsatırken; tadı, turp ve enginara benzemektedir ve bu tadın oluşmasına neden olan etken, yapısında barındırdığı insülin maddesidir. İçeriğinde nişasta barındırmaması nedeni ile şeker hastalarına önerilen bir sebzedir. Kalorisiz olması nedeni ile diyetlerde kullanılır.

Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hepinize afiyet olsun...







YOĞURTLU

MALZEMELER

4 adet yer elması

1 adet havuç

Süzme yoğurt

Dereotu

1 diş sarımsak

Zeytinyağı

Limon

1 yemek kaşığı mayonez

Tuz

1 avuç ceviz

YAPILIŞI: Yer elması soyulduktan sonra hemen kararır, o yüzden kabuklarını soyar soymaz içi su dolu bir kaba koyuyoruz. Kabuklarını soyduğumuz yer elmasını ve havucu yoğurdun içine rendeliyoruz. Dereotu ve diğer malzemeleri de ilave edip karıştırıyoruz. Ayrıca cevizi de kırıp içine ekliyoruz ve servis ediyoruz.







PORTAKALLI

MALZEMELER

500 gr. yer elması

1'er adet portakal, havuç ve patates

1 adet limonun suyu

4-5 diş sarımsak

1 adet defne yaprağı

10 adet arpacık soğanı

2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet kesme şeker

1 çay bardağı su

Dereotu veya maydanoz

Tuz

YAPILIŞI: Yer elmalarının kabuklarını soyuyoruz. Ufak olanlarını bütün olarak bırakıyoruz, büyük olanları bölüyoruz, kararmamaları için limonlu suda bekletiyoruz. Havucu doğruyoruz, patatesin kabuğunu soyup küp küp doğruyoruz. Arpacık soğanların ve sarımsakların kabuklarını soyuyoruz. Tencereye tüm malzemeyi koyuyoruz. Portakal suyunu ve bir çay bardağı suyu ekliyoruz. Tuz, bir adet küp şeker ve sızma zeytinyağını koyuyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz ve soğuyunca ayıklanmış dereotu veya maydanozla süsleyip servis yapıyoruz.







YER ELMASI ÇORBASI

MALZEMELER

800 gr. yer elması

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 su bardağı süt

6 su bardağı su

1/4 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kabuklarını ince bir şekilde soyduğumuz yer elmalarını küçük küpler halinde doğruyoruz. Zeytinyağını küçük bir tencerede kızdırıyoruz. Unu, kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar iki-üç dakika kavuruyoruz. Toz zerdeçalı katıp karıştırıyoruz. Doğranmış yer elmalarını tencereye aktarıp arada karıştırarak birkaç dakika soteliyoruz. Süt ve suyu ekleyip orta ateşte, yer elmaları yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Kıvam alan ve pişen çorbaya tuz ve karabiber katıp pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçiriyoruz ve servis ediyoruz.