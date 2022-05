SONAT BAHAR

Milyonlarca takipçisi olan bazı ünlülerin sadece çok yakın çevrelerini dahil ettikleri birer Instagram hesapları var. Official hesaplarında, kendini fotoşop'a boğan, izleyicilerine en mükemmel halleriyle görünen, bu adresleri adeta birer işyeri gibi kullanan ünlülerin en doğal hallerinin olduğu bu adreslerin sosyal medya terminolojisinde ismi Finsta...! Ünlüler bu adresleri bilinçli olarak, kendileri açıyor, en yakınlarını takip edip, onların kendilerini takip etmesine izin veriyor. Hepi topu 50 kişi falanlar orada... Bir nevi Instagram'ın Gizli Kalsın'ı...

Amaç şov dünyasından uzaklaşıp, yakın çevreyle sosyalleşmek... Bu ikincil, özel Instagram hesabında ne fotoğraflarda ne de düşüncelerde filtre yok, 'Ayyy ne kadar da mutluyum' durumları yok. Burası doğal selfie'lerin aynı zamanda insanların, işverenlerin veya yabancıların görmesini istemediği daha kişisel gönderilerin olduğu yer.







Yeni bir durum değil aslında Finsta... Justin Bieber, Demi Lovato ve Ariana Grande gibi şaşırtıcı ünlülerin Finsta hesaplar kullandığı biliniyor. Mesela Bella Hadid'in Rebekka Harajuku adlı sarışın ikinci kişiliği için bir Finsta hesabı ifşa oldu bile... Instagram'da normal bir influencer hesabı gibi dursa da aslında o Bella Hadid'in kılık değiştirmiş hali. Ya da orijinal hali...

Bundan iki yıl önce Ben Affleck'e ait özel bir Instagram hesabı keşfedildi bir hayranı tarafından. @positiveattitudehunting kullanıcı adının kullanıldığı hesapta yalnızca 35 paylaşım var. Hesap sadece 12 kişiyi takip ediyor ve yalnızca iki takipçisi var, ki bu da Affleck'in resmi Instagram hesabını takip eden 4,3 milyon kişiden önemli ölçüde daha az. Hesapta belirtilen isim yalnızca "Ben" ve biyografi kısmında "Bazen filmler yapan bir baba sadece" yazıyor. Ayrıca yine bu kısımda Affleck'in kurduğu kar amacı gütmeyen kuruluş easterncongo. org'a bir bağlantı mevcut.

Yeni olan kısmı Finsta'nın ülkemiz sınırlarından içeri girmesi... Henüz Finsta'sı ifşa olan Türk ünlüsü yok. Ama eli kulağındadır... Bakalım Finsta'sı patlayan ilk ünlü kim olacak?



İŞİM GÜZEL KALMAK!

Son bir haftadır İstanbul'un dört bir yanında 'lansman' vardı... Sosyetik teyzeler, sosyal medya ınfluencer'ları oradan oraya savruldular. Beş dakika görünüp fotoğraf verdikleri organizasyonlarda heder oldular. Katılanlara bakıp burun kıvırdılar, lansmanı yapılan markayı şak şak'ladılar, marka yüzünü yalayıp yuttular. Bunların hepsi kutsal bir görev bilinciyle yapıldı elbette; halkın onların engin gözlemleri ve yorumlarına olan ihtiyacı!

Markalar kış boyu kim konuşuldu, kim gündem oldu çok iyi analiz etmiş belli. Marka yüzü olarak seçilen isimler hep bunun göstergesi... Gülşen, Burcu Esmersoy, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya... Ama Burcu Esmersoy'dan özellikle söz etmeden olmaz. O her dönemin kadını. Her markanın gözdesi... Ve bu durum yıllardır böyle... Bir Jennifer Lopez, bir o... Gündemden düşmez, o markadan bu markaya koşar... Ve hep kârlı çıkar... Bakın marka karlı çıkar demiyorum, Burcu Esmersoy kârlı çıkar... Çünkü bir noktadan sonra hangi markanın yüzüydü Esmersoy unutursunuz...







Peki bunun bedeli ne oldu? Aldığı paradan söz etmiyorum, Burcu Esmersoy'un, 20'lik genç kızlarla aynı kulvarda yıllardır yarışmasının duygusal ve psikolojik bedelinden söz ediyorum... Yani güzel ve fit kalma yorgunluğu diye bir şey yok mudur...?

İnsanlar en ufak duygusal iniş çıkışlarında bocalar, kendini salar... Bunu yapmak da biraz akışa bırakmak gibidir ya... Burcu salmıyor, hayatının hiçbir döneminde akışa bırakmıyor.

Yıllardır beslenmesine, yaşam tarzına dikkat ediyor. Bu görünümün genetikle açıklanamayacağını hepimiz biliyoruz artık, çocuk değiliz! Ve onun bu her şeye dikkat etme hali zaman zaman takıntı boyutuna bile ulaşıyor anlaşılan. Bunu ben değil, magazin basınından onu tanıyan isimler söylüyor. Burcu Esmersoy kuralları ağır! Ekmek yemiyor, her sabah spor yapıyor, her akşam 22:00'de uyuyor. Eee nerede bunun eğlencesi...? Hayatına giren isimler onunla sosyal ilişkilerini nasıl düzenliyor? Yani 22.00'de uyuyan bir kadınla sevgili olan kişi gece hayatını seviyorsa orada düzen nasıl oluyor? Sonuçta kadın işi gereği bunu yapıyor ve bu bir iş disiplini... Ama her çalışanın da bir özel hayatı ve tatile ihtiyacı yok mudur!