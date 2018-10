ŞELALE KADAK

Global Hope yani Türkçe ismiyle Küresel Umut Koalisyonu, iki yıldır New York'ta düzenlediği ve çok üst düzey katılımın gerçekleştiği toplantılarıyla dikkatimi çekiyor. UNESCO'nun Türkiye dostu eski başkanı Irina Bokova'nun onursal başkanlığını üstlendiği ve dünyadan çok değerli kanaat önderlerinin yer aldığı Global Hope, "UMUT Koalisyonu 2018" kapsamında bu yıl Türkiye'den iki kadına son derece anlamlı ödül vererek, Türkiye'nin 'hayırseverlik' karnesine dünya çapında pozitif bir dokunuş yaptı.

Ödüllerden ilki "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü" insani yardım konusunda gelişmiş pek çok batı ülkesinin first lady'lerinden beklenen ancak ne yazık ki göremediğimiz refleksi gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verilmişti.

2018 toplantısında Türkiye'ye bir ödül daha gelmiş ve "Hayırseverlikte Liderlik" ödülünü de yaptığı hayırseverlik ve sosyal sorumluluk projelerinin çarpan etkisine sıkça tanık olduğum iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan almıştı.

Bu ödülün ardından Demet Sabancı'nın davetiyle buluştuk ve Global Hope'tan böylesine anlamlı ödüle layık görülmesine zemin hazırlayan projeler üzerine sohbet ettik.

Demet Sabancı'nın liderliğini üstlendiği ve bir grup akademisyenin üzerine çalıştığı "Çok Kültürlü Demokrasi Dersi" Küresel Umut Koalisyonu'nun dikkatini çeken projelerden biri olmuş. Sabancı, dersin tüm dünyada lise ve üniversitelerde okutulması için girişimlerde bulunduklarını ve projeyi YÖK'e de sunduklarını söylüyor. "Keşke böylesi anlamlı bir ders ilk öğretimden itibaren çocuklarımıza okulda okutulsa" diyorum, Sabancı da bu konuyu Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek için hazırlandıklarını söylüyor.

Türkiye'de en büyük ve çarpan etkisi en fazla hayırseverlik faaliyetlerini yapan gruplardan biri olan Sabancı Holding'in fertlerinden biri olması, Demet Sabancı'yı daha çocukluk yıllarında hayırseverlik kavramıyla tanıştırmış.

Hal böyle olunca, çocukların yeteneklerini ortaya çıkartarak almaları gereken eğitime yönlendirmek için çaba sarfeden Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasına, mutafağına ve doğal zenginliğine sahip çıkmak için kurulan T-ONE Derneği gibi kuruluşuna öncülük ettiği sivil toplum kuruluşları kısa sürede önemli çalışmalara imza atmayı başardı.

Öğreniyoruz ki 14 yıl önce kurulan Yaratıcı Çocuklar Derneği, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki 1400 okul ile işbirliği içinde. Derneğin desteklediği çocuklardan biri karikatürde dünya ikincisi olmayı başarmış.

Diyeceğim o ki bu ülkenin kadınları her gün Türkiye'nin adını uluslararası platformda başarıyla temsil ederek güzel bir şekilde duyuruyor.

Bu kadar kötülüğün etrafa saçıldığı günümüzde iyi ki hayırseverlikle, iyilik projeleriyle öne çıkan kadınlarımız var. İçimiz açılıyor.