İDİL AÇIKALIN

Bu akşam ne pişirsem diye düşünenlere, hem lezzet hem farklılık arayanlara nefis bir menü önerisi ile geldim bugün. Umarım beğenirsiniz.



PORTAKAL SOSLU HİNDİ



MALZEMELER

4 adet hindi göğsü

1 çay bardağı pekmez

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet portakalın suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Portakal suyu, pekmez, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı ve hindi göğüslerini bir fırın torbasının içine koyup harmanlıyoruz ve 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Sosun suyunu ocakta çektiriyoruz. Hindi etini dilimliyoruz, üzerine sosu dökerek, servis yapıyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz fırın torbasının içine patates, arpacık soğan, havuç da ilave edebilirsiniz. Fazla kalan sosu, pirinç risottosunda kullanabilirsiniz.



MANTARLI PİLAV



MALZEMELER

Yarım paket baldo pirinç

Yarım paket kültür mantarı

1 adet küçük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 dal taze biberiye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı eski kaşar rendesi

Hindi ya da tavuk suyu

YAPILIŞI: Sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavuruyoruz. Pirinci ilave edip sürekli karıştırarak beş dakika kavuruyoruz. İnce doğranmış mantarları ekleyip, karıştırıyoruz. Hindi suyundan kepçe ile yavaş yavaş ilave edip pirince çektiriyoruz. Pirinç yumuşayınca ocaktan alıyoruz. Servis tabağına alıp, üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri serpiyoruz. Kızarmış biberiye ile süsleyerek servis yapıyoruz.



ANTEP EZME SALATASI



MALZEMELER

4 adet olgun domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

4 adet taze soğan

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

1 diş sarımsak

1 fincan zeytinyağı

YAPILIŞI: Ayıklanıp yıkanan sebzeler, tavla zarından küçük doğranır. Domatesler de aynı şekilde doğranıp ilave edilir. İçerisine pul biber, nane ve ekşiler de konup zeytinyağı ve tuz eklenir.



HARDAL SOSLU PATATES SALATASI



MALZEMELER

3-4 adet patates

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı hardal

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 diş sarımsak

Yarım limon suyu

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Sos malzemesini karıştırıp, patatesleri soslayarak servis ediyoruz.