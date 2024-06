İstanbul'da Kadıköy'de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen bir teyzeye çarpan motosikletli, sosyal medyada tartışma yarattı.

Motosikletli "Işık yanıyordu" diyerek kendini savundu.

Trafik kurallarına göre motosikletli haklı gibi.

Ülkemizde yayalar da kurallara uymuyor.







Kırmızı ışık yanarken yolu boş gören karşıya geçiyor ve bu bazen kazalara da neden oluyor.

Ancak kameraya yansıyan görüntüde birçok yayanın karşıdan karşıya geçtiği görülüyor.

Buna rağmen motosikletli gaza basıyor. Sanki "Birine çarpayım da aklı başına gelsin, nasıl olsa ben haklıyım" der gibi bir öfke hissetim motorcuda.

Motorcunun zeka seviyesi de kendisine kızanlara "Niye dikkat edeyim ışık yanıyor" demesinden anlaşılıyor!

Oysa sürücüler her ortamda dikkatli olmak zorunda.

Motorcunun mantığıyla hareket edersek, kırmızıda karşıya geçen her yayayı ezmemiz gerekiyor!

Motorcunun yaptığı hem vicdansızlık hem de öfkesine yenilip kasten insan öldürmeye teşebbüs!

***



YUNANİSTAN'DAN ADİSYON PAYLAŞAN TÜRK!

Son yıllarda restoranlarda yazılan adisyonu müşterilerin sosyal medyada paylaşması moda oldu. Amaç hava atmak, takipçi kazanmak.

Bu furyayı Yunanistan'a kadar götürdük.

Yunanistan'a gidip de ne yediğini, içtiğini paylaşmayanı dövüyorlar galiba!

Başta bu durum ilgi çekiyordu.

Yunanistan'ın Türkiye'ye göre ucuz olduğunu kanıtlamak için sıradan bir restoranda ödenen para Bodrum, Çeşme'deki ultra kazık mekânların fiyatlarıyla karşılaştırılıyordu.







Yani yapılan karşılaştırma genelde yanlış oluyor.

Aslında Yunanistan ucuz değil. Fiyatlar, bizdeki kazıkçı esnafa göre daha makul. Ve porsiyonlar bize göre daha büyük.

Asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; eskiden yurt dışına gidenler doğal ve kültürel güzellikleri paylaşılırdı.

Şimdi ise kalamar, karides, ahtapot adisyonu paylaşmak tatil sanılıyor!







Tamam, Yunanistan'ın Türkiye'den ucuz olduğu konusunda kendini ikna ettin. En güzel sen gezdin, yedin, içtin ve çok mutlusun.

Bari arada Akropolis'i, Parthenon'u, Knossos Sarayı'nı paylaş!

Yunan Medeniyeti, Rönesans'a ilham kaynağı oldu, demokrasiyi icat etti. Felsefe, sanat ve bilimde insanlığa önemli hazineler kazandırdı.

Lakin bizim sosyal medyada, arama motorlarında "Yunanistan" yazınca karşınıza ilk kalamar tava, midyeli pilav ve restoran fişleri çıkıyor!

Bu nasıl bir yeme ve paylaşma açlığıdır?

Adisyon paylaşan turist tipini yarattık, iyi mi?

***



KOVULAN ÇALIŞANIN İNTİKAMI

Singapur'da NoCopyright- Sounds şirketinden kovulan Kandula Nagaraju adlı çalışan, şirketin bilgisayar test sistemlerine erişerek 180 sanal sunucuyu sildi.

Silinen sunucular şirkete 678 milyon dolara mâl oldu.

Adamın intikamı büyük olmuş. Şirkete verdiği zarara göre de komik bir ceza almış; 2 yıl, 8 ay hapis!







Böyle durumlarda çalışan kovulmadan önce bilgisayar girişleri engellenir.

Demek ki, güvenliği aşacak kadar zekiymiş ya da yetki alanı geniş bir yöneticiymiş.

Eğer Nagaraju tasarruf için kovulduysa durum daha trajik!

Adamın şirkete yıllık maliyeti belki de 200-300 bin dolardı!

Zararı 678 milyon dolar oldu.

***



EN ÇOK ÖLDÜREN 4 ENDÜSTRİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni raporuna göre, tütün, ultra işlenmiş gıdalar, fosil yakıt ve alkollü içecek endüstrileri Avrupa'da her gün en az 7 bin kişiyi öldürüyor.

Euronews'ün haberine göre bu dört sektör, Avrupa'da her yıl 2,7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.

Bence raporu asıl önemli yapan; bu dört sektördeki büyük şirketlerin, halkı zararlı ürünlerden ve pazarlamadan koruyacak düzenlemeleri de engellediğinden bahsedilmesi.







Örneğin raporda Estonya'da şekerle tatlandırılmış içeceklere getirilen vergiye karşı çıkmak için nasıl bir halkla ilişkiler kampanyası yürütüldüğü anlatılıyor. Rapora göre büyük şirketler, ülkelerin sağlık politikalarının kendi endüstrilerine müdahale etmesini bile engellemeye çalışıyor.

Bunu da tahmin edeceğiniz gibi büyük rüşvetler vererek yapıyorlar.

Örneğin sigaranın öldürdüğü bilindiği halde neden sigara bağımlılarının sayısı artıyor sanıyorsunuz! Çünkü çok güçlüler. Devasa kârlarını korumak için her şeyi yapıyorlar!

***



YAPAY ZEKA HATASI

Bir haber sitesinin editörü, fotoğrafta gördüğünüz gibi yapay zekaya haber yazdırırken fena yakalandı!

Elbette yapay zeka kullanılabilir ama haberin spotunda 'prompt' direktifi silinmemiş! 'Prompt', yapay zekâ uygulamalarının ara yüzünde ilk karşımıza çıkan diyalog kutucuğudur.

Bu kutucuğa bir metin girmemiz isteniyor. O metinde ne yapmak istediğinizi ayrıntılı bir şekilde yazarsınız.







Medyada yapay zeka kullanıldıkça bu tarz hataları çok göreceğiz.

Bu arada söz konusu haberi okudum.

Yapay zeka ortaya karışık, Ali Koç'un zor süreçte elde ettiği başarının gurur verici olduğu, taraftarın bu duruma sevindiğini falan yazmış.

Haberde yeni merak edilen bir bilgi, seçimin ayrıntıları yok.

Haberi bir muhabir yapsa mutlaka kulis bilgilerini paylaşır, seçimin nasıl kazanıldığını, hangi faktörlerin öne çıktığı, habere konu olan kişilerin seçim sonrası verdikleri tepkileri yazar.

Yani yapay zeka şu aşamada çıkan haberlerden 'kopyala yapıştır' yapıyor. Adı üstünde 'yapay' bir şeyden habercilik beklemek hata olur.

Yapay zeka şimdilik sayfayı doldurması ve rutin haberleri internet sayfasına hızlı girmesi için kullanılır.

***



Altyazı

"Artık hayattaki hedefimin aşk olmadığına karar verdim. Kendimi seçiyorum. Böylelikle hayal kırıklığına uğramayacağım." (Anne With An E)