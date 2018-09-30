Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pelin Kaya > Kötü yorum yap parayı kap
PELİN KAYA
30 Eylül 2018, Pazar PELİN KAYA

Kötü yorum yap parayı kap

Geçtiğimiz günlerde e-posta kutuma ilginç bir mesaj düştü. Ünlü bir marka, sayfamda hikayeler üzerinden dijital bir proje yapmak istiyor. İsteklerini okurken, birden cümle içinde markanın en büyük rakibinin adı geçmeye başlıyor. Kafam karışıyor. Mesaj hangisinden geldi diye kontrol ediyorum. Gördüğüm en ilginç dijital proje ile karşı karşıyayım. Özetle; ismi bende saklı bu çok bilinen marka, en büyük rakibini kötülemek üstüne kurulu bir proje teklifinde bulunuyordu. Sonrası yaptığım araştırmada görüyorum ki, bu tarz rakibi kötüleyerek yapılan sosyal medya projeleri hiç de yeni değilmiş. The Fashion Law sitesinin bu hafta yayınladığı yazıda öyle ilginç detaylar var ki, insana 'Biz nereye doğru gidiyoruz?' dedirtiyor. Hatta ilginçtir ki, 'kötüleme' üzerine kurulu bu tarz projelerde bütçeler daha fazla oluyor. Amerika'da bütçeler, 75-85 bin dolar arası gibi inanılmaz rakamlardan oluşuyor. Peki, ben ne mi yaptım? Bu, etik değerleri alt üst eden teklife elbette geri dönmedim. Ama ne acıdır ki, dönecek biri mutlaka olacaktır.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN