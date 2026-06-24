OSMAN MÜFTÜOĞLU

B12 vitamini ağızdan alınan sıradan tabletlerle de emilebilir. Ancak bazı kişilerde dil altı (sublingual) veya çiğneme formundaki B12 takviyeleri bazı avantajlar sağlayabilir.

Bunun birkaç nedeni vardır:

* Dil altı ve ağız mukozası çok zengin bir damar ağına sahiptir. B12'nin bir kısmı doğrudan bu bölgeden emilebilir.

* Mide asidi azalmış kişilerde, ileri yaşta, mide koruyucu ilaç kullananlarda veya mide-bağırsak sistemiyle ilgili sorunları olanlarda emilim avantajı sağlayabilir.

* Çiğnenen veya ağızda eritilen formlar daha uzun süre ağız mukozasıyla temas ettiği için emilimi destekleyebilir.

* Yutma güçlüğü yaşayan kişilerde kullanım kolaylığı sağlar.

* Ayrıca tükürükte bulunan haptokorrin (R-proteini) adı verilen özel bir B12 bağlayıcı protein de bu süreçte rol oynar. B12 ağızda çözündükçe tükürükle daha iyi karışır ve haptokorrinle daha erken buluşur. Bu protein B12'yi mide asidinin yıpratıcı etkilerinden korur, sindirim sistemi boyunca taşınmasına yardımcı olur ve daha sonra ince bağırsakta intrinsik faktöre devredilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle B12'nin ağızda yavaş çözünmesi ve tükürükle iyi karışması teorik olarak biyoyararlanım açısından ek bir avantaj sağlayabilir.

Ancak önemli bir noktayı unutmayalım:

Bilimsel çalışmaların büyük bölümü, yeterince yüksek doz kullanıldığında klasik tabletlerle dil altı formlar arasında kan B12 düzeylerini yükseltme açısından büyük bir fark göstermemektedir. Dolayısıyla asıl mesele doğru formdan çok, doğru dozun düzenli alınmasıdır.

Özellikle şu kişiler dil altı veya çiğneme formundan daha fazla yarar görebilir:

* 50 yaş üzerindekiler

* Mide koruyucu ilaç kullananlar

* Metformin kullanan diyabetliler

* Vejetaryen ve veganlar

* Atrofik gastriti olanlar

* Bariatrik cerrahi geçirenler

Kısacası:

B12'nin en önemli özelliği hangi formda alındığından çok, vücuda yeterince ulaşmasıdır. Ancak emilim konusunda işinizi biraz daha garantiye almak istiyorsanız, dil altı veya çiğneme formundaki B12 takviyeleri mantıklı bir tercih olabilir.

Gülümseten not:

B12 vitamini sinir sisteminin elektrik ustasıdır. Haptokorrin ise onun ilk koruması ve yol arkadaşıdır. Usta iş yerine gitmeden önce güvenlik görevlisiyle buluşursa, yolculuk biraz daha sorunsuz geçebilir.