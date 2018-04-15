PELİN KAYA

İpekyol'un Yasemin Özilhan ile çıkardığı 2018 İlkbahar-Yaz özel koleksiyonu, Yasemin Özilhan'ın kendi evinde verdiği şık bir yemek davetiyle görücüye çıktı. 26 Nisan'da tüm Türkiye'de satışa sunulacak olan 31 parçalık koleksiyonda yine Yasemin'in tarzıyla örtüşen ve her zevke hitap eden romantik siluetler ön planda. Tabii davette koleksiyon kadar ilgi çeken bir diğer unsur da davete katılan ünlü isimler oldu. Özellikle Sinem Kobal'ın giydiği elbise, sosyal medyada çok konuşuldu. Çünkü Kobal, çok konuşulmanın en önemli kurallarından birini yerine getirmişti.

AYAKKABI SEÇİMİ ELEŞTİRİLDİ

Kobal'ın, Mugler marka monokrom elbisesini daha önce başka ünlüler de giyince sosyal medyayı bir anda 'Kim daha şık?' karşılaştırması sardı. Giyen dört kadın da birbirinden güzel olunca, elbise hangisinde daha şık durmuş yerine hangisinin ayakkabı seçimi daha iyi olmuş diye sormayı tercih ettim. Sonuç elbette ezici bir üstünlükle ünlü model Gisele Bündchen çıktı. Üstelik en kolay seçim olmasına rağmen. Kobal, kıyafetine sportif bir hava katıp sıra dışı bir seçim yapmak istemiş ama bu hamle maalesef her elbiseyle olmuyor. Yine de kötü mü; asla! Bu son cümlemde, Sinem Kobal'ın estiği eski günlere özlemimin etkisi de büyük olabilir.