SONAT BAHAR

Toplumun her kesimini en çok etkileyen ama üzerine en az düşünülen konu aldatmak!

Bu haftanın gündemi İrem Derici-Cem Belevi ayrılığı ve ayrılığın arkasında bir (daha önce de bir, eder iki) aldatılma hikayesi olduğuna göre konuyu masaya yatırmakta fayda var. Cem Belevi geçen yaz İrem Derici'yi aldatmıştı. İkili bu krizi aştı, tekrar birlikte oldu. İrem'in imalarına göre Cem bir kez daha aldattı. Acaba Cem bir seri çapkın mı!







Bunu ben demiyorum, uzmanlar diyor... Bir kez aldatan illa bir kez daha aldatır mı bilemem... Ben aşkmatik gibi yorum da yapamam, araştırırım, uzmanını bulurum, sosyolojisini incelerim. Ve tüm bunları yaptığımda gördüm ki, dünyada Cem'in muzdarip olduğu durumun bir adı var; serial cheater... Birden çok aldatan kişiye, bilimsel olarak serial cheater (seri aldatan) deniyor. Seri katil gibi geliyor kulağa değil mi! Belki de bu tip adamlar öyle, bir nevi katil... Çünkü günümüzde birini aldatmak onu defalarca bıçaklamakla eşdeğer. Şöyle ki, yakalanan her mesaj, her fotoğraf bir bıçak darbesi gibi hissettiriyor mağdura.

Peki birinin sizi ilişkide aldatacağını bilseydiniz, mesela elinizde bir rehber olsaydı hayat çok güzel olmaz mıydı? Dünyanın en ünlü ilişki uzmanları, yazarları, psikoterapistlerinin işaret ettiği seri çapkın belirtilerini sizler için derledim:

1- HER ŞEYİ HAFİFE ALIR! Genellikle iyi vakit geçirmeye odaklanmak ve ciddi konulardan kaçınmak isterler. Çünkü ciddi tartışmalar genellikle vaatlerde bulunmaya, güvence vermeye, beklentiler belirlemeye, duygusal yatırıma ve daha derin bir bağlılık geliştirmeye yol açar.

2- DUYGU İFADE ETME KABIZIDIR! Duygularını ifade etmez, partnerlerinin ne hissettiğini varsaymasını tercih ederler. Bu onlara, 'Asla ciddi olduğumuzu konuşmadık' diyebilmek için olanak sağlar.

3- UZUN İLİŞKİLERİ YOKTUR! Çünkü sıkılırlar. Seri çapkınlar için uzun süreli ilişki çok katı bir diyete benzer.







4- ÇEKİCİDİRLER! Bir konuda ne kadar çok pratik yaparsan o kadar iyi olursun. Çok flört eden, bir noktadan sonra kadınlara nasıl davranacağını bilir.

5- HER KONUDA GEVŞEKTİRLER VE VERİLEN SÖZLERİ TUTMAZLAR! Telefon aramalarınıza geri dönmeyebilir, randevulara gecikebilir ve bunu normalleştirir...

6- ŞEFFAF DEĞİLDİRLER! Mahremiyet ve gizlilik arasında bir fark vardır kızlar. Elbette herkesin bir özel hayatı vardır ama telefonu dokunulmayan kutsal bir emanetse orada bir sıkıntı vardır. Hele ikinci bir telefon. Ben aldatıyorum diye bağıran en önemli işaret! Sosyal medya etiketlenmelerinden kaçan, bir şeyde etiketlerseniz sinirlenen, telefonunu her zaman sessize alan ya da ters çeviren, mahremiyeti konusunda aşırı endişeli görünen biri muhtemelen bir şeyler saklıyordur.

7- ALDATMANIN CİDDİYETİNİ KÜÇÜMSERLER! Bir tartışmanın herhangi bir yerinde, "Herkes aldatıyor" diyorsa ve aldatma eylemlerini haklı çıkarmaya çalışırsa, kaçın!

8- ÖZGÜVENLERİ DÜŞÜKTÜR! Seri çapkınların ortak özelliği özgüvensiz olmalarıdır. Seksi, bir kabul veya güç biçimi olarak görürler ve bu nedenle, bir ilişki içinde olsalar bile, içlerindeki bir şey, diğer insanların onları hâlâ isteyip istemediğini görmek ister.

9- ALDATAN DEFENSİFTİR! Hesap sorduğunuz an, o soruyu sorduğunuz için size suçlu hissettirir. "Resmen aklını kaçırmışsın" cümlesini sık sık duyarsınız.

10- ÇENELERİ DÜŞÜKTÜR, SEYİRCİ İSTER! Onlar için aldatmak riskleri azsa çok eğlencelidir, hatta anlatacak bir arkadaş grubu da varsa tadından yenmez.







BAZI SERİ ÇAPKIN ÖRNEKLERİ

■ Ragıp Savaş evlenmeden önce tüm sevgililerini aldattığını söylemiş bir röportajında...

■ Dünyanın en ünlü talkshow yıldızı David Letterman, karısını defalarca aldattı, programında da itiraf etti.







■ Ünlü aktör Jude Law, rahat duramayanlardan...

■ Karısını bir değil birkaç kadınla aldatan Tiger Woods daha sonra düzenlediği basın toplantısında 'Sorumsuzca ve egoistçe' davrandığını söyleyerek herkesten özür dilemişti...

■ Bu arada en iflah olmaz çapkınlardan biri olarak da Mehmet Teoman gösteriliyor.