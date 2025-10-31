Aşk ve Gözyaşı’nda şimdi bambaşka bir hikaye başlıyor

Atv dizisi ‘Aşk ve Gözyaşı’nda ‘Zuhal’ karakterini canlandıran Senan Kara, dizinin yenilenmiş versiyonuyla ilgili konuştu: “Dizimiz şimdi bambaşka bir fikirle yoluna devam edecek. ‘Selim’ ve ‘Meyra’ cephesinde olaylar biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Seyirci neredeyse bütün karakterlerin değişimine tanık olacak. ‘Zuhal’ kızının omzuna ağır bir yük bırakacak”

Atv dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' bu akşam yenilenmiş hikayesiyle izleyici karşına çıkıyor. Başrolünde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı dizide Erçel'in oynadığı 'Meyra'nın annesi 'Zuhal'i canlandıran Senan Kara; soğuk, mesafeli, güçlü bir karakterle ekrana geliyor. Ünlü oyuncu, dizinin değişimini, yeni sürprizleri ve özel hayatını anlattı.

'Aşk ve Gözyaşı' sezonun en farklı dizilerinden biri. Her bölümde de yeni gelişmeler oluyor. Nasıl sürprizler bekliyor izleyiciyi?

'Queen of Tears' dizisinden uyarlama bir hikaye Aşk ve Gözyaşı. Orijinal hikayesi bitti, şimdi bambaşka bir fikirle yoluna devam edecek. Biz de merakla bekliyoruz.

'ZUHAL'İ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM

Hem iyi, hem kötülerin olduğu dizide 'Zuhal' nerede durmayı tercih edecek?

'Zuhal' bürokrat bir aileden geliyor. Gücü çok seven, aileyi bir arada tutmak, aile bağlarını korumak için ne gerekirse yapabilecek bir kadın. Onun için güç; para ve sınıfsal üstünlük. Bu konuda duygusal değil, realist bir bakış açısına sahip. Aileyi bir arada tutabilmek için akılcı davranmak zorunda, bu yüzden de zaman zaman acımasız olabiliyor.

Bir haftalık kısa bir aranın ardından izleyiciyi neler bekliyor? 'Selim' ve 'Meyra' cephesinde olaylar biraz daha karmaşık bir hal alıyor. 'Meyra'nın ailesinde yaşanan olaylar, ikisinin ilişkilerini çok güçlü bir sınavdan geçirecek yine. Neredeyse bütün karakterlerin değişim dönüşümlerine tanık olacağız. Kızının hastalığını öğrendikten sonra değişir belki dediğimiz 'Zuhal', kızının omuzlarına çok ağır yükler bırakacak.

Boşanmaya karar veren bir erkek, eşinin 3 aylık ömrü kaldığını öğrenince eşine aşık bir adam gibi davranıp son zamanlarını iyi geçirmesi için seferber oluyor. Siz olsanız yapardınız?

'Selim' ve 'Meyra' ilişkisi biraz karmaşık. Birbirlerini aslında çok seven ama evliliğin yıprattığı bir ilişki içinde olan bir çift. Gerçekten 'Meyra'yı kaybetme duygusuyla yüzleştikten sonra 'Selim'in, 'Meyra için mücadele ettiğini görüyoruz. Hayatla insan arasına büyük mesafe koyuyor ya hastalık, bu durumda ruhu hassas, sevgiye ihtiyaç duyan Meyra'nın o haline kayıtsız kalamıyor 'Selim'. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesin, düşüncesi bile kötü.

Bir yandan da aile içinde iç savaş var. Birbirine güvenmek bu kadar zor mu?

Birbirlerine güvenmeme çatışması üzerine kurulu Meyra'nın ailesindeki hikaye. Güç sahibi olmak, beraberinde böyle yorucu yükler bindiriyor Meyra'nın ailesine. Hikayeyi çekici kılan da bu bence.

Bir anne kızına karşı bu kadar zalim olabilir mi?

'Zuhal'in kızına karşı acımasızlığın altında oğlunun kaybı var. Çocuk yaşından itibaren bunun sorumluluğunu 'Meyra'ya yüklemiş, kaza olduğunu kabullenmemiş, hep kızını suçlamış. Çocuğunu kaybetmiş bir anne. O yüzden bu kadar zalim. Doğru mu tabii ki değil ama karakteri eleştirmek yerine 'Zuhal'i anlamaya çalışmak en büyük motivasyonum.

Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemin en popüler oyuncularından. Siz onların uyumunu nasıl buluyorsunuz?

Gurur duyuyorum arkadaşlarımla, dünyanın dört yanında izleniyorlar, çünkü çok başarılılar, çok çalışkanlar. İkisinin de disiplinline ayrı insanlıklarına ayrı hayranım. Çok az bulunur bir şey disiplin, mesleğe saygı. Bu arada Barış aleni, Hande gizli komik.



SEYİRCİ YAKIŞIKLI ERKEK İLE GÜZEL KIZ AŞKINI GÖRMEK İSTİYOR



Türkan Şoray, "35 yaşından sonra başrol oynayamıyorsunuz. Başrol için genç ve çok güzel olmanız lazım" dedi. Sizce de böyle mi?

Başrol kıstaslarını hikayenin belirlediğini düşünüyorum, ana akım dizilerde farklı sadece. İdealize edilmiş ilişkiler, karakterler olması arz talep meselesi. Genç, güzel kızla yakışıklı erkeğin yaşadığı aşk merak uyandırıyor. Kültürel bir ihtiyaç bu sanırım. Seyircinin merakı bu yönde, dolayısıyla senaryolar da genç kız ve oğlan üzerine yazılıyor. Çok istisnai örnekler var ama az denecek sayıda, artmasını umut ediyorum bir oyuncu olarak.