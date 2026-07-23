İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün beş çaylarına uygun ya da kahve yanında servis edebileceğiniz tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.





ÇAYLI KEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı soğuk çay demi

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Küçük paket kakao (25 gr.)

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (Yaklaşık 2 su bardağı)

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri iyice çırpalım. Sıvıları ekleyip iyice karıştıralım. Un, kabartma tozu, kakao ve tarçını bir kasede karıştırıp hamura ekleyelim. Baton kek kalıbını yağlayalım. Kek hamurunu boşaltıp, 180 derece fırında pişirelim.



ŞEFTALİLİ LOKUM



MALZEMELER

1 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 çay bardağı nişasta

1 çay bardağı şeftali suyu

Çay kaşığının ucuyla limon tozu

1 paket Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Şeftali suyunu, nişastayı ve limon tuzunu karıştırıyoruz. Şekerle suyu kaynatıyoruz, içine şeftali sulu karışımı döküyoruz. Kaynayınca altını kısıp, 25 dakika çırpıyoruz. Yağlı kağıdı birkaç damla sıvı yağla yağlıyoruz. Karışımı üzerine döküp, yayıyoruz. Kağıdın yanlarından toparlıyoruz ve sarıyoruz, iki saat kadar soğutuyoruz. Hindistan cevizine bulayıp, istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Kestiğimiz kısımları da Hindistan cevizine buluyoruz.



LİMONLU KURABİYE



MALZEMELER

2 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı pudra şekeri

5 yemek kaşığı toz şeker

1 limon kabuğu rendesi

Yarım limon suyu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp, karıştırıyoruz. Üzerine un ekleyerek hafif ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Üzerini streç filmle kapatarak, 25 dakika dolapta dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurdan tatlı kaşığı ile cevizden biraz daha büyük parçalar alarak yuvarlıyoruz. Hazırlanan kurabiyeleri pudra şekerine bulayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.



BADEMLİ KUP



MALZEMELER

3.5 su bardağı süt

1 Türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı file badem

YAPILIŞI: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp, bademi ilave ediyoruz. Mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp, soğutuyoruz.