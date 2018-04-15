PELİN KAYA

Şu ara en popüler çiftler kim diye anket yapsam, herhalde yüzde 50 Burak Özçivit-Fahriye Evcen, yüzde 50 de Kerem Bürsin- Serenay Sarıkaya çıkar. Benimse favori çiftim Burak Deniz ile Büşra Develi. En azından şimdilik. Çünkü ikisi de beni moda anlamında heyecanlandırıyor. Özellikle Büşra. Güzel, narin ve zarif havasıyla öyle güzel seçimler yapmaya başladı ki, hayran kalmamak elde değil. Çiftin birlikte oynadıkları 'Arada' filminin galasında Büşra yine harika görünüyordu.

Öncelikle, 'Türk tasarımcılardan da jilet gibi kusursuz görünen saten kumaştan elbise çıkabiliyormuş' dedirten Museum of Fine Clothing markasının tasarımcısı Eda Güngör'e bravo demek isterim. Bu kusursuz elbise Büşra ile buluşunca ortaya nefis görüntüler çıkmaması imkansız demek isterdim ama nedense galada basın önüne, üstünde elbisenin tüm güzelliğini örten deri bir ceketle çıktı. Filmin temasına uygun bir stil yaratmak istediği ortada ama bunu zaten makyajı, saçı ve aksesuvarlarıyla yapmıştı. Ayakkabı seçimi ise 10 üzerinden 10.