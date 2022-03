ÖZLEM DOĞANER

Pandemi dönemiyle dijitalleşmenin hızlanması, enflasyon süreciyle birlikte artan fiyatlarla dünyanın en trend konularından biri rekabet oldu. Rekabet ihlalleri de artık vatandaşın dikkatle takip ettiği konulardan. Zincir marketler ve tedarikçilerle ilgili soruşturmalar örneğin herkesin gündeminde.

Rekabet Kurulu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme suçundan verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı. A Para ekranlarında ağırladığımız Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Yeni deliller ortaya çıktı. İlkine göre daha ağır bir dosya var elimizde" dedi. İkinci soruşturmanın raporunun 26 Nisan'da çıkacağını söyledi.

Her alanda rekabetle ilgili soruşturmaları duyabiliriz yakında. Farklı dosyalar, sürpriz soruşturmalar göreceğiz. Ama daha önemlisi şu ki Rekabet Kurumu elini taşın altına koyuyor. Bunu da Başkan Küle çok net söylüyor: "Rekabet Kurumu olarak enflasyondaki sorumluluk payımızı çok önemsiyoruz. Bize fazlasıyla iş düşüyor. Ne kadarı maliyetten kaynaklanıyor ne kadarı talepten kaynaklanıyor ama ne kadarı da rekabet ihlallerinden kaynaklanıyor. Bunu üzerimize almaya çalışıyoruz. Çünkü bürokrasi, kamu çalışanları mutlaka sorumluluklarını yerine getirmek zorundalar. Biz bütün kurum çalışanları olarak mevcut enflasyondaki kendi sorumluluk payımızı mutlaka sıfırlamak istiyoruz."

Gerçekten her kurum, her bürokrat ne kadar sorumluluğu üzerinde hissediyor? Topyekün mücadele diyoruz. Özel sektöre enflasyonla mücadelede elini taşın altına koyması gerektiğini söylüyoruz da. Bürokrasi gerçekten ne kadar samimiyetle çalışıyor? Yoksa bütün sorumluluğu sandıkta hesap verecek siyasetçiye mi yüklüyor?



"PATENT MEZARLIĞINA İZNİMİZ YOK"

Dijital dünya giderek acımasız bir hale geliyor. Öyle ki birleşme ve devralmalarla rekabet baştan bozuluyor. Mesela dünyada beş büyük teknoloji firmasının öldürücü devralmaları yaklaşık 100 milyar dolar civarında. 400 start up öldürücü devralmalarla pasifize edilmiş. Bu gittikçe de artıyor. Yerleşik oyuncular kendilerine potansiyel rakip olabilecek start upları devralıyorlar ve öldürüyorlar. Rekabet Kurumu Başkanı Küle, yeni ikincil düzenlemede bu start upları mutlaka rekabet süzgecinden geçireceklerini söylüyor. Küle, "Sadece dijital taraf olarak düşünmeyin. İlaç sektöründe de, tarım teknolojilerinde de çok ciddi öldürücü devralmalar var. İlaç sektörü nerdeyse patent mezarlığına döndü. Kendilerine rakip olabilecek küçük ilaçların firmaların patentlerini alıp gömüyorlar. Çok ciddi çalışıyoruz. Hiç de müsamahakâr değiliz" diyor.