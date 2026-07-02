İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dilinize acı biber sürdüren tariflerle karşınızdayım. Dünyada çok sayıda acı biber çeşidi olmasına rağmen, bugün tam da mevsiminde olan yeşil biber acısı ile nasıl lezzetler elde edebileceğimiz konusuna çalıştım. Son derece basit reçeteler ile yeşil biberden aldığınız keyfi iki katına çıkarmaya kararlıyım. Günümüzde çok fazla ülkede kullanılan bir ürün olma özelliği taşıyan acı biber, 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Konuyla alakalı yapılan kazılar neticesinde Meksika'da yer alan Tehuacan vadisinin alt kısımlarında bin yılı geçkin acı biber tohumları bulunmuştur. Böylelikle acı biberin ana vatanının Amerika olduğunu söylemek mümkün olmuştur. Tarihsel süreçte Maya uygarlığı ve Aztek uygarlığı gibi büyük topluluklar, özellikle yemeklerinde ve doğal ilaçlarında acı bibere sıklıkla yer vermişler. Bu uygarlıklar ve o dönem yaşayan yerel halklar, acı biber ürününü ürettikleri tıbbi ürünlerin içerisine ana malzeme olarak çok kez ilave etmişler. Bugün benden bu kadar. İstediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





ATOM MEZE



MALZEMELER

8 adet yeşil sivri biber

6 adet acı kıl biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

ÜZERİNE:

Bir kase sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Biberleri yıkayıp kuruluyoruz ve saplarını temizleyip istediğimiz boyda doğruyoruz. Bir tavaya sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Biberleri tavaya yerleştirip arada karıştırarak soteliyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı salçayı ilave ediyoruz, bir dakika daha kavurarak tuzunu da ekliyoruz. Sarımsaklı yoğurdu hazırlıyoruz ve biberlerle buluşturuyoruz. Servis tabağına aldıktan sonra, tavada kalan yağı üzerine gezdiriyoruz.



BİBERLİ ÇÖKELEK



MALZEMELER

Yarım kilo çarliston biber

200 gr. tuzsuz çökelek peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Biberleri yıkayıp bir santimetre genişliğinde halka halka doğruyoruz. Tavaya zeytinyağını koyuyoruz. Biberleri tavaya ilave ediyoruz ve sararıncaya dek orta ateşte kavuruyoruz. Yumuşayınca ocağı kısıyoruz, çökelek peynirini biberlere ilave edip çatalla ezerek biberlerle iyice karışmasını sağlıyoruz. İki dakika sonra ocaktan alıyoruz. Üzerine tekrar zeytinyağı dökerek servis ediyoruz.



SİRKELİ BİBER



MALZEMELER

1 kilo çarliston biber

1 çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Tavaya sirkeyi ve yağı koyduktan sonra biberlerimizi de yerleştiriyoruz. Yeteri kadar tuz ekliyoruz. Tavanın kapağını kapatıyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp 15 dakika pişiriyoruz. Biberlerimizi cam fırın kabına alıyoruz ve sarımsakları küçük daire şeklinde doğrayıp biberlerimizin üstüne ve aralarına yerleştiriyoruz.