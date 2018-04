ŞEREF OĞUZ

Sabah Gazetesi İl Buluşmaları'nda Sakarya'dayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile yeni şehir stadındayız. İleri teknoloji eseri bu sahayı görünce Anadolu hakkındaki bir yargım daha yıkılıyor. Futbol ilgi alanım dışında kaldığından olmalı, statları pek bilmem. Bildiklerim de zaten bir elin parmaklarıyla sınırlı, Brezilya'nın Maracana'sı, Barcelona, Berlin, Paris ve Beşiktaş'ın statları... Onlar da turistik amaçlı gezilerde görüp bildiğim.

Sakarya'nın yeni stadını görünce şunu fark ediyorum ki böylesi güzel şeyleri yapmak, bildik şöhret kentlerle sınırlı değil, Adapazarı da küresel boyutta kaliteli tesis sahibi olabiliyor. Spor yazarı dostum Levent Tüzemen, bu cehaletimi giderici katkı sunuyor: "Burası milli maç standardının ötesine taşmış."

Başkan Zeki Toçoğlu'nu, yazarımız Kerem Alkin'in yönettiği "Sakarya'da Sabah" panelinde dinliyorum ve Sakarya'nın yükselme sırrını paylaşıyor bizimle: "18 yıl önce yerle bir olan şehrimizi yeniden kurduk ve çok katlı yapılaşmaya izin vermedik, mutluluk üreten bir kent olmayı hedefledik."

Kent ve mutluluk kavramları son derece önemli... Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dikey değil, yatay yapılaşın" önerisi ardından Toçoğlu gibi kent estetiğini gözeten belediye başkanlarımızın eli güçlendi; "Sakarya modeli geliştirme amacımız var."

Nedir bu model? Çevreye saygılı, pis ve temiz su arıtımında %85'e ulaşmışlık, altyapıya cesaretle el atma, spordan fiber optik ağa dek şehrin 50 yılını şimdiden planlama... En önemlisi de 1999'da yerle bir olan şehri, kendi küllerinden var edebilme...

Panelde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, şehrin mobilya, makine ihtisaslaşmasından ve yerli otoya ev sahipliğinden söz ediyor. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ardıç, her bölümde en az 1 yabancı öğretim üyesi detayına dek küreyle bütünleşmeyi gerekçelendiriyor.

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın üzerinde durduğu konu, Ar-Ge ve nitelikli insanlar ve pazarlama alanlarını bir arada düşünme gereği oldu: "Sanayicilerimizle hocalarımızı birleştirmek istiyoruz."

Cennet vatanımın her vilayetini gezdim, bildim ve kıyasladım. Sakarya için söylemek istediğim şudur: Tarımdan sanayi ekonomisine geçişi çok şık başaran bu şehrimiz, küresel başarılarına rağmen eteğindeki taşları henüz dökmedi bile...

Bilgi toplumuna dahi geçsek acıkacağız ve torunlarımızın iştahı bizden düşük olmayacak. Sakarya, tarım teknolojilerini endüstri 4.0 ile birleştirip civar coğrafyasını doyuracak bütün unsurları barındırıyor.