Sapanca'da 30 Mart'ta ortaya çıkan bungalovdaki gizli kamera skandalı için mahkeme tartışmalı bir karar açıkladı.

Savcı, sanıkların yaklaşık dört aydır tutuklu bulunmaları, ivedi delillerin toplanmış olması, ceza miktarı ve alt sınırı dikkate alındığında tahliyelerini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

H.K. ve T.S için tahliye kararı çıktı ve eksiklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

29 Mayıs'ta odaya gizli kamera yerleştirilmesine TCK 134 (Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu) kapsamında sadece bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası veriliyor diye yazdığım için bu karar benim için sürpriz olmadı.

Hakim mevcut yasaya göre karar verir.

Elbette mahkeme devam ediyor, belki bir-iki yıl hapis cezası çıkacak ama bu ceza da işlenen suça göre komik kaçıyor.

Rahmetli Hıncal Uluç bu tür konularda yıllarca aynı örneği verirdi: "İngiliz yargıç, gece yarısı parktan geçen kızı korkutan adama, 7 yıl 7 gün hapis cezası verince şaşıran gazeteciler sormuş: 'Adam kıza elini bile süremedi. Kaçan kızın çığlıklarına yetişenler de adamı yakaladı. Bu ceza çok değil mi?'

Yargıcın yanıtı hukuk tarihine geçecek düzeydeydi:

'Kızı korkutmanın karşılığı 7 gündür. 7 yıl, İngiliz kızlarının gece yarısı parkta dolaşma özgürlüklerine saldırmanın cezasıdır."

Bungalov evde jakuziyi ve yatağı görecek şekilde gizli kamera yerleştirip, görüntülerin kaydedilmesi de sadece bir ailenin değil, tüm Türk halkının özel hayatına müdahaledir!

Çıkan tahliye kararı, insanların bir otelde ya da pansiyonda kafasında hiçbir şüphe olmadan rahatça kalma özgürlüğünü riske atıyor!

Bu karar, kamera yerleştirenlere "Madem bu suçun hapis cezası yok ya da ceza çok az" diye düşünüp daha çok kamera yerleştirme cesareti vermez mi?

Şimdi insanlar bir otel odasında, pansiyonda vs. kalırlarken acaba gizli kamera var mı diye daha çok stres yaşamayacaklar mı?

En kötü ihtimali düşünelim; Sapanca'daki evde kaydedilen özel görüntüler internete düşseydi! Işık hızıyla dünyaya yayılırdı.

Kolay kolay da o görüntüleri internetten kaldıramazsınız!

Birçok ülkedeki internet sitelerine mahkeme kararı mı yollayacaksınız?

Kişilerin rızası olmadan gizli kamerayla görüntü almanın cezası daha ağır olmalı!

***



FUTBOLDA BREZİLYA'YI YENMEK GİBİ...

A Milli Erkek Basketbol takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı da yenerek grup aşamasını yenilgisiz lider tamamladı.

Bu öyle büyük bir başarı ki, futbolda İspanya ya da Brezilya'yı yenmek gibi bir şey.

Sırbistan basketbolda ekol ülkelerden biri. Üstelik şu an dünyanın en değerli basketbolcusu Nikola Jokic, Sırbistan milli forması giyiyor.

Normalde Sırbistan'ın son bölümündeki üstün performansı karşısında ezilmemiz gerekiyordu.

Gelecek açısından asıl umut veren olay; Sırbistan'ın son bölümde ezerek, gücümüzü kabul ettirerek yenmemiz oldu.

Artık Ergin Ataman'ın gelmiş geçmiş en başarılı Türk koçu olduğu kabul edilmeli.

Alperen de tarihin en başarılı Türk basketbolcusu olma yolunda ilerliyor.

Bir NBA finali oynarsa Hidayet Türkoğlu'nu da geçer.

***



OKUL BAĞIŞLARI DENETLENSİN

Devlet okullarında velilerden istenen 'bağış' ücretlerinin 300 bin liraya kadar ulaştığına dair şikâyetler artı.

Gelir seviyesi düşük bölgelerde ise bu rakam 10-20 bin TL arasında.

Her yıl eylül ayında aynı haberleri okuyoruz. Sadece velilerden istenen bağış miktarı artıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, bağış farklı bir şeydir. Çocuğunuzu e-Devlet'te kayıtlı görünen okuluna, okulun ilk günü gidip bırakabilirsiniz" açıklaması yaptı.

Bu açıklama da her sene yapılıyor lakin okullar bağış toplamaya devam ediyor.

Elbette devlet okullarının da birçok masrafı oluyor. Bazı müdürler, velilerden çocuklarınıza daha iyi hizmet sunabilmek için bağış isteyebiliyor.

Daha önce de yazdığım gibi; aslında birçok veli gücü yettiği oranda bağış yapıyor.

Çünkü özel okullardaki astronomik fiyatları görüyorlar!

Ama para söz konusu olunca bazı okul müdürlerinin lüks arabalara binmesi dedikoduya yol açıyor.

Toplanan paranın okulun ihtiyaçları dışında harcandığına dair söylentiler yayılıyor.

Madem resmiyete dökülmemiş bir bağış sistemi var. O zaman resmiyete dökülsün.

Paranın nereden geldiği, ne kadar toplandığı ve ne kadar harcandığı kayıt altına alınsın!

En önemlisi; bağışların nereye harcandığı daha sıkı denetlensin.

Gerçekten ödeyecek durumu olmayan velilerden de kesinlikle bağış alınmasın.

***



OSIMHEN ANKARALI MIYDI?

"Dursun Özbek, Ederson'u almadı neden biliyor musunuz? Nakit para Türk ekonomisinde kalsın, neden yurt dışına para aktarayım ki diyerek Uğurcan Çakır'a gidildi."

Bu sözler Ali Naci Küçük'e ait. Ali Naci ile bir dönem aynı gazetede çalışmıştım. İşinde başarılı, iyi bir Galatasaraylıdır.

Ancak spor muhabiri ya da yorumcusu olduğunuzda takım sevginiz geri planda kalmalı.

Yukarıdaki sözleri Galatasaray Başkanı bile söylemez.

Bu transfer çılgınlığında kim para Türk ekonomisine kalsın diye düşünür?

Böyle bir yaklaşım spor ekonomisinin ruhuna da aykırı.

Hedef kaliteli futbolcuyu en uygun fiyata bulmaktır. Futbolcunun hangi ülkeden olduğu önemli değildir.

Ali Naci'nin mantığından hareket edersek; 75 milyon Euro'ya alınan Osimhen, Ankaralı, 35 milyon Euro'ya alınan Singo da Maraşlı mıydı diye sorarlar.

Ki sosyal medyada bu tarz esprili yorumlar çıktı.

***

Altyazı

"Hayat, birkaç milyon hücrenin bir süreliğine sen olmak için duyduğu geçici bir hevestir sadece." (Ayak İşleri)