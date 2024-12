Usta oyuncu Oya Başar: Günümüzde bir basının gözdeleri var, bir de halkın!

Tiyatrocu Oya Başar, sosyal medyadan yeni nesil oyunculara, rahatsızlığından eski eşi Levent Kırca’nın son günlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. “Şimdiki nesil bize göre çok şanslı. Biz kostümü de kendimiz hazırlardık, makyajı da. Levent ekmek hamurunu ıslatıp kendi maskesini kendisi yapardı. Şimdi yurt dışından geliyor her şey” diyerek ekledi: “Artık çabuk şöhret olunuyor. Bizde bir basının gözdeleri var, bir de halkın gözdeleri. Basın birini şöhret yapıyor, sonra o kişiye özel diziler yapılıyor. Oysa hikayeye uygun kişi seçilmeli”

8 yaşınızdan beri tiyatro sahnesindesiniz. Tiyatroda büyüdünüz diyebiliriz değil mi sizin için?

Babam tiyatro aşığı bir adamdı. Benim tiyatrocu olmamı çok istedi. Kendisi çok istemiş tiyatrocu olmayı ama onun ailesi istememiş. O da ah etmiş çocuğum olursa tiyatrocu olsun diye... Ailem beni yönlendirdi. Onlar destek olmasaydı, tiyatrocu olamazdım. Tiyatro benim nefes aldığım yer. Benim yaşam biçimim. Kendimi sahnede şarj ediyorum. 60 seneye yakın sahnedeyim. Sahnede her şey olabiliyorum. Yani bir sürü hayatı kendi hayatımda yaşamış gibiyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum.

Eskiden tiyatrodan ekrana geçenler oluyordu şimdi ise ekrandan tiyatroya geçen popüler isimler var...

Tiyatronun çok farklı bir seyircisi vardır. Tiyatro seyircisi zor kazanılır. Ben seyircimi kazanmak için çok emek verdim. Bakın, şimdi dizi de yapmıyorum ama benim o kadar güzel bir izleyici kitlem var ki... Onların sevgisini, ilgisini sahnedeyken hissediyorum. Popüler isimler var şu anda sahnede. Herkes yapar ama bizim seyircimiz seçicidir. Eğer yaptığınız iş başarılı olmazsa kendi kredinizden yersiniz. Tiyatro başarıdır, para değildir. Prestijdir tiyatro. Bundan dolayı zaten popüler isimler tiyatroyu tercih ediyor. Ama oyunun, performansın iyi değilse popüler olman bir işe yaramaz. Şimdi yapımcılar popüler isimler olsun da izleyiciyi çekelim diyor ama iyi değilsen hiçbir şey olmaz. Bu isimler ayda bir oyun oynuyor. Biz haftada 7 oyun oynardık. Tiyatroda oyun oynuyorum diyebilmek için böyle olmak gerekiyor. Ben tiyatrodan çok paralar kazanmadım. Ne kazandıysam televizyondan kazandım. Biz Levent ile tiyatro yaptığımız dönemde maddi olarak çok zor günler geçirdik. Televizyona geçince rahat ettik.











BİZİ HER KESİM SEVDİ



Oya Başar-Levent Kırca çifti gibi bir ikili gelmedi ekrana... Yanılmıyorum değil mi?

Gelmedi galiba. İlk biz başlattık zaten böyle ikili oynamayı ekranlarda. Biz tiyatroda başladık, ekrana taşıdık oyunumuzu. Biz komediye farklı baktık, halkın diliyle onların söylemek istediği şeyleri söyledik. Kişiler değil, sistemi eleştirdik. Bizi her kesimden insan çok severdi. Muhafazakarı da seküleri de çok seviyordu. Hâlâ da bu sevgi devam ediyor. Farklı bir iş yaptığımız için halkımız bizi unutmuyor. Levent farklı bir adamdı. Özel hayatında da komik bir insandı. Levent ile biz sadece karı-koca değildik, çok da iyi arkadaştık. Onu kaybedince yarımı kaybetmiş gibi oldum. En çok onunla sohbetlerimizi özlüyorum.

Siz çok özverili çalışan bir kuşaktan geliyorsunuz. Siz yeni nesli bu açıdan nasıl buluyorsunuz?

Şimdiki nesil bize göre çok şanslı. Biz her şeyimizi kendimiz yapardık. Kostümü de kendimiz hazırlardık, makyajı da kendimiz yapardık. Öyle sete gidince makyözümüz, kostümcümüz falan yoktu. Levent kimi canlandıracaksa yüzünün maskesini kendi yapardı mesela, zaten o zaman şimdiki gibi makyaj malzemeleri yoktu. Bir ekmeği ıslatıp, onu hamur haline getirirdi. İçine makyaj yapıştırıcısı koyardı. Sonra da onu kullanarak kimi yapmak istiyorsa, makyaj ile onun şeklini verirdi yüzüne. Biz olanaksızlık içinde olanak yaratırdık.









Türk milleti olarak da böyleyiz, biz hep var etmeye, olanak yaratmaya çalışırız. Şimdi yurt dışından geliyor her şey. Biz çok emek verdik sanata. Artık çok çabuk şöhret olunuyor. Bizde bir basının gözdeleri vardır bir de halkın gözdeleri var. Basın bazı isimleri çok şişiriyor. Birini şöhret yapıyorlar, sonra da kişiye özel diziler yapılıyor. Yani kişiye özel dizi yapılmaya başlandı, bu yapılmamalı. Hikayeye uygun kişi seçilmeli. Böyle olursa başarı gelir. Kanallar da reytinge bakıyor, iyi değilse dizilerin arkasında durmayabiliyor. 3 bölümde kaldırıyor. Bazen de yurt dışı satışı olduğu için izlenmese de yayınlanıyor. Böyle çabuk şöhret olununca da çok çabuk sönüyor o şöhret. Balık bile küçükken avlanmaz, biraz büyümesi gerekiyor. Büyümeden hızlıca şöhret olununca da beş sene sonra ortada olmuyor. Bütün reklamları, ödülleri veriyorlar sonra da o şöhret aynı hızla sönüyor. Şimdi her şey şöhrete ve paraya yönelik yapılıyor. Herkes şöhret olayım, para kazanayım derdinde. Böyle bir şey olmaz. Hele ki tiyatro tamamen aşkla yapılır.









İÇERİKLER ŞİDDETE ÖZENDİRIYOR



Yeni nesil oyuncuların bölüm başı yüksek ücretler almaları da çok konuşulan bir konu. Siz neler söylemek istersiniz?

Yapımcılar verdikten sonra oyuncuların almasını abes karşılamıyorum. Verdikten sonra alabilen alsın. Yurt dışında oyuncular hayatı boyunca üç film yapıyor, onun telifiyle lüks bir hayat yaşıyor. Biz de telifle ilgili sorun var. Bakın Yeşilçam oyuncularından hangisi telif alabiliyor. Sabahtan akşama filmleri oynuyor. Ben de almıyorum. Zaten artık komedi dizisi yapılmıyor. Dram dizileri yapılıyor. Yurt dışına daha rahat satmak için. Dizilerde kadınların eli karnında, hepsi birbirinin kocasıyla birlikte... Ya da mafya dizileri ön planda. Dizilerimiz kadına şiddeti yönlendiriyor diye sektörden bir oyuncu olarak ben eleştirebilirim ama yöneticilerimizin eleştiriden öte bu şiddeti önlemek için yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Sadece dizilerimiz de değil şiddeti özendiren. Youtube'da da var bir sürü şiddet içeren görüntü. Bunları nasıl engelleyeceğiz? Hele ki global dünyada...

Sosyal medya ortamını nasıl buluyorsunuz?

Sosyal medyanın yararları da var ama zararı da çok. Nasıl kullandığınıza bağlı... Sabahtan akşama yayın açıp hayatlarını yayınlayanlar var. Diğerleri de bakıyor çok para kazanıyor, o da özeniyor. Sosyal medya yüzünden yeni nesil Kim Kardashian gibi oldu. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu hale geldi. Onun gibi hayatlar yaşanıyor. Maalesef kültürel yozlaşma yaşanıyor. Kim Kardashian'a evrildi kültürümüz bu sosyal medyadakiler yüzünden. Çok üzücü. Ben hiçbir bir sosyal medya platformunu kullanmıyorum. Artık diziye oyuncu alırken bile takipçi sayısına bakıp alıyorlar. Ben bir oyuncu olarak utanıyorum bu durumdan.









BAZI İNSANLAR SİGARADAN DAHA ZARARLI



Siz "Bazı kocalar sigaradan bile daha zararlı" demiştiniz. Toksik ilişkilere mi eleştiri getirdiniz?

Ben sadece kocalara yönelik böyle bir şey söylemedim. Kanseri atlattıktan sonra sigaraya devam ettiğim için çevremde insanlar tepki gösteriyordu. Ben de o dönemde şunu söyledim, kadın ya da erkek fark etmez, arkadaşlık, dostluk için de söyledim. Her türlü ilişki biçiminde size sigaradan daha zararlı gelen insanlar olabiliyor. Bunu söylemek istedim. Ben bu sözü Levent için söylemedim, herkes için söyledim. İki tane çocuğumuz oldu. Ben çok severek evlendim. Bir daha da evlenmeyi düşünmedim. İstediğim kişiyle evlendim. Benim de evlilik hayatım Levent ile başladı, onunla da bitti.



ROMANTİZM YOK TOLERANS YOK!



'Plastik İlişkiler' oyununuzla Türkiye'yi geziyorsunuz. Seyircilerin ilgisi nasıl?

Tüm Anadolu'yu geziyorum. Biz tiyatrocuların kale dediği Ankara, İstanbul, İzmir'deki seyirciden farkı yok Anadolu'nun. Bu ilgi olmazsa 5 yıl sürmezdi. Biz oyunda aynı adama aşık iki kadının hikayesini anlatıyoruz. Eskiden ilişkiler sahiciydi. Şimdi sığ, güvensiz. Kimse kimseyi çekmiyor, hemen boşanırız diyorlar. İlişkiler de sabah başlıyor akşam bitiyor. Romantizm de yok, tolerans da yok...



LEVENT KANSER OLDUĞUNDA BİZDEN YARDIM ALMAK İSTEMEDİ



Kanser atlattınız. Çok zorlu bir süreçten geçtiniz. Neler söylemek istersiniz?

Kanserden hiçbir zaman korkmadım. Kendim için evlatlarım için ayakta durdum. Tedavi görürken dizi de çekiyordum. İşe gitme motivasyonu da beni ayakta tuttu. Meme kanseri olarak başladı, sonra vücudumun çeşitli yerlerine de sıçradı. Ama kanser bir son değil, bunu atlatacağım diyerek mücadele ettim. Motivasyon çok önemli. Levent de benden sonra yakalandı. Onun yanında olmaya çalıştım ama o desteğe kapalıydı. O süreçte ben ve çocuklarımızın yanında olmamızı, ona yardım etmemizi istemedi. Biz yine elimizden geldiğince onun yanında olmaya çalıştık. Levent zaten benim kadar sosyal değildi, ben onu tolere ediyordum ama benden sonra kendisini kapattı iyice.



GÖNLÜME GÖRE PROJE GELİRSE TV'DE OYNAYABİLİRİM



Sizi uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Neden?

Pandemi sürecinde gelen teklifleri kabul edemedim. Zaten büyük bir hastalık geçirdiğim için korktum da setlere geri dönmeye. Tiyatro oyunum var. Hem televizyonu hem tiyatroyu bir arada yürütmek de zor. 'Olacak O Kadar'dan sonra televizyona çok güzel projeler yaptım. Televizyondayken tiyatrodan uzak kaldım. Tiyatroyu çok özlüyordum ve dönüş yaptım. Ama şunu da söyleyeyim, eğer gönlüme göre bir proje gelirse televizyonda oynayabilirim.