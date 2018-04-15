PELİN KAYA

Sokak modasından doğup sosyal medya aracılığıyla dünya çapında popüler marka olmak, artık moda dünyasında alışıldık bir durum. Staud markası da son örneklerden biri. Marka henüz 2015 yılında kurulmasına rağmen şu an öyle popüler ki, adeta dev markalarla yarışıyor. Özellikle, baktığınızda fileye geçirilmiş saksı izlenimi veren, 375 dolarlık etikete sahip Moreau model çanta, satışa çıktığı an tükeniyor. Sosyal medya fenomenlerinin başlattığı trend, bize de ulaştı. Geçtiğimiz günlerde bir davette Romina Hakko Herzikowitz'in elinde de çantayı görünce, bu yazıyı yazmak farz oldu. Trendleri takip etmeyi sevenler; notunuzu alın ve bir Staud çanta edinin.