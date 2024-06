Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, günümüzde teknik direktör denince ilk akla gelen isimlerden biri olan, kupa canavarı Jose Mourinho ile anlaştı.

Mourinho başarıları kadar sıra dışı kişiliği, girdiği polemikler ve yaptığı çılgınlıklarla da ünlü bir isim.

Peki, Türkiye bu sıra dışı adama hazır mı?

Kaleci bir baba ve öğretmen bir annenin evladı olarak 1963 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Jose'nin futbolcu olma çabası yalnızca 9 yıl sürdü. 26 yaşında, düşlediği başarıyı yakalayamayacağını anladı ve futbolu bıraktı.

1992 yılında ise Jose'nin hayatı iyi derecede bildiği İngilizce sayesinde değişti. İngiliz teknik adam Boby Robson, Sporting Lizbon'un başına geçtiğinde Jose onun yardımcısı oldu. Hikâyenin geri kalanını biliyorsunuz.

2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu bulunan Jose'nin kariyerinde toplam 27 kupa var.

Gelin Jose'nin ilginç özelliklerine biraz yakından bakalım:

Annesi onun futbolcu olarak başarılı olamayacağını gördü ve üniversitede işletme bölümüne yazdırdı ama Jose futbol aşkı yüzünden bu bölümü terk etti.







Teknik direktör olmadan önce beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştı. Kendisini dil konusunda çok iyi geliştirdi. Portekizce, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Katalanca biliyor.

Porto'nun Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'nden elediği 2004 yılında, bitiş düdüğünün ardından, uzun pardösüsü uçuşurken, yumrukları havada, Old Trafford'da oyuncularına doğru koştuğu an onun imajını oluşturdu. Sonra onu yıllarca uzun siyah pardösüsü, atkısı ve özenle kesilmiş saçıyla gördük.

Jose aynı zamanda etkileyici sözlerin mimarı. Örneğin kötü sonuç neticesinde basın mensuplarının, "Baskı altında mısınız?" sorusuna "Hayır değilim, bence mülteciler büyük baskı altında."

Bir keresinde de "Yorgun musunuz?" sorusuna "Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil" yanıtı vermişti.

İspanya'daki Rolling Stone baskısında yılın Rock starı olarak seçilmiş ve derginin kapağında yer almıştı.

Birçok teknik direktör, maç sonları sıkıcı klişe cümleler kurar. Jose ise hep zekice benzetmeler yaptı.

Örneğin 0-0 biten Chelsea-Tottenham maçından sonra "Bir otobüs getirdiler ve kalenin önünde bıraktılar" demişti. Bu deyim daha sonra sadece gol yememek için sahaya çıkan takımlara yakıştırılan 'otobüsü park etmek' deyimine dönüştü.

Jose, duygularını çok belli eden bir insan. Bu nedenle onun yüz ifadelerinden her durum için bir GIF yapıldı.

Jose, Chelsea günlerinde, cezalı olduğu maçın devre arasında soyunma odasına çamaşır sepetine gizlenerek girdi. Ve sepetin içinden çıkıp futbolcularına taktik verdi.

Özetle Jose gibi renkli ve sıra dışı bir karakterle Süper Lig daha eğlenceli ve keyifli olacağa benziyor.

***

ODTÜ REKTÖRÜNÜN HATASI!

ODTÜ öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği'nin 35'incisini kendi imkanlarıyla düzenledi.

Rektör kampüsteki ışıkları kapatmış, su fıskiyelerini açtırmış, iyi mi?

ODTÜ demek aynı zamanda Bahar Şenliği demek! Gençlerin eğlenmeye hakkı yok mu? Neden yasaklanıyor? Öğrencilerin siyasi sloganlar atmasından mı endişe duyuluyor!







Gençleri susturmak mümkün mü? Karanlıkta yapılan kutlamalar daha çok gündem oldu şimdi! Yasaklar genelde ters teper!

Ayrıca öğrenciler tüm engellemelere rağmen yürüyüş yaptılar. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganı attılar. Devrim Stadyumu'na da Filistin bayrağı astılar.

Şimdi ODTÜ Rektörü, İsrail'i protesto edenleri engellemeye çalışmış pozisyonuna düştü!

Bu ne yaman çelişkidir!

***

AŞKIM DOLANDIRMAK!

"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda ünlü yazar ve yaşam gurusu Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı.

Kitaplar, TV programları, aşk taktikleri veren özel konuşmalar vs. Aşkım çok popüler olmuş ve iyi para kazanıyordu.

Yoksa bu para yetmeyince Aşkım, kripto dolandırıcılık işlerine mi karıştı?







Hukuk kararını vermeden yorum yapmak doğru olmaz ama bir yazar ve yaşam gurusunun kripto para dolandırıcılığında isminin geçmesi bile vahim.

Bu adamın anlattıklarını ciddiye alıp, yaşam felsefesi yapanlar şimdi ne düşünüyorlar acaba?

Popüler kültürün dayattığı yaşam koçluğu, yaşam gurusu gibi unvanlar bana hep, palavra işler gibi gelmişti.

Aşkım'ın ABD'den psikoloji alanında aldığı diplomalarını da araştırmak lazım!

***

TATLI KRİZİNDE NE YAPMALI?

Yemek sonrası ya da durduk yerde canınız tatlı çekerse ne yapıyorsunuz? Örneğin ben ulaşabildiğim ilk tatlıyı tüketiyorum.

Yaş ilerledikçe tatlı krizlerini yenmek de zorlaşıyor.

Oksijen'e konuşan beslenme ve diyet Uzmanı Beyza Erdoğan tatlı krizini yenmenin püf noktalarını açıklamış. Erdoğan'ın önerilerini pratik bulduğum için sizinle paylaşmak istedim:







Mevsim meyvesi ile tatlandıracağınız bir kase yoğurt tercih edin. Bu karışım tatlı isteğinizi giderir ve kan şekerinizin aniden yükselmesini önler.

Uzun süreli açlıklarda kan şekeri düşer... O yüzden ara öğün yapın.

Beyaz un ve şeker gibi basit karbonhidratlar yerine tam buğday, sebze, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratları tercih edin.

Beş saat ve daha az uyumak şekerli içecek tüketimini artırır. Yeterli ve kaliteli uyuyun.

Posalı besinler tüketin.

Çay ve kahve tatlı atıştırmalıklarını hatırlatır. Bunların yerine bitki çayları için.

***

Altyazı

"Herkes her şeyin farkında ve kimse hiçbir şeyi yanlışlıkla yapmadı." (Şahsiyet)