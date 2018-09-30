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PELİN KAYA
30 Eylül 2018, Pazar PELİN KAYA

Bravo kızlar

Türk mankenlerimiz Öykü Baştaş ve Günce Gözütok, dünyanın en önemli moda haftalarında en büyük defilelere çıkmaya devam ediyorlar. Yıllarca 'Türk modellerin yurt dışında şansı olamaz' cümlesi kafamıza öyle bir kazınmış ki, gurur duymanın yanında şaşkınlık yaşamamın sebebi bu olmalı. Öykü; 'tan başladı, tüm moda haftalarında yer aldı. Gucci gibi bir marka kendisinden vazgeçmiyor. Günce ise Milano Moda Haftası'nda Dolce&Gabbana'nın defilesinde yürüdü. Üstelik işlerini gayet sessiz ama emin, ekstra hiçbir PR çalışmasına gitmeden yapıyorlar. size !

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