Uçağı kaçırayım ama telefonum kaybolmasın

Telefonu kaybetmek, okunmamış mesajlar, internete bağlanamamak, sosyal medya mesajlarını takip edememek, arkadaş grubunda paylaşılan kötü fotoğraflar, sosyal medyada takipten çıkarılmak veya linç edilme korkusu dijital çağın yeni stres kaynakları

Yedi yıl önce arkadaşımın evinde yemek yerken, 13 yaşındaki çocuğu iki gözü iki çeşme ağlayarak yanımıza geldi. "Beni arkadaşlıktan çıkarmış" diyerek Facebook'un popüler olduğu dönemde yeni stres kaynağını gözler önüne serdi. Bugün herkesin elinde, mobil hızlı internet paketleriyle dolu dev ekranlı akıllı telefonlar var. Böyle olunca stres kaynaklarımızın sayısı da, çeşidi de değişiyor. Artık en büyük korkumuz akıllı telefonumuzu kaybetmek veya bir yerde unutmak. Şimdi size dijital çağın yeni stres kaynaklarını sayın desem, benim aklıma gelen 10 sebebe siz de 10 farklı sebep ekleyebilirsiniz.



ISRARLA DENEYİN

Bu streslerde ilk aklıma gelen, telefonu kaybetmiş gibi sürekli sağa sola bakınmak zorunda kalmak. Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'ın söylediği gibi en değerli şeyinizi; zamanınızı vererek tüketime devam etmenin sonu yok. Ve şunu hatırlayın; o telefonu almak için harcadığınız zamanı geri getiremezsiniz. Mujica'ın Youtube'daki tüketim ile ilgili videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Ya da telefonu suya düşse bile yemek yemeğe devam eden Vedat Milor'un vakur duruşuna sahip olmayı deneyin. Ben yapar mıyım? Açıkçası, hayır asla başaramam. Ancak siz denemekten yılmayın. İkinci olarak okunmamış bildirim görmeye dayanamıyorum. Modern dünyada insanlar, sürekli internete bağlı olma fırsatını kullanma ile gizliliklerini koruyup güvende olma arasında kalıyor. İnsanlar internet hizmetlerini ne kadar fazla kullanırlarsa kişisel bilgilerini gizli tutmaları da o kadar zorlaşıyor. Ayrıca, mobil bir yaşam tarzını korumak için kullanıcılar, her zaman, her yerde ulaşılabilir olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü sosyal bağlantıları, kazançları, sağlıkları ve hatta duygusal dengelerinin buna bağlı olduğunu düşünüyorlar. Sosyal medyada veya ekşi sözlükteki paylaşımlar hayatınızı karartmasın. İyi ki benimle ilgili ekşi sözlükte hoşuma giden ya da gitmeyen yorumlar var. Onlar bana her zaman söylenen sözün algılanacağı sınırları görmem için harika bir pusula. Ellerine sağlık.



İNTERNET ARTIK EKMEK SU GİBİ

Sıradan bir gününüzü düşünün. Aktif bir internet bağlantısına ne kadar ihtiyaç duyuyorsunuz? İnternete hiç bağlanmadan bir gün geçirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise yalnız değilsiniz. İnternete bağlı kalmak, sürekli hareket halinde olanlar başta olmak üzere artık birçok kullanıcı için hayati önem taşıyor. Öyle ki Kaspersky Lab'ın yaptığı ankete Türkiye'den yanıt verenlerin dörtte birinden fazlası (yüzde 26), kendileri için internet bağlantısının yiyecek, su ve barınma kadar önemli olduğunu söylüyor. Cihazlara ve onların sunduğu bağlantı olanaklarına olan bağımlılığımız artık o kadar güçlü ki akıllı telefonumuzu veya tabletimizi kaybettiğimizde diğer birçok travmatik durumdan daha fazla stres yaşayabiliyoruz. Ankete Türkiye'den katılanların neredeyse tamamı (yüzde 91), cihazları kaybolur veya çalınırsa stres yaşayacaklarını dile getiriyor. Ki bu oran, tren veya uçak kaçırmak (yüzde 89), küçük çaplı bir otomobil kazası geçirmek (yüzde 90) veya hastalanmaktan (yüzde 86) daha yüksek. Evet internet olmadan hayatını geçirmek gerçekten mümkün değil çünkü 2000'li yıllarda doğanlar internet olmayan bir yere gittiğinde inanamıyor. Her yerde internetin var olduğunu düşünerek yaşıyorlar. Ancak yeryüzünde internet olmadan yaşayan insanların sayısı hiç de az değil. Siz de hayatınızda sevdiklerinize zaman ayırın. Ben gereksizce kullandığım uygulamaları ana sayfada tutmuyorum. Bildirimleri mutlaka kapatıyorum. Fazla zamanımı alırsa daha geriye atarak kendimi engelliyorum. Whatsapp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını sadece yakın çevreniz için kullanın. Eğer oradan yanıt verirseniz devam etmek zorunda kalırsınız.



Dijital dünyayla yeni streslerimiz oldu



TELEFONU UNUTMA:

Taksiden inerken hemen telefonunuzu mu kontrol ediyorsunuz? Ya da sürekli çantanızı mı yokluyorsunuz? Bu kadar tedirgin olmanızın sebebi telefona ödediğiniz fatura bedeli olabilir. Akıllı telefonda harcadığınız parayı geri alacak verimlilik kazanmıyorsanız lüks diye satın almayın. Pek çok insan için akıllı telefon, uygulamalar ve internet, sosyalleşmenin tek aracı oldu.



TAKİPTEN ÇIKARILMA:

Instagram olmasaydı magazin basını yazacak bir şeyler bulmakta zorlanabilirdi. Birbirini takibe alanlar veya çıkaranlar önemli magazin konusu olduysa bu, insanların bunu önemsemesinden kaynaklanıyor. Sadece onlar da değil. Bir futbolcunun takip etmeye başladığı kulüpten dolayı transfer dedikodularına adı karışan isimler hiç de az değil. Takibe alınmak sizi önemli kılsa bile bunun gereksiz bir takıntı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.



SOSYAL MEDYA ZORBALIĞI:

Paylaşımlarınızın altında gördüğünüz yorumlar hayatınızı karartıyorsa, ekşi sözlükte hoşunuza gitmeyen yorumlar varsa, unutmayın; bu yorumlar siz görmeseniz bile var. Ancak çocuklarınız bu paylaşımların arkadaşları üstünde yapacağı etkiyi bilmiyor. Bir fotoğrafı paylaşmadan önce arkadaşlarınızdan onay almayı unutmayın. Sizin masum bir fotoğraf diye düşündüğünüz şey arkadaşınız için duygusal yıkıma sebep olabilir



