Adım adım yapay zeka kullanmaya başlayın

Çok sözü edilen yapay zeka uygulamalarıyla ne yapacağını ve nereden başlayacağını bilmeyen milyonlarca insan var. Üstelik her yeniliğin oluşturduğu kültürün olumsuz yönlerini ayıklamak da çok önemli. Yapay zekanın etik olanını ararken, kullananlar yeterince ahlaklı mı?

Donanımdan yazılıma, akıllı telefondan otomobile, sağlıktan eğitime her alanda yapay zeka uygulamalarından söz edilir oldu. Sanki yapay zeka sosuna batırmadan ağzımızdan lokma geçmeyecek. Goolge Gemini Advanced, Open AI ChatGPT ve Claude gibi modellerin ücretsiz Türkçe kullanımında daha hızlı ve verimli yapabileceğiniz uygulamalara şöyle basit bir deneyim döngüsü hazırlarsak öne çıkanları özetleyelim. Öncelikle kullanmadığınız her gün kayıp. Ancak yüzde 100 güvenle her yanıtı kullanmaya kalkmayın. İşte size başlangıç klavuzu hazırlarken, nasıl bir yol izleyeceğinizi adım adım anlatalım.

Gen AI (Üretken Yapay Zeka) uygulamaları çok çeşitli alanlarda büyük faydalar sunsa da, doğru ve güvenilir sonuçlar almak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Yapay zeka modellerini kullanırken hatalı veya yanıltıcı sonuçlardan korunmak için şu önerileri göz önünde bulundurabilirsiniz:



KAYNAKLARI DOĞRULAMADAN OLMAZ

Gen AI ile elde edilen bilgileri doğrulamak için her zaman güvenilir kaynaklara başvurun. Örneğin, kritik bir konuda alınan bilgiyi başka güvenilir kaynaklarla kıyaslamak, doğru bilgiye ulaşmada oldukça yardımcı oluyor. Özellikle sağlık, hukuk veya finans gibi hassas konularda AI'nın sunduğu bilgilerden yola çıkarak doğrudan karar almak yerine profesyonellerin görüşüne başvurmak önemli olduğunu unutmayın. Yani her gördüğünüzü Google sonuçlarında olduğu gibi hatasız sanmayın.









GÜNCELLEME TARİHİNİ BİLMEDEN ASLA

Gen AI modelleri, belirli bir tarihe kadar olan verilerle eğitildiğinden, güncel olaylar veya hızla değişen konular hakkında eksik veya hatalı bilgi verebilir. Modelin ne zaman güncellendiğini bilmek, doğru beklentiler oluşturmanıza yardımcı oluyor. Örneğin, yapay zeka ile bilgi alırken "Bu bilgi ne kadar güncel?" sorusunu sormak sizi yanıltıcı bilgilerden koruyabilir. Gen AI, genellikle insan konuşma tarzında yanıt verdiği için doğru bilgi sunduğu yanılgısı oluşturabilir. Ancak, bu modeller doğruluğu garanti etmeden yanıt verebilirler.

Özellikle karmaşık problemlerde AI yanıtlarını yalnızca bir öneri olarak görüp mutlaka diğer araştırma kaynaklarıyla kıyaslamak önemli.



ÇELİŞKİLİ İFADELER VE GÜVENLİK

Bazı durumlarda, AI birbiriyle çelişen veya yanlış olabilecek yanıtlar verebilir. Özellikle, bir konuda iki farklı bilgi alıyorsanız, her iki bilgiyi de araştırarak doğruluk açısından incelemek önemli bir adımdır. Bu, eksik veya hatalı bilgiyle yanlış bir yargıya varmanızı engeller. Özellikle kişisel veya gizli bilgilerle ilgili olarak yapay zeka uygulamalarını kullanırken temkinli olun. AI modellerine özel veya gizli bilgilerinizi vermek, güvenlik risklerine yol açabilir. Gen AI kullanırken anonim bilgiler vermek veya hassas detaylardan kaçınmak her zaman güvenli bir seçenektir.









MODELLERİN ÖNYARGILARINA KARŞI DİKKAT

Algoritmaların önyargısı olmayabilir. Ancak veri seti ile eğitirken bilinçli olmadan yapay zeka uygulamasının önyargılarla çalışmasına sebep olabilirsiniz. Hayattan kopuk olmak bu konuda uzun süreli sıkıntılara sebep olabilir. Gen AI modelleri, eğitildikleri veri setlerinin içerdiği önyargıları yansıtabilir. Bu nedenle, özellikle kültürel veya sosyal konularda aldığınız yanıtları sorgulamak, modelin önyargılı veya tek taraflı bilgi vermemesi için önemli.

Gen AI'dan maksimum verimi alabilmek için bu tür yaklaşımlar benimsenebilir. Bu adımlarla, yapay zekanın sunduğu avantajlardan yararlanırken olası hatalardan korunmak mümkün hale geliyor. Üç modeli ücretsiz bir arada kullanarak, her birinin güçlü yönlerinden yararlanarak daha kapsamlı ve etkili çözümler elde edebilirsiniz.



KARMAŞIK METİNLERİ ANALİZ ETME VE ÖZETLEME

Gemini Advanced'in 1 milyon tokenlik bağlam penceresi, uzun makaleleri, raporları ve kitapları analiz edip özetlemenize olanak tanır. Bu sayede, bilgiye hızlıca erişebilir ve zaman kazanabilirsiniz. Örneğin, bir akademik makaleyi analiz ederek ana argümanları ve bulguları belirleyebilir veya uzun bir raporu özetleyerek önemli noktaları hızlıca kavrayabilirsiniz.

Türkçe şiirler, öyküler, senaryolar ve hatta şarkı sözleri yazmanıza yardımcı olabilir. Yaratıcılığınızı geliştirmek için ilham kaynağı olarak kullanabilir veya fikirlerinizi hayata geçirmek için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, bir roman için olay örgüsü fikirleri üretebilir veya bir reklam kampanyası için sloganlar geliştirebilirsiniz.









KOD YAZMA VE HATA AYIKLAMAK KOLAY

Kod yazma ve hata ayıklama: Gemini Advanced, Türkçe kod yazmanıza ve mevcut kodunuzdaki hataları ayıklamanıza yardımcı olabilir. Bu özellik, özellikle yazılım geliştirme alanında çalışanlar için oldukça faydalıdır. Örneğin, bir web sitesi için HTML kodu yazabilir veya Python kodunuzdaki hataları tespit edip düzeltebilirsiniz. Türkçe sorularınıza ayrıntılı ve doğru yanıtlar sağlayabilir. Geniş bilgi birikimi ve güncel bilgilere erişimi sayesinde, merak ettiğiniz konularda size yardımcı olabilir. Örneğin, tarihsel bir olay hakkında bilgi edinebilir veya güncel bir konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.



3 FARKLI MODELDEN HANGİSİNİ KULLANMALI?

Şu ana kadar çıkan pek çok üretici yapay zeka uygulamalarının dil modeline göre karar vermek kolay değil. Ancak en kaba anlamda bir harita çıkarabiliriz. İşin en deneyimli ve trendi başlatan marka Open AI'ın Chat GPT uygılaması oldu. Google uzun süredir çaba harcasa da rakibi piyasayı uçurunca gözü açıldı. Uzun süre isimler değiştirdikten sonra Gemini ile yola devam ediyor. AWS bulut kredileriyle büyüyen Cloude ise oyuna hızlı giriş yaptı. Bakalım hangisiyle daha kolay ne yapabiliriz?



1 Metin analizi ve özetleme

Haber makaleleri, raporlar veya uzun belgeleri hızlıca özetlemek için Claude, ChatGPT ve Gemini Advanced'in güçlü dil işleme yeteneklerinden yararlanabilirsiniz. ChatGPT, uzun metinleri anlamlı parçalara ayırmada çok etkili; Claude ise daha fazla içerik derinliğiyle özetleme yapabiliyor.



2 Dil çevirisi ve çok dilli iletişim

Türkçeden diğer dillere veya farklı dillerden Türkçeye çeviri yapmak için bu modelleri kullanabilirsiniz. Gemini Advanced, doğal dil kullanımı açısından iyi bir seçenek sunarken Claude'un daha kapsamlı çeviri yetenekleri bulunur. ChatGPT de genel anlamda güvenilir ve hızlıdır.



3 Yazım ve dilbilgisi kontrolü

Yazdığınız metinlerdeki dilbilgisi hatalarını düzelterek daha profesyonel bir yazı oluşturabilirsiniz. ChatGPT, dilbilgisi düzeltmede ve profesyonel yazı stilinde özellikle hızlıdır; Claude ise içerik derinliği için idealdir. Gemini Advanced ise anlık hızlı kontrol için uygundur.



4 Araştırma ve bilgi edinme

Yeni konular hakkında bilgi edinme, temel araştırmalar yapma veya hızlı öğrenme için idealdir. Claude, bilgi derinliği açısından zengin içerik sunabilirken ChatGPT daha hızlı ve doğrudan yanıt verebiliyor. Gemini Advanced ise spesifik sorulara net yanıtlar almak için kullanışlı.



5 Yaratıcı yazma ve beyin fırtınası

Blog yazısı, hikaye, şiir veya fikir üretimi için yaratıcı süreçlerde bu modelleri kullanabilirsiniz.

Claude, daha yaratıcı ve özgün içerikler üretmede avantaj sağlar. ChatGPT ise özellikle yaratıcı yazı ve fikir geliştirme konularında hızlı bir performans sergiler. Gemini Advanced ile kısa ve etkili içerikler yaratabilirsiniz.