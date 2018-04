Derin hesapların yapıldığı bir seçim öncesini yaşıyoruz. Biraz 28 Şubat dönemine, biraz 27 Nisan e-muhtıra öncesine hatta biraz da Güneş Motel örneğinde olduğu gibi milletvekili transferlerine benzer bir süreç... Siyaset üretmeyen siviller, siyaset mühendislikleriyle yine gündem oluşturuyor.

CHP'den İyi Parti'ye gönderilen 15 milletvekilinin transferi tam da böyle bir siyaset mühendisliği operasyonu... CHP içinde hoşnutsuzluk yaratsa da bu hamle bir hareketlenme getirdi, İP'i de motive etti. Ama şaşırtıcı değildi çünkü bir süredir CHP çevresinde bir şeylerin planlandığı gözleniyordu. Acaba amaç, sadece İP'i meclise sokmak mı yoksa çok daha büyük bir hedef mi?

Bu konuda neler olup bittiğini öğrenmek için elbette ilk izlenmesi gereken isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Ama ikinci bir isim daha var, 2009 yerel seçimler sonrası yıldızı parlayan Gürsel Tekin...

Ne zaman kritik bir siyasi sürecin eğişine gelsek, Tekin'in ilginç açıklamaları olurdu. Birkaçını sıralamak istiyorum. Yine Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 2002 seçimleri öncesiydi. O günlerin en kritik ismi Kemal Derviş'in ne yapacağı konuşuluyordu. İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan'la parti mi kuracaktı yoksa CHP'ye mi geçecekti?

Herkes onun parti kuracağını beklerken, Tekin ısrarla CHP'ye geçeceğini söylüyordu. Geçti de... Bu tahminden öte bir bilgiydi. Benzer bir durumu 2007'deki e-muhtıra öncesi de yaşadım. Tekin her görüşmemizde önemli şeyler olacağını söylüyor ama ipucu vermekten kaçınıyordu. Hatta bir konuşmada, biraz da uyarı mahiyetinde "Fazla AK Parti yazma" deyince "Ne olacak, darbe mi yapacaklar? Yapsınlar" diye cevap vermiştim. Sonrasında muhtıra geldi ama beklentileri gerçekleşmedi.

Bir örnek de son yıllardan verelim... 17-25 Aralık darbesi öncesi Ankara'da bir saati aşkın bir sohbette şöyle diyordu: "Yakında yer yerinden oynayacak." Son günlerde Tekin'le görüşmedim ama yakından izledim. Çevresine yine geçmişteki gibi "Seçimde çok şey değişecek" mesajı veriyor.

Kemal Bey de benzer şeyler söylüyor. Daha seçimler erkene alınmadan "yüzde 60 oy"dan bahsetti. Sonra da "Haziran güzel olacak" demeye başladı. Kuşkusuz her siyasetçi kendisinin kazanacağını söyler. Ama ortada kazanmak için güven veren kapsayıcı bir siyaset olmalı. Olmadığını CHP destekçisi gazetecilerin bile Kılıçdaroğlu'nun sözlerini "fantezi" olarak yorumlamalarından belli.

Bu da onların arka plan siyasetinin önemli aktörleri olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi kimse siyasetten, projeden söz etmiyor, her şey arka planda pişirilen siyaset oyunları üzerine kurulu...

Bu planların ilk hamlesini CHP'nin İP'e 15 milletvekili vermesiyle gördük. İlk bakışta "Güneş Motel"vari milletvekili transferlerini hatırlatan bu hamle, aslında İyi Parti ve Saadet'le ittifakı işaret ediyor. Bu durumda CHP-İP ve SP ittifak yapacak. HDP ise ayrı adayla seçime girecek. Ya da baştan beri savunulduğu gibi her parti kendi adayıyla çıkıp yarışacak.

Ancak üçüncü bir olasılık daha var; bütün bu arka kapı siyaseti de bu üçüncü olasılığı ima ediyor. O da sır değil, aylardır 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı konuşuluyor. Bu hesaba göre, muhalefetin ikinci hamlesi Gül... Asıl merak edilen ise, Gül, bu arka plan siyasetinin bir aktörü olacak mı?

Kısaca bu seçim siyaset üretenlerle oyun kuranların bir karşılaşması olacak. Kararı da halk verecek.