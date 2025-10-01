İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu kan yapıcı geleneksel lezzetimiz pekmezden ev yapımı pestil türevleri hazırlıyoruz. Bu sağlıklı atıştırmalıkları çocuklarınızın çok seveceğinden eminim... Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





EV YAPIMI PESTİL



MALZEMELER

2 su bardağı pekmez

1 su bardağı un

6 su bardağı su

YAĞLI KAĞIT ÜZERİNE SERPMEK İÇİN:

Susam

Ceviz

YAPILIŞI: Tencereye pekmez ve unu alıp karıştırıyoruz. Un tamamen eridikten sonra altı su bardağı suyu tencereye alıp karıştırmaya devam ediyoruz.. Ardından ocağa alıp kaynayıp koyulaşıncaya kadar devamlı karıştırıyoruz. Koyulaşınca tencereyi ocaktan alıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine biraz pelteden döküyoruz ve iyice yayıp olabildiğince ince bir katman haline getiriyoruz. Üzerine kıyılmış ceviz serpiyoruz. İkinci tepsiye geçip onu da yaydıktan sonra üzerine susam serpiyoruz. Sonuncu tepsiyi de yaydıktan sonra üzerine bir şey serpmiyoruz. Pelte bitince hava alan bir yere bırakıp kurumasını bekliyoruz.



PEKMEZLİ LOKMA



MALZEMELER

9 su bardağı su

1 su bardağı pekmez

10 yemek kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı irmik

2 su bardağı şeker

1 su bardağı nişasta

YAPILIŞI: Tencereye pekmezi koyuyoruz, aynı bardak ile ölçerek eklediğimiz suyu ve şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Ocağın altını açıp nişastayı uygun bir karıştırma kabına alıyoruz. İçerisine pekmezli su karışımından iki kepçe koyup hızlıca çırpıyoruz. Homojen olunca tencereye boşaltıyoruz ve karıştırarak kaynayıncaya kadar pişmesini sağlıyoruz. 5 dakika karıştırıp pişirdikten sonra ocaktan alıyoruz. Geniş bir tepsiye boşaltıp soğumaya bırakıyoruz. İstediğimiz boyutta dilimliyoruz ve her bir dilimi alıp başka tepsiye ters çevirerek yerleştiriyoruz. Güneşte iki gün bekletip dilimlerimizi bol nişastaya buluyoruz.



SUSAMLI ÇITIR



MALZEMELER

1 su bardağı susam

Yarım su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Susamları 5-7 dakika yanmaz tavada kavuruyoruz. Daha sonra pekmezi ekleyip 10-15 dakika daha kavurmaya devam ediyoruz. Kavurma, pişirme işlemi tamamlanınca, ilk sıcağı çıktıktan sonra samsıradan istediğimiz büyüklükte parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz.