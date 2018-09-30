PELİN KAYA

Denim; modanın güzellik ve zarafetten uzaklaştığı, absürtlüğün tercih edildiği dönem. Ben ayakkabıda en ufak toza, kire tahammül edemezken, tamamen bu fikre daya-lı Golden Goose markası işi iyice abartmış. Kir toz yetmemiş; işi yırtık pırtığa, hatta bandaja kadar götürmüş. Fiyatı da 530 dolar. Fendi'nin baştan ayağa logolu #logomania akımı şiddetle devam ediyor. Ben buna 'Ne kadar absürt giyinirsen o kadar dikkat çekip konuşulursun' akımı diyorum. Benim gençliğimde logolu giyinmek ayıpken şimdi iç çamaşırınıza kadar logolusunuz. Ayakkabı tasarımcısı Giuseppe Zanotti'nin Cowan: Harmony modeli, zenginliğini beyan etmek isteyenler için ideal bir seçim olacaktır. Henüz satış fiyatı belli değil ama 2019 Şubat ayında satışa çıkması planlanan ayakkabı için şimdiden inanılmaz bir istek listesi oluşmuş bile!