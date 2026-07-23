İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün beş çaylarına uygun ya da kahve yanında servis edebileceğiniz tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.
ÇAYLI KEK
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı soğuk çay demi
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Küçük paket kakao (25 gr.)
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un (Yaklaşık 2 su bardağı)
YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri iyice çırpalım. Sıvıları ekleyip iyice karıştıralım. Un, kabartma tozu, kakao ve tarçını bir kasede karıştırıp hamura ekleyelim. Baton kek kalıbını yağlayalım. Kek hamurunu boşaltıp, 180 derece fırında pişirelim.
ŞEFTALİLİ LOKUM
MALZEMELER
1 su bardağı su
2 su bardağı şeker
1 çay bardağı nişasta
1 çay bardağı şeftali suyu
Çay kaşığının ucuyla limon tozu
1 paket Hindistan cevizi
YAPILIŞI: Şeftali suyunu, nişastayı ve limon tuzunu karıştırıyoruz. Şekerle suyu kaynatıyoruz, içine şeftali sulu karışımı döküyoruz. Kaynayınca altını kısıp, 25 dakika çırpıyoruz. Yağlı kağıdı birkaç damla sıvı yağla yağlıyoruz. Karışımı üzerine döküp, yayıyoruz. Kağıdın yanlarından toparlıyoruz ve sarıyoruz, iki saat kadar soğutuyoruz. Hindistan cevizine bulayıp, istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Kestiğimiz kısımları da Hindistan cevizine buluyoruz.
LİMONLU KURABİYE
MALZEMELER
2 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı pudra şekeri
5 yemek kaşığı toz şeker
1 limon kabuğu rendesi
Yarım limon suyu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN:
1 su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp, karıştırıyoruz. Üzerine un ekleyerek hafif ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Üzerini streç filmle kapatarak, 25 dakika dolapta dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurdan tatlı kaşığı ile cevizden biraz daha büyük parçalar alarak yuvarlıyoruz. Hazırlanan kurabiyeleri pudra şekerine bulayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
BADEMLİ KUP
MALZEMELER
3.5 su bardağı süt
1 Türk kahvesi fincanı un
2 Türk kahvesi fincanı şeker
1 yemek kaşığı file badem
YAPILIŞI: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp, bademi ilave ediyoruz. Mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp, soğutuyoruz.