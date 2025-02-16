Eski eşten Özcan Deniz’e darp suçlaması

Kız kardeşini dövdüğü konuşulan Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a da şiddet uyguladığı iddia edildi. Evli olduğu dönemde ünlü şarkıcıdan dayak yiyen Aktan’ın darp fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

Özcan Deniz'in, ailesiyle arasında sular durulmuyor! Ercan Deniz'in "Özcan annemizi evden attı, kardeşimiz Yurda'yı çocuğunun gözleri önünde dövdü" açıklamasının ardından yeni bir şiddet iddiası daha gündeme geldi.

Ailenin yakınları, Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a 2018'de evli oldukları dönemde şiddet uyguladığını açıkladı.







Hatta Aktan'ın özel bir hastaneye gidip darp raporu aldığı da iddia edildi. Darp edildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıkan Aktan'ın vücudundaki morluklar dikkat çekti.





ABİSİ DE UZAKLAŞTIRMA ALDI

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'in 6 yaşındaki oğluna kadar uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ünlü sanatçının bu hamlesine karşılık Ercan Deniz'in de mahkemeye başvurarak çocukları ve eşi için ünlü şarkıcıya karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Anne Kadriye Deniz'in ardından şarkıcının kız kardeşi Melek'in de uzaklaştırma talebinde bulunacağı öğrenildi.