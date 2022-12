İş stresi kronikleşmeden önlem alın

Önünüzde yakın bir tarihe yetiştirmeniz gereken planlar, raporlar veya başka bir zorlu görev varsa stres yaşamanız çok normal. Ancak sürekli olarak stres altında çalışıyorsanız bu durum kronikleşebilir; hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı olumsuz etkileyebilir

Stres, neredeyse herkes için kaçınılmaz bir durum. Gencinden yaşlısına herkesin stresli zamanları olur. Sınav zamanları gelir, hastalıklar çıkar, çocuklar yaramazlık yapar, ev işleri birikir... Bunlar genellikle belirli bir zaman diliminde ortaya çıkar, yani sınavlar geçer, hastalıklar iyileşir, çocuklar büyür, ev işleri halledilir ve stres de geride kalır.

kadar kolay geride kalmayabilir. Kendi işiniz de olsa, başkası için de çalışsanız herkesin başına gelebilir. Gece gündüz gelen e-postalar, sürekli çalan telefonlar, plansız toplantılar işinizi stres kaynağına çevirmeye yeter. İş hayatında yaşadığınız stresin hayatınızı teslim alması çok kolay.



FARKINDA OLUN

Önünüzde yakın bir tarihe yetiştirmeniz gereken planlar, raporlar veya başka bir zorlu görev varsa stres yaşamanız çok normal. Ancak sürekli olarak stres altında çalışıyorsanız iş stresi kronikleşebilir ve hem fiziksel hem de duygusal sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

Stresinizin ana kaynağı iş hayatınızsa özellikle sabahları yataktan çıkıp iş için hazırlanmak işkence gibi gelebilir. Sürekli enerjiniz düşük ve yorgun hissedersiniz. Baş ağrısı, uykusuzluk, iştah değişiklikleri, sindirim sorunları, hızlı kalp atışı, terleme, kendine güvensizlik ve sık sık hastalanma gibi başka belirtiler de ortaya çıkar. Yaptığınız işi seviyor olsanız bile iş stresi kaçınılmaz bir durum. Tabii bu stresi kontrol altında tutmanız ve minimum seviyede kalmasını sağlamanız gerekiyor.







Öncelikle stresi kabul edin ve sizi nasıl etkilediğinin farkında olun. Yaşadığınız stresin sizi nasıl etkilediğini göz ardı etmek kolaydır. Hatta gün bittiğinde stresi işte bıraktığınızı düşünseniz bile kafanızın bir köşesinde sizinle kalmaya devam edebilir. Eve dönüş yolunda iç sesinize kulak verin, kendinizi duygusal olarak karamsar ve bitkin bulursanız not alın. Araştırmalara göre, işle ilgili yönetilemeyen strese uzun süre maruz kalmak ile depresyon ve kaygı bozukluğu arasında potansiyel bir bağlantı var.



İŞLERİN LİSTESİNİ YAPIN

Zaman yönetimi konusunda bocalıyorsanız bu da işten bunalmış hissetmenize neden olur. Hafta başında yapmanız gereken işleri listelemek, öncelik sırasına koymak ve bitirme tarihi belirlemek stresinizi azaltmaya yardımcı olur.

Özel hayatınızı ve işinizi ayrı tutun. İşle ilgili 24 saat müsait olmak sizi tüketir. Stresten kaçınmak için ev ve iş yaşamınız arasında net sınırlarınız olmalı. İşiniz gereği hafta sonları veya geç saatlerde telefonlara cevap vermeniz veya e-postalarınızı kontrol etmeniz gerekebilir. Bunun için belirli zaman aralıkları oluşturarak size kalan zamanı daha verimli hale getirebilirsiniz.

İşten çok bunaldığınız bir dönemde de olsanız kendinize zaman ayırın. Kişisel bakımınıza özen göstermeniz kendinizi daha iyi hissetmeniz için elzemdir. Böyle dönemlerde iyi bir uykuya öncelik verin, biraz eğlenmek için zaman ayırın, egzersiz yapın ve sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Meditasyon, derin nefes egzersizleri ve farkındalık, endişenizi yatıştırmaya yardımcı olur. Bunlar için zamanınızın olmadığını düşünmeyin, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarınızı karşıladığınızda işlerin üstesinden daha kolay gelirsiniz. Tükenmiş bir halde ne verimli çalışabilirsiniz ne ortaya çıkardığınız iş tatmin edici olur.







GÜNLÜK TUTARAK STRES FAKTÖRLERİNİ TESPİT EDİN

Yaşadığınız stresi kontrol altına almak için hangi durumlarda stres yaşadığınızı tespit etmelisiniz. Rahatsız edici çalışma ortamı, üstlerinizin size karşı olan tutumu, yetkinliğiniz dışında size verilen görevler veya iş yerine ulaşmak için fazla zaman harcamanız gibi durumlar olabilir.

Stres tetikleyicilerinizi ve onlara verdiğiniz tepkileri takip etmek için 1 hafta boyunca bir günlük tutun. Size fiziksel, zihinsel veya duygusal tepki veren kişileri, yerleri ve olayları not alın. Yazarken kendinize sorun:

Bu bana nasıl hissettirdi? (Korku, kızgınlık, incinme hissi...)

Tepkim ne oldu, daha sonra ne yaptım?

Bu stres kaynağına nasıl çözüm bulabilirim?



TEMİZ HAVA İYİ GELİR

Gün içinde mutlaka zihninize nefes aldırın. Kendinize birkaç dakika ayırmak bile tükenmişliği önlemeye yardımcı olabilir. Mola zamanlarınızı verimli kullanın, temiz hava alın. Toplantılar arasında ilginç bir yazı okumak veya komik bir video izlemek sizi rahatlatabilir. İş dışındaki boş zamanlarınızda işle ilgili konuları düşünmeye ara vermek de iş stresinden uzaklaşmanıza yardımcı olur.



OTOMATİK YARGILARDA BULUNMAYIN

Uzun süre endişe ve kronik stres yaşadığınızda zihniniz hemen sonuçlara varma ve her durumu olumsuz bir açıdan değerlendirme eğiliminde olabilir. Mesela patronunuz yanınızdan geçip size selam vermezse "bana kızgın" diye düşünebilirsiniz. Otomatik yargılarda bulunduğunuzun farkında olun, kendinizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırın.

Çevrenizde olan güvendiğiniz arkadaşlarınız ve aile bireylerinizle iletişiminizi güçlü tutun. Her ne konuda olursa olsun size destek olabilecek birilerinin varlığı bile stresinizi azaltabilir. Rahatlıkla konuşup dertleşebileceğinizi, yapmanız gereken işlerde yardım isteyebileceğinizi bilirsiniz.