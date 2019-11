Türkiye dün itibariyle DEAŞ'lı teröristleri sınır dışı etme işlemlerine başladı. Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan teröristlerin her biri muhtemelen önce sorguya alındı sonra da ülkelerine gönderiliyor.

Biliyorsunuz özellikle Avrupalı ülkeler bu teröristlerin dönüş ihtimalinden çok rahatsız. Vakti zamanında bu teröristleri hiçbir istihbarat uygulamasına tabi tutmadan salmışlardı. Bunların Suriye'de ölmesini veya orada kalmasını umuyorlardı. Utanmadan da Türkiye'yi suçluyorlardı. Sanki bu unsurların Suriye'ye geçişini Türkiye organize ediyormuş gibi bir algı yaratılmıştı.

Halbuki birçok örnekten biliyoruz ki, Türkiye bu teröristlerin geçişini engellemek için elinden geleni yaparken Avrupalı ülkeler kör ve sağır numarası yapıyordu. Belçika'da bir saldırı gerçekleştiren teröristlerin daha önceden Türkiye tarafından Belçika'ya bildirildiği fakat Belçika istihbaratının hiçbir önlem almadığı ortaya çıkmıştı. Türkiye iade eder diye düşündüklerinden olsa gerek Türkiye'ye girip oradan Suriye'ye geçen teröristlerin istihbaratını da Türkiye'ye vermekten özellikle kaçınıyorlardı. Bunlardan kurtulacaklardı. Teröristler ya Türkiye'de ya Suriye'de kalacaktı.

Gel gör ki, öyle olmadı. Kurdukları oyun kendi başlarına bela oldu. Yıllarca DEAŞ saflarında savaşma tecrübesi kazanan bu teröristler için şimdi dönüş vakti. Bazı Avrupa ülkelerinden yüzlerce terörist olduğu görülüyor. Almanya, Fransa ve Belçika başı çekiyor.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu gayet net bir açıklama yaptı. "Türkiye teröristlerin oteli değil" dedi. Herkes kendi gönderdiği teröristiyle kendi uğraşsın. Bizim görevimiz uçak kapısına kadar eşlik etmekten ibarettir. Gerisi onların bileceği iş.

Şimdi büyük gürültü koparmaya çalışacaklar. Türkiye'ye yönelik her türlü iftiraya yeltenebilirler. Hiç önemli değil. İstedikleri kadar karalama kampanyası yapsınlar. Göndermeye devam etmek gerekiyor. Zaten Trump da bunu söylemişti. Avrupalıların hiçbir konuda sorumluluk almasına kafayı takmış olan Trump'ın bu konuda Avrupa'ya destek vermeyeceği çok açık. Hatta Trump bunun Avrupa'ya karşı bir cezalandırmaya dönüşmesini bile tercih ediyor.

Ama Türkiye için önemli olan bu değil. Suriye iç savaşının en büyük sorunlarını biz kendi payımıza düşen kadarıyla yaşadık. Avrupalılar bu esnada bırakın Türkiye'ye destek olmayı her türlü saldırganlığı sergiledi. Türkiye buna karşılık kendi kaderiyle kendi yüzleşti ve ağır bedeller ödeyerek işleri yoluna soktu. Şimdi Avrupa düşünsün. Gelen bu teröristleri yargılayacaklar mı serbest mi bırakacaklar onların bileceği iş. Ülkeye üç tane terörist geri gelince bakalım demokrasi ve insan haklarına ne kadar sahip çıkacaklar hep beraber görelim. Biz sıramızı savdık. Avrupa'ya kolay gelsin.