Pandemi, İsrail'in Gazze soykırımı, Rusya-Ukrayna savaşı, en gelişmişleri dâhil her ülkeyi derinden etkiledi; hayat pahalılığı, enflasyon ve göç meselesi dünyanın ortak sorunu oldu. Türkiye biraz da yaşadığı küresel kuşatmalar, 11 ili sarsan büyük deprem, terörle mücadele ve iktidarın gelgitleri nedeniyle bunu biraz daha derin yaşadı, yaşıyor. Fahiş fiyatlarla körüklenen hayat pahalılığı can yakarken, yargıya güvensizlik sosyal hayatı derinden etkiliyor.

Bu gerçeğe rağmen Türkiye, benzeri ülkelerle kıyaslandığında üretimi, istihdamı, ihracatı, teknolojik hamleleri ve ulaşım altyapısıyla çok daha iyi bir noktada. Dış politikada da izlediği denge ve çok yönlü siyasetle emperyalist güç merkezlerini rahatsız ediyor. Henüz sokaktaki insana yansımamış olsa da enflasyonla mücadelesi kararlı bir biçimde sürüyor. Piyasalardan olumlu sinyaller geliyor.

Tüm bu işaretlere rağmen ortada garip bir durum var.

Ülkenin muhalefet partileri, siyasi aktörleri, aydınları, yaşanan sıkıntıları görmezden gelip bambaşka karanlık bir Türkiye tablosu çiziyor, sızlanarak "öldük, bittik" siyaseti yapıyor.

Haksız bir biçimde Türkiye'ye dünyanın en geri ülkesi muamelesi yapıyorlar.

Neden acaba? Bunun bir tek nedeni var; toplumsal gerilimi derinleştirmek. Bu kara propaganda nihayet Meclis salonuna kadar indi. Geriye dönüp bakın, içeriden ve dışarıdan birileri 70 yıldır hep aynı kirli siyaseti izliyor. Bugünlerde yine harekete geçtiler. Hatta küresel kartellerin sesi Bloomberg, beklentisini "iç savaş" yaşayacak ülkeler sıralamasının en başına Türkiye'yi koyarak açıkladı.

Şaşırmadık tabii...

Nasıl ki son yıllarda Irak'ı, Suriye'yi, hatta Mısır'ı hallettiler... Şimdi sıra Türkiye ve İran'da. Bu kirli siyaseti de en iyi Türkiye bilir. Son 70 yılı hatırlatmamın nedeni bu.

Gelin tam 47 yıl önceye, 29 Ağustos 1977 yılına gidelim ve rahmetli Attila İlhan'a kulak verelim. İlhan, CIA ajanı Richard Bissel'in o yıllarda yazdığı bir rapora dikkat çekiyor ve şu tespiti yapıyordu:

"Bissel'in raporunda gördük, 'öğrenci, işçi ve kültür örgütlerine' kancayı taktılar mı, onu kendi amaçları doğrultusunda iş görmekte serbest bırakıyorlar. DEV-GENÇ sosyalizmi gerçekleştirmek için sosyalist üsler kurduğunu, sağcı iktidarı hırpaladığını, 'tepeden inmeci' Avcıoğlu/Selçuk takımı bürokrasisinin kilit noktalarında has adamlarının bulunduğunu ve iktidarın çantada keklik olduğunu sanıyor. Oysa asıl hesap bunların aracılığıyla istenmeyen sağcı iktidarı bunaltmak, ayrıca solcuları örgütlenmiş 'idealleri aynı fakat Türk uyruklu' örgütlerle kapıştırıp, esaslı bir 'askeri müdahale' ortamı yaratmak, sonradan ne hikmetse çoğu CHP yandaşı olan birtakım generallere 'muhtıra' fırsatı yaratmaktır."

Dün bu işleri yapan CIA bugün boş mu duruyor dersiniz? 15 Temmuz'a kadar denemedikleri saldırı kalmadı. Hâlen de vazgeçmiş değiller. Bugün halkı sokağa çağıranların arkasında aynı kirli elin olmadığını kim söyleyebilir? Yayınlarında "iç savaş"tan söz etmeleri boşuna değil.

Herhâlde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu geçmişi unutmuş ki Meclis'i provoke eden, TİP'li Ahmet Şık'ın neye hizmet ettiğinin farkında değil. Tıpkı geçmişte marjinal solun yaptığı gibi.

Belki Attila İlhan'ın 70'li yıllara ilişkin şu notu Özel'e ve CHP'yi yönetenlere bir şeyler hatırlatır:

"Siz bu elektrik kısıntılarının, darlıkların, yoklukların, ıvır zıvırın sadece sağcı üçlü koalisyonun inanılmaz beceriksizliğinden doğduğunu mu sanıyorsunuz Allah aşkına! Peki, bu adamlar sisteme eyvallah ettikleri sürece becerikliydiler de şimdi mi beceriksiz oldular?"