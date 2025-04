ÖZLEM DOĞANER

Hem dünyada hem Türkiye'de gündem o kadar hızlı ilerliyor ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Yılın 4 ayı geçti bile. Tatil planları başladı, havalar serin gitse de turizm mevsimi bayramların da etkisiyle erken başladı.

Türkiye 2024 yılını 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle kapattı. 2025 için hedef 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir elde etmek. Peki, hedeflere ne kadar yakınız?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret etti. Biz de sorularımızı yöneltme fırsatı bulduk.

Turizmde nasıl bir yıl bekliyoruz?

İlk çeyrekte takvim etkisiyle ziyaretçi sayısı ve gelirde hafif bir düşüş gözlenebilir ancak Nisan ayında ciddi artış bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yıl sonu %4,5 büyüme beklentisinin de üzerinde bir gerçekleşme beklediğini vurguluyor. "İstanbul zaten öncü başladı. İstanbul'da ve Antalya'da birer milyon ek turist gelebilir" dedi.

Turizm açısından yılsonunda Çin sürprizi de olabilir. Çin'in yıl sonunda yeni slot açması bekleniyor. Ersoy, "Geçen yıl 690 bin Çinli turist geldi. Daha fazla gelmek istiyorlar ancak uçuş yeterli olmadığı için Çinliler, aktarmayla Katar, Dubai üzerinden Türkiye'ye gelmeye çalışıyor şu anda. Yeni slotlar açılırsa turist sayısında ciddi artış görürüz" dedi.

Türkiye turizm liginde 5. sıraya yükselmiş durumda. Hatta kimi zaman İtalya'yı geçip dördüncülüğe de yükseliyor.

Peki, daha üst sıralara sadece deniz, kum ve güneşle çıkabilir miyiz? Maalesef.

Daha fazla yüksek gelirli turist için kültür alanının da turizmi desteklemesi lazım. Bunun için özellikle arkeoloji anlamında çok önemli adımlar atıldı. Efes, Side, Hierapolis, Phaselis derken gece müzeciliğinden tarihi alanlarda etkinliklere, kültür mirasının geleceğe taşınması için ciddi yatırımlar yapıldı. Yatırımların hızlanması da gündemde. Örneğin şimdi Antalya'da 29 noktada kazı devam ediyor.

Sadece arkeoloji değil tabii çağdaş sanatın da, kültür yolu festivallerinin de turizme katkısı her yıl büyüyor. Rami'den Galata'ya, Kız Kulesi'nden AKM'ye her yatırım misliyle geri dönüyor. Bu senenin hikâyesi ise Anadolu Yakası'nda şekilleniyor.

Ersoy, heyecanla anlatıyor:

"Bu senenin hikâyesini Haydarpaşa ve Sirkeci üzerine kurguluyoruz. Venedik Bienali'nden etkilendik. Venedik Bienali de tekneyle iki bölüm birleşiyor. Öncelikle Haydarpaşa Garı'nı Rami Kütüphanesi gibi kütüphane yapacağız. Oradaki alanları sergi salonları, genç sanatçıların yetiştirileceği kuluçka merkezleri yapacağız. Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesini kuracağız. Arka tarafına da AKM'nin küçüğünü kuruyoruz. Önünde açık alan gösteri merkezleri kuruyoruz. Ayrıca kalan bütün alanı da Rami gibi millet bahçesi yapıyoruz. Sirkeci ile eşzamanlı yapacağız. Denizden 20-30 dakikada ulaşım sağlayacağız. Venedik Bienali'nin küratörü Luca Curci ile danışman olarak anlaştık. Bilim kurulu oluşturduk. Hedefimiz 2026 Ekim'inde ilk etabını açmak. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin bir kısmı orada yapılacak. İkinci etabı da 2027'de açacağız."

İstanbul için heyecan verici yatırımlar geliyor.