Göründüğüm kadar kırılgan değilim

Atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, seyirciyi ekran başına bağlamayı başardı. Biz de dizide Canfeza karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir araya geldik ve hem diziyi hem de özel hayatını konuştuk. Coşkun; “İşime tutku ile bağlıyım. Göründüğüm kadar da kırılgan değilimdir. Güçlü bir mantalitem vardır her zaman” diyor

Su Burcu Yazgı Coşkun, henüz 6 yaşındayken setlere adım attı. Birçok reklam filminde oynadı, uzun soluklu dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı. Şöhret basamaklarını adım adım çıkan Coşkun, ekranların masum, naif genç kızı olarak ön plana çıktı ve son dönemin aranılan yıldızlarından biri oldu. Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu, Yörük kızı Canfeza karakteriyle izleyiciyle buluştu.

Modern bir aşk masalını ekrana taşıyan dizi, aynı zamanda aksiyon ve intikam dolu hikayesiyle de izleyiciyi etkisi altına aldı. Pamukkale'nin büyülü atmosferinden İstanbul'daki Asaf Bey Konağı'na uzanan güçlü hikaye, ilk bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve reytingleri altüst etti. Dizide olgun, umutlu ve masum bir karakteri canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir araya geldik. Küçük yaşta adım attığı setleri, dizinin başarısını, yeni yolculuğunu ve aşka bakışını konuştuk.







- Bir Gece Masalı'nda Canfeza Kilimci'yi canlandırıyorsunuz. Onu nasıl tanımlarsınız?

- Canfeza bir yörük kızı. Annesini doğum sırasında kaybediyor. Babası da Canfeza'yı kendi çıkarları için zorla evlendirmeye çalışıyor. Kendini büyük bir kaosun ortasında bulan Canfeza, inancı ve aşkına tutunarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

- Yörük kızını oynamak için nasıl bir çalışma yaptınız?

- Canfeza, at binen ve atları seven bir karakter. Ben de at binmeyi çok seviyordum, ancak profesyonel bir eğitim almamıştım. Diziden önce bu rol için özel binicilik dersleri aldım.







- Pamukkale'nin doğal güzelliklerini ekrana yansıttınız. Nasıl geçti çekimler?

- Çekimlerimize Denizli'de başladık ve Denizli gerçekten çok güzeldi. Hem atmosferi büyüleyiciydi, hem de harika sahneler çektik. Kaklık Mağarası, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Tiyatrosu gibi etkileyici yerlerde çekimler yaptık. Oradan dönmek istemedim, çünkü hem havası hem de atmosferi gerçekten masalsıydı.

- Duygusal bir dizi ama bir yandan da aksiyon sahneleri de dikkat çekiyor. Herkese hitap edecek bir proje mi?

- Bence 'Bir Gece Masalı', geniş bir kitleyi kendine çekebilecek bir yapım. İçinde aşk, intikam, aksiyon ve heyecan dolu bir tempo barındırıyor. İzleyicilerimizin bu hikayeye bir şans vermesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü her duyguyu derinlemesine izleyecekleri bir iş.







- Modern masal diye tarif ediyor herkes diziyi. Hâlâ masal gibi aşklar yaşanıyor mu sizce?

- Aşk gerçekten harika bir duygu ama yaşadığımız çağda bulunması giderek zorlaşan bir şey. Böylesine masalsı aşklar eskiden daha yaygındı ama hala bu tür saf ve zorluklara rağmen kopmayan, aksine birbirlerine daha sıkı bağlanan bir aşk bulan varsa, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bilmeli ve aşkına daha fazla sahip çıkmalı.

- Peki, siz masallara inanır mısınız?

- Herkes masallara inanmak ister. Masallardaki o büyülü şey insana umut verir her zaman. Evet, bir tarafım masallara inanıyor.

- Olgun bir rolde görüyoruz bu kez sizi. Kendinizi izlerken nasıl buldunuz?

- Evet, Canfeza olgun, umutlu, masum bir karakter. Ama karakter henüz çok yeni, ben de hem hikayeyi hem de Canfeza'yı daha iyi anlamaya çalışıyorum şu an. Henüz kafamızda karakterleri oturtma aşamasındayız, ancak eminim ki ilerledikçe her şey daha da yerine oturacaktır. Ben izlediğim şeyi beğendim. Seyircinin de izlediklerinden memnun olduğuna inanıyorum.







4-5 SAAT SUDA KALDIM

- Suda uzanmış halde olduğunuz sahne çok dikkat çekti, çekimlerde zorlandınız mı? Kaç saat suda yatmak durumunda kaldınız?

- Suya girme sahnesi sanırım 4-5 saat sürdü. Evet, biraz zordu ama mağaranın atmosferi gerçekten büyüleyiciydi. Ortaya güzel bir sahne çıktığı için de çok mutluyum.

- Dizi ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına aldı. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?

- Biz senaryomuzu, ekibimizi çok sevdik. Yola inanarak çıktık tabii ki. Yürüdüğümüz, sevdiğimiz, inandığımız yolda yürürken destek görmek de çok kıymetli.







TUTKULU BİR İNSANIM

- Çok naif kırılgan bir görünüşünüz var. Normal yaşantınızda nasılsınız?

- Göründüğüm kadar kırılgan değilim. Güçlü bir mentalitem vardır her zaman. Tutkuyla bağlı olduğum işi yapıyorum ve kendi yolumu arıyorum. Yoldayken pek sağa sola bakmam. Karşıma çıkan şeyler tutkumdan ve inancımdan güçlü değildir çoğu zaman. Tutkulu bir insanım.

- Küçük yaşta sektöre giren biri olarak zorluk yaşadınız mı?

- Herkes mutlaka bazı zorluklar yaşamıştır sektörde. Ama ben mesleğimi gerçekten çok seviyorum ve tutkuyla yapıyorum. Bu yüzden bazı zorlukları görmezden gelmek zorunda kalıyorum. Çünkü odaklandığım şey kariyerim ve kendimi sürekli olarak geliştirmek.







BURAK'LA ÇOK İYİ ANLAŞTIK

- Dizide başrolü Burak Deniz'le paylaşıyorsunuz. Nasıl bir uyum yakaladınız?

- Burak gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Hem dizi, hem de karakteri için çok düşünen, üstüne çalışan biri. Birlikte de çok iyi anlaştık. Güzel bir uyum yakaladığımıza inanıyorum.

- Hayatı setlerde geçen biri olarak bu tempodan yorulmadınız mı? Kendinize, özel hayatınıza vakit ayırabiliyor musunuz?

- Aslında bazen yorulduğumu düşündüğüm anlar oldu ama işini seven biri olarak güzel bir senaryoyla karşılaştığında, o yorgunluğu bir anda unutuyorsun. Çalışmayı gerçekten çok seven bir insanım ve geçmişime baktığımda da farklı bir yol seçmek istemezdim. Özel hayatıma da mutlaka bir şekilde zaman ayırıyorum tabii ki.

- Şöhret size ne ifade ediyor? Tanınmak hayatınızı değiştirdi mi?

- Her zaman söyledim, asıl tutkum oyuncu olmaktı, oynamaktı. Tabii ki oyunculuğun getirilerinden biri de şöhret ama bu benim asıl amacım değildi hiçbir zaman. Sadece yolumun bir parçası oldu. Evet, hayatımı değiştirdi ancak bundan şikayetçi değilim.