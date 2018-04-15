Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pelin Kaya > Koleksiyon kadar davetliler de ses getirdi
PELİN KAYA
15 Nisan 2018, Pazar PELİN KAYA

Koleksiyon kadar davetliler de ses getirdi

İpekyol'un ile çıkardığı 2018 İlkbahar-Yaz özel koleksiyonu, Yasemin Özilhan'ın kendi evinde verdiği şık bir yemek davetiyle görücüye çıktı. 26 Nisan'da tüm 'de satışa sunulacak olan 31 parçalık koleksiyonda yine Yasemin'in tarzıyla örtüşen ve her zevke hitap eden romantik siluetler ön planda. Tabii davette koleksiyon kadar ilgi çeken bir diğer unsur da davete katılan ünlü isimler oldu. Özellikle Sinem Kobal'ın giydiği elbise, da çok konuşuldu. Çünkü Kobal, çok konuşulmanın en önemli kurallarından birini yerine getirmişti.

AYAKKABI SEÇİMİ ELEŞTİRİLDİ
Kobal'ın, Mugler marka monokrom elbisesini daha önce başka ünlüler de giyince sosyal medyayı bir anda 'Kim daha şık?' karşılaştırması sardı. Giyen dört kadın da birbirinden güzel olunca, elbise hangisinde daha şık durmuş yerine hangisinin ayakkabı seçimi daha iyi olmuş diye sormayı tercih ettim. Sonuç elbette ezici bir üstünlükle ünlü model Gisele Bündchen çıktı. Üstelik en kolay seçim olmasına rağmen. Kobal, kıyafetine sportif bir hava katıp sıra dışı bir seçim yapmak istemiş ama bu hamle maalesef her elbiseyle olmuyor. Yine de kötü mü; asla! Bu son cümlemde, Sinem Kobal'ın estiği eski günlere özlemimin etkisi de büyük olabilir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN