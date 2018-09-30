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PELİN KAYA
30 Eylül 2018, Pazar PELİN KAYA

Zamane güzellık kraliçesi

Olaylı bir 2018'i geride bıraktık. Birinci seçilen kızımız 'in estetikli çıkması ortalığı birbirine kattı. Tebrik etmeyi bıraktık, hepimiz estetik doktorunun kimliğinin peşine düştük. Sanki herkes filtresiz, en doğalından kendini gösteriyormuşçasına; birikmiş tüm nefretimizi Şevval Şahin'e yönelttik. Adaylar, Cihan Nacar imzalı mayolar içinde ünlü fotoğrafçımız Zeynel Abidin tarafından öyle güzel fotoğraflanmıştı ki, yarışma gecesi eminim benim gibi birçok kişi şok geçirmiştir. 'Fotoğraflarda afet-i devran görünen kızlar bunlar mı?' diye yarışma sonuna kadar şaşkınlığım geçmedi. Yine de dereceye, en makulları girdi. Birinci seçilen kızımızın sevinci, maalesef 24 saat sürdü. İyi bir estetik müdahaleden geçtiği ortada. Sonuç mükemmel olmuş. Devir, estetikli divaların devri. dünyanın en genç milyarderi olmuş. Kim Kardashian'ı anlatmaya gerek yok. Bella Hadid, "Estetiğim yok" diye diye dünyanın en ünlü modeli oldu. 'a ayılıp bayılmalarımız bitmedi. Ve daha niceleri... Şevval Şahin herkesin güzeli olmayabilir ama zamane güzeli olduğuna da kimse itiraz edemez.

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