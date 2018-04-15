PELİN KAYA

Funda Arar



Yeni trend, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verilen konserlerde ses getiren kostümler giymek. Baksanıza, Funda Arar bile bu modaya uyduğuna göre Bostancı'nın havasında suyunda bir şey var demek ki. Kendi tarzına uyan iki kostümün yanına bir tane sıra dışı kostüm katınca, herkesin konuştuğu; Zeyna gibi göründüğü oldu. Yakıştırdım mı? Hayır. Ama işi kuralına göre mi yapmış? Evet. İşin içine sahne girince görselliğin önemi aşikar. Böylelikle de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verilen konserler de daha bir ilgi çeker oldu. Böyle devam...