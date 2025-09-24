Türkiye'de gelen bir turist ülkemizde sıradan bir günün seslerini Instagram'daki 'daffyakdo' adlı hesabından paylaşmış.

Turistler genelde yedikleri yemekleri, doğal güzellikleri, sokakta gördükleri kedileri vs. paylaşırlar.

Fotoğrafta ise turistin İstanbul'da bir gün içinde en çok karşılaştığı ya da kendisine ilginç gelen sesleri görüyorsunuz.

Gerçekten yaratıcı bir fikir. Sesler de hayatımızı özetliyor aslında.

Turistimiz güne kedi kavgasını duyarak başlamış. Bizim için sıradan bir durum. Çok sokak kedimiz var ama insanlar kadar rahatsız edici değiller.

Ardından ezan sesi duymuş.

İnşaat işçilerinin sesini saat 08.00'de duyması ülkemizdeki gürültü sorunlarından biri aslında. Kentsel dönüşümle birlikte insanlar inşaat sesiyle güne başlıyor. İşe başlama saati daha geç olmalı inşaatlarda.

Sokak satıcıların sesi de bir Türkiye klasiği. Korna ve araç sesi de hiç eksik olmuyor.

Okuldan dönen çocukların mahallede oynamaları da normal.

Asıl anormal olan; turistin de dikkatini çektiği gibi saat 01.00'de müziği son ses açan arabalar. Bu sorunu özellikle Beşiktaş merkezde çok yaşıyoruz. Araçla çevreyi rahatsız edecek şekilde müziği açmanın cezası var ama uygulayan yok.

02.00'de martı sesleri de bir İstanbul klasiği aslında.

Özetle bir turistin paylaşımından da anlayacağımız gibi ülkemizde gürültü kirliliği önemli bir sorun.

Gürültünün insan sağlığına fizyolojik ve psikolojik birçok etkisi var.

Bu sinir bozucu sesler saldırganlık, hipertansiyon, yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak uğuldaması, duyma kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç doğurabilir.

Gürültü kirliliği hayat kalitemizi düşürüyor. Küçümsenmemesi, çözülmesi gereken bir sorun aslında.

***



RAHAT BIRAKIN NEJAT'I

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in sokakta bir hayranıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajlarında gençlere "Hadi telefonunu çıkar bakayım" diyen dayılar gibi çıkmış.

Sanki sade vatandaş Nejat, ünlü bir gençle fotoğraf çektirmiş gibi.

Nejat İşler hep böyle.

En son 26. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde kırmızı halıdan yürümemek için bariyerlerden atlamış ve boş vermiş tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Öte yandan medyaya yansıyan bu son fotoğrafta İşler'in sokakta çekilmiş doğal halini görüyoruz.

Ünlü oyunca da olsanız sokakta da iyi giyimli, bakımlı gözükmek zorunda değilsiniz.

Bir oyuncu hep karizma ve iyi giyimli gözükmek zorunda mı?

Kendi halinde rahat takılamaz mı?

Ayrıca İşler kendi halinde ve boş vermiş tavırlarıyla öne çıkmadı mı? Hatta bu ruh hali oyunculuğuna da yansıdığı için tercih edilen bir isim oldu.

Özetle rahat bırakalım adamı!

***



MACRON BİLE KONVOYA TAKILDI!

ABD'ye, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamında gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aracı, Trump'ın konvoyu geçecek gerekçesiyle durduruldu.

Aracından inen Macron, Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı" diyerek, yolu açmasını istedi.

Ama istediği olmadı. Macron büyükelçiliğe gitmek için New York sokaklarında yaklaşık 30 dakika yürüdü, iyi mi?

Macron, New York'ta BM görüşmeleri nedeniyle 200'e yakın devlet başkanı ile yüzlerce bakan, binlerce diplomat ve gazetecinin ağırlanmasının yarattığı aksaklıklara denk gelmiş gibi gözüküyor.

Fransa Cumhurbaşkanı da olsan, araya Trump'ı da sokmaya çalışsan New York polisi seni dinlemiyor.

Verilen emir neyse onu yapıyor!

***



ÖLEN 15, ÖLDÜREN 14!

Nevşehir'de iki çocuk arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, F.A., M.M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ölen 15, öldüren 14 yaşında!

'Suça sürüklenen çocukların' dışında bir de çocuklar arasında artan şiddet olayları da büyük sorun.

Yan bakmak, online oyunda tartışmak, kız meselesi gibi sudan sebeplerden dolayı çıkan kavgalarda bazen ölen ya da yaralanan çocuklar oluyor.

Daha önce de önerdiğim gibi; bir çocuğu bıçaklayıp öldüren 14 yaşındaki bir çocuğun ailesi de ceza almalı!

Cani ruhlu çocuk yetiştirmenin bir cezası olmalı!

Adalet Bakanlığı'nın 18 yaş altı çocukların işlediği suçlarda cezayı artırma yönünde başlattığı çalışmayı olumlu buluyorum ama yetmez!

Çocuk suçlarını, akran zorbalığını vs. önlemek için Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları da kapsamlı projeleri hayata geçirmeli!

Çocuklarımızı kaybediyoruz!

Hiçbir çocuk suçlu doğmaz! Aile, toplumsal çevre, internet vs. çocukları bu hale getiriyor!

Rehber öğretmenler şiddete ve suça meyilli zorba çocukları tespit edip raporlar hazırlamalı.

Bu çocukların ailelerine ulaşıp uyarı ve yaptırımlar uygulanmalı!

Bu sorunu çözecek bir mekanizma geliştirilmeli.

***



OTİZM İÇİN YENİ İLAÇ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kanser ve anemi tedavisinde kullanılan 'lökovorin' adlı ilacın otizmle ilişkili konuşma bozukluklarında da kullanılabilmesi için onay sürecini başlattı.

Otizmin hala kesin bir tedavisi yok.

Folinik asit olarak da bilinen bu ilaç ise, bazı otizmli çocuklarda görülen folat eksikliği semptomlarını hafifletebildiği tespit edildi.

Yeni bir araştırma, her 127 kişiden birinin otizm spektrumunda yer aldığını ortaya koydu.

Bu, dünya genelinde yaklaşık 61,8 milyon kişinin otizmli olduğu anlamına geliyor.

Ülkemizde de 2 milyonun üzerinde otizmli birey var ve bunların 700 bine yakını 0-18 yaş grubunda.

Otizmde erken teşhis çok önemli. Yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri ve erken yaşta eğitim otizmle savaşta büyük fayda sağlıyor.

***



Altyazı

"Sen yaşamayı mesai gibi görüyorsun, istiyorsun ki zaman da sana maaş versin" (Mutlu Ol Yeter)