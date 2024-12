Sadece şehre değil bölgeye değer katan bir kütüphane

Kadim kent Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeyiz. Sadece iki hafta önce açılan Şahinbey Millet Kütüphanesi’ne öğrenciler ve kitap sevdalılarının ilgisi muazzam. Çevre illerden de ziyaretçiler buradan faydalanmak için Şahinbey’e geliyor. 500 bini aşkın kitapla beş bin kişinin bir arada yararlanabildiği kütüphane, ince detaylarının dikkat çektiği mimarisiyle hayranlık uyandırıyor

'Hikmet anda ma'rifet anda hakîkat andadır. Hâsılı sermâye-i dünyâ vü dînümdür kitâb'... Günümüz Türkçesiyle; "Hikmet, marifet, hakikat ondadır, kısacası dünya ve din sermayemdir kitap" demiş hayatını kitaplara ve milli kültürümüze adayan Ali Emiri Efendi... Bilinen en eski Türkçe sözlük olan Divânu Lügati't- Türk adlı eserin orijinal tek kopyasını bularak kültür hayatına kazandıran kişi... İlk emri 'Oku' olan dinimiz ilme, her zaman büyük değer yüklemiştir.

Köklerimizle olan bağımız, geçmiş için hafızamız, yarınlarımız için yol haritamız, ecdad ile öğretilerimiz adına kitapların ve ilmin önemi tartışılmaz bir noktadır... Binlerce yıllık medeniyetimizin en büyük rehberidir kitaplar... Ve bunlarla buluştuğumuz kütüphanelerde bilgiye, erdeme, öğrenmeye ve ilim tahsiline açılan kapılardır. Bu minvaldan yola çıkarak Gaziantep'te açılan Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde bir gün geçirdik.









Her insanı kuşatan ve kucaklayan bir eser olan Şahinbey Millet Kütüphanesi, gerek şehir içindeki konumu gerek kendine has estetik mimarisiyle Gaziantep'in binlerce yıllık medeniyet birikimine, vizyonuna değer katıyor. Ayrıca şehrin imajına ve marka değerine büyük katkı sağlayacak bir eser olduğu da kesin...

Milletin mukaddes mirasını bağrında taşıyan bu kütüphaneye girdiğiniz an, sizi özel bir mana karşılıyor... Kubbesini ayakta tutan 16 adet kolon, 16 Büyük Türk Devletini temsil ederken, ortasındaki 16 yıldızla çevirili olan kısmı ise Türkiye Yüzyılı'na işaret ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da açılışını gerçekleştirdiği kütüphanede gençlerle olan buluşmasında kubbede yazan ayetlere dikkat çekmişti.











AYNI ANDA 5 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLEBİLİYOR

Türkiye Yüzyılı'nın en güzel eserlerinden biri olan Şahinbey Millet Kütüphanesi, aynı anda 4 bin 500 kullanıcı ve 500 bin kitap kapasitesiyle; 24 saat şehrin eğitim öğretim hayatına ışık tutuyor. Bünyesinde an itibariyle 160 bin kitap mevcut... Kütüphanenin ana salonları 08:00-18:00 arasında açık olup, 7-24 çalışma salonları da hizmet veriyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kazandırdığı bu kıymetli eseri fırsat buldukça ziyaret ediyor. Ziyaretçiler ve gençler, Başkan Tahmazoğlu ile gün içinde sürekli kütüphanede denk geldiklerini söylüyor. Şehrin sembolü haline gelen Şahinbey Millet Kütüphanesi; öğrenci ve vatandaşların okuma yazma, düşünme, araştırma becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor ve bilgi gereksinimlerini karşılıyor.











BOŞ YER BULMAK KOLAY DEĞİL

Kütüphanedeki çalışma salonlarındaki yoğunluğun büyük çoğunluğunu üniversite ve lise çağındaki öğrenciler oluşturuyor. Üniversite çalışma salonlarından okuma salonlarına kadar bütün salonlarda neredeyse boş yer bulmak imkansız. Her salon dolu ve gençler, alanlarına ve sınavlarına büyük bir gayretle çalışıyor. İlkokul öğrencileri öğretmenleri eşliğinde her gün tur yapıyorlar kütüphaneye... Millet kütüphanesini ziyaret edenler günün belirli saatlerinde verilen ikramlardan faydalanabiliyor. Çay, kek, çorba ve adres Gaziantep olunca tabii lahmacun da menüde yer alıyor. Kütüphanede özel olarak tasarlanmış fotokopi odaları bile mevcut. Kütüphane içinde yer alan kafelerde de çay 2 lira, kapuçino 6 lira, su ücretsiz... Gaziantep halkının büyük rağbet gösterdiği Şahinbey Millet Kütüphanesi, görülmesi gereken yerler listenizde yerinizi almalı. Gaziantep seyahatiniz sırasında mutlaka bir gününüzü kütüphaneyi gezmeye ayırmalısınız.









ARAŞTIRMA SALONLARINININ İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kütüphane 40 bin m² kapalı alanda; Bireysel ve Grup Çalışma Salonları, Kitap Okuma Salonları, Çocuk Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Birimi, Lise-Üniversite Hazırlık Salonları, Lisans ve Lisansüstü Çalışma Salonları, Bilgisayarlı Çalışma Salonları, Güzel Sanatlar Çalışma Salonları, 7/24 Çalışma Salonları, Dijital Arşivler Salonu, Kitap Tasnif Salonları, Cep Sinema Salonları, Cep Kafeler, yemekhane ve mescitleri ile tam bir külliye tarzında hizmet veriyor. Kütüphanede ayrıca geniş kullanıcı kapasiteli sekiz tane araştırma ve çalışma salonu bulunmakta. Bunlar; Alper Gezeravcı Araştırma Salonu, M. Bedri İncetahtacı Okuma Salonu, Bedrettin Ayni Çalışma Salonu, Sezai Karakoç Okuma Salonu, Aziz Sancar Araştırma Salonu, Alev Alatlı Araştırma Salonu, Ömer Asım Aksoy Araştırma Salonu, Mütercim Asım Çalışma Salonu...









BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Vatandaşlar, sağlanan dijital olanaklarla ve 13 adet veri tabanıyla sanal dokümanlara erişirken ücretsiz internet hizmetinden de faydalanıyor. Eğitim, kültür, sanat, bilim dünyasını zenginleştiren Şahinbey Millet Kütüphanesi; sadece kitap raflarının dizili olduğu bir yer değil; teknolojik donatılarıyla bilim ve kültürün yeşereceği, ilim meclislerinin toplanacağı ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak bir mekan niteliğindedir. Kullanıma sunulduğu günden bugüne; yaklaşık 1 milyon vatandaş yararlanmış olup güncel üye sayısı 80 bin'dir.