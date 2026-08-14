İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hafta sonu kahvaltılarınıza renk katacak alternatif tarifler var. Yapımı hem çok pratik, hem de son derece lezzetli olan bu kahvaltılıkları mutlaka deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

TUZLU PANKEK

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı silme tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri güzelce karıştırıp, pürüzsüz akışkan bir harç elde ediyoruz. Peçeteyle yağladığımız tavaya kaşıkla döküyoruz arkalı önlü pişiriyoruz.

YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ

MALZEMELER

1 kg. un

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Bir kabın içine alıp kapağını kapatıyoruz. Bir saat dinlendirdikten sonra bezeler koparıp un serdiğimiz tezgahta açıyoruz. Kızgın ayçiçek yağına atıyoruz. Kızarınca çevirip diğer tarafını da kızartıyoruz.

YUFKASIZ PATATES BÖREĞİ

MALZEMELER

4 küçük patates

2 adet yumurta

Yarım su bardağı kaşar peyniri

Yarım su bardağı sucuk

1 yemek kaşığı dolusu mısır unu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tane karabiber

Maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Patateslerimizi rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Derin bir kasede yumurtalarımızı çırparak üzerine patates, rende kaşar peyniri, incecik doğranmış sucuk, maydanoz, mısır unu, sıvı yağ, karabiber, tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. Tavamıza 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ekliyoruz. Harcımızı 1 cm. kalınlığında eşit şekilde tavamıza yayıyoruz. Kenar kısımlarını spatulayla düzeltiyoruz. Orta ateşte kapak yardımıyla ters yüz yaparak pişiriyoruz. Fazla yağı varsa süzdürüp servis tabağına alarak dilimleyip servis yapıyoruz.