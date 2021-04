FERHAT ÜNLÜ

"Bitcoin, gözetleme için bir nimet."

Bu iddialı sözün sahibi; CIA'in, yani ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın eski Başkanı Michael Morell. CIA'in eski başkanına göre Bitcoin teknolojisi devletin, uzak durmak şöyle dursun istihbari gözetim için benimsemesi gereken bir yenilik. Morell, Bitcoin'i ayakta tutan ve yapay zekânın atası kabul edilen Blok Zinciri (Blockchain) teknolojisinin de adli bir gereç olarak gereğinden az kullanıldığı kanaatinde.

Morell, bu görüşleri The Cipher Brief adlı bir sitede yayınlanan Bitcoin'in Yasadışı Finansta Kullanımı Üzerine Bir Analiz başlıklı makalesinde dile getirdi. The Cipher Brief, dijital güvenlik esaslı bir sohbet platformu ve çok etkili. Morell'in makalesinin tarihi de eski değil yanlış anlamayın, iki haftalık bir makale bu. 6 Nisan'da yayınlanmış.

Yani yalnızca ülkemizde değil, küresel ölçekte sansasyon yaratan Thodex skandalının patlak vermesinden yalnızca 14 gün önce… Morell makalesinde, "Yasadışı Bitcoin hareketlerini izlemek, geleneksel banka hareketlerini kullanarak sınır ötesine giden illegal fonların izini sürmekten daha kolay. Ve nakit varlıkları takip etmeye çalışmaktan çok daha kolay" demiş.

Bir de şu cümlesi önemli:

"Şayet tüm suçlular Blockchain kullanıyorsa yasadışı finansal hareketleri öldürebiliriz." 'Kill' dememiş, yerine 'wipe out' deyimleşmiş fiilini (phrasal verb) kullanmış ama ben özellikle 'öldürmek' diye yazdım. Deyimin öldürme anlamının olmasının da ötesinde istihbaratçı gözüyle; bir araya gelmiş türdeş hedefleri, toptan biçimde yok etmekten söz ediyor çünkü.



BLOCKCHAİN'İ DEĞİL AMA BİTCOİN'İ ETKİLER

Bitcoin üzerine daha önce iki yazı yazdım. Biri 24 Mart 2021'de bu köşede yayınlanan 'Bitcoin ve paranın gayrimillileştirilmesi', diğeriyse 21 Mart'ta sabah.com.tr'de yazdığım 'Kripto Anarşi'nin geçer akçesi: Bitcoin' başlıklı yazıydı.

Bu ikinci yazıda "Ekonomiden, siyasetten ve teknolojiden hakkıyla anlayamayanlar için kumar gibi bir şey. Yakında Bitcoin intiharları yaygınlaşırsa şaşırmayın" diye yazdım. Thodex'ten sonra ilk intihar bugün gerçekleşti. Olay taze, müntehirin bunalım sebebinin, Thodex olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ancak intiharın kripto para meselesinden kaynaklandığı kesin.

Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer olayıyla ilgili son gelişmeleri (Yazının yazıldığı Cuma günü itibarıyla) yetkililerle görüştüm. Tiran'dan Tayland'a geçtiği bilgisini doğrulamadılar ve adli sürecin İnterpol aracılığıyla yürütüldüğünü söylediler. Şahsın Sedat Peker'le bağlantılı olduğu yönündeki iddiayı da doğrulamadılar.

Ezcümle... Faruk Fatih Özer olayı, bu ülkenin makûs talihi haline gelmiş dolandırıcılara para kaptırmanın dijital, kompleks versiyonudur. 1960'larda Sülün Osman vardı, 1980'lerde Banker Kastelli ve Banker Bako… 1990'lara Titan gibi saadet zincirleri damgasını vurdu. 2000'lerin başında -yeni milenyuma girmenin şaşkınlığından olsa gerek- bir süre yeni nesil dolandırıcılık tipleri görülmedi, görüldüyse de yaygınlaşmadı.

2010'lardan sonra internet üzerinden dolandırıcılıklar başladı. 2015'ten sonrasına Çiftlik Bank'ın sahibi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın damgasını vurdu, bu yıla ise Thodex'in dijital saadet zinciri... Zayıf halka Thodex'ten kırılan zincirin, Blockchain'i değilse bile Bitcoin'i etkilemesi mukadder.