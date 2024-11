Kendi mini performansı çok büyük bilgisayarlar

Mini bilgisayarlar, ev ve iş ortamlarında giderek daha popüler hale geldi. Küçük boyutları sayesinde masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha az yer kaplıyor. Daha az enerji tüketiyor, güçlü işlemci ve bulut çalışma performansıyla dikkat çekiyor

Evlerde çalışan insan sayısı artıyor. Mobil çalışanlar da güçlü ama az yer kaplayan bilgisayara ihtiyaç var. Ofisler kullanım alanları küçülüyor ve maliyetler artıyor. Bu yüzden kurumlar ve kullanıcılar daha az yer kaplayan bilgisayarlar istiyor. Daha az yer kaplayan özellikleriyle öne çıkan mini bilgisayarlar genellikle düşük güç tüketimiyle çalışıyor. Bu da enerji maliyetlerini düşürmek isteyen kullanıcılar için cazip hale geliyor. Sürdürebilirlik puanını artırmaya çalışan kurumlar kullanılan alan, malzeme ve enerji tüketimiyle dikkatleri çekiyor. Günümüzde mini bilgisayarlar, ofis çalışmaları, multimedya ve hatta bazı oyunlar gibi birçok görevi yerine getirebilecek kadar güçlüdür. Bazı mini bilgisayarlar, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan daha uygun fiyatlı olabiliyor.









SEÇERKEN HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN

Eğer yüksek işlem gücü gerektiren işler için kullanacaksanız, daha güçlü bir işlemciye sahip bir model seçmelisiniz. Yani tasarım, oyun, kodlama veya hangi amaç için kullanacaksanız, cihazın özelliklerinde önceliklerinizi belirleyecek. Bellek ve depolama alanı yükseltilebilir olursa gelecekte ihtiyacınıza göre sistemi güncelleyebilirsiniz. Çoklu ekran kullanacaksanız, farklı cihazları bağlamayı düşünüyorsanız, girişleri belirlemenizde yardımcı olacak. İhtiyacınız olan bağlantı noktalarını (USB, HDMI, Ethernet, vs.) destekleyen modelleri tercih edin. Windows, macOS, Chrome OS veya Linux tabanlı bir sistem tercihinize göre cihaz seçebilirsiniz. O zaman uyumluluk konusunda dikkatli olmakta fayda var.



UYGULAMALARLA SİHİRLİ DOKUNUŞ

Bulut tabanlı kullanımlar için cihazın her cihazdan kullanılan uygulamalara ihtiyacı oluyor. Microsoft Office ve Google Workspace bulut tabanlı kullanılan çok amaçlı ofis uygulamalarını kullanabilirsiniz. İş ve ofis işlemleri için en çok tercih edilen araçlar olduğunu söyleyelim. Adobe Creative Cloud grafik tasarım ve içerik üretimi yapan kullanıcılar için kolaylıkla performanslı olarak mini bilgisayarlarda kullanılabilir. Chrome, Firefox ve Zoom gibi web tarayıcıları ve video konferans uygulamaları iş dünyası tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Netflix, Spotify gibi müzik ve video uygulamaları, mini bilgisayarları bir medya merkezi olarak kullanma olanağı sunuyor.









HIZLI BAĞLANTI İMKANI SUNUYOR

Thunderbolt 4 bağlantı noktaları, yüksek hızlı veri aktarımı ve çoklu ekran desteği sağlıyor. Ayrıca, USB4 ile daha fazla cihazı aynı anda bağlayabilme imkanı sunuluyor. En son kablosuz bağlantı teknolojilerini barındıran mini bilgisayar modelleri, yüksek hızda internet bağlantısı ve daha stabil Bluetooth performansı ile daha hızlı ve verimli bir kullanım sunuyor. Böylece pek çok kullanıcı hızlı veri aktarımı ve kablosuz bağlantı seçeneğiyle dikkat çekiyor.



4 FARKLI SEÇENEK GÖZE ÇARPIYOR



1- Yapay zeka ve güvenlik

Intel NUC mini bilgisayarlar, kompakt boyutlarına rağmen güçlü işlemcileriyle öne çıkıyor. Farklı yapılandırmalarla ihtiyaçlara göre özelleştirilebiliyor. NUC modelleri, çoklu görevlerde ve zorlu iş yüklerinde daha hızlı işlem gücü sunan 13. ve yeni 14. nesil Intel Core i5, i7 ve i9 işlemcileri içeriyor. Özellikle i9 modeli, oyun ve profesyonel grafik işlemleri için daha yüksek performans sağlıyor. Bazı üst modeller, Intel Arc veya NVIDIA RTX 40 serisi grafik kartları ile donatılmış olarak sunuluyor. Bu, NUC'ü grafik yoğun işlemler, oyun ve içerik üretimi gibi alanlarda daha güçlü hale getiriyor. 4800 MHz ve üzeri hızlarda çalışan DDR5 RAM desteği ile sistem daha hızlı ve stabil çalışıyor. Bu özellik, ağır uygulamalar ve çoklu görev performansını artırıyor. PCIe Gen 4 SSD yuvaları, daha hızlı veri aktarımı sunuyor ve 2 TB'a kadar depolama kapasitesi destekleniyor. M.2 NVMe SSD'ler ile veri okuma/yazma hızları önceki modellere göre oldukça iyileştirilmiş durumda. Intel'in AI hızlandırıcı çekirdekleri ile makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları için optimize edilmiş, ayrıca TPM 2.0 çipi gibi güvenlik çözümleri barındırıyor









2- Apple ekosisteminden kopmak istemeyenlere

Yeni Mac Mini M4, özellikle profesyoneller ve yaratıcı içerik üretenler için ideal. Düşük enerji tüketimi sayesinde cihaz sürekli açık kalabilir ve kompakt yapısıyla dar alanlara kolayca sığabilir. Ayrıca Apple'ın ekosistemine tam uyumluluğu, diğer Apple cihazları ile sorunsuz entegrasyon sağlıyor. M4 çip, daha hızlı çekirdekler ve enerji tasarruflu performans çekirdekleriyle bir önceki modele göre işlem hızında kayda değer bir artış sağlıyor.Oyun ve grafik yoğun uygulamalarda daha akıcı performans sunan güncellenmiş GPU çekirdekleriyle donatılmış. Gelişmiş Neural Engine ile AI tabanlı işlemlerde, özellikle görüntü işleme ve ses analizinde çok daha hızlı sonuç veriyor. M4 çipin sunduğu yüksek RAM kapasitesi ve SSD seçenekleri, çoklu görevlerde cihazı zorlanmadan kullanmanızı sağlıyor.



3- İş ve oyun için göreve hazır

ASUS PN & Chromebox 5 Serisi hem Windows hem de Chrome OS tabanlı seçenekler sunarak farklı işletim sistemlerine göre tercih yapılmasına imkan veriyor. Ayrıca kablosuz şarj edilen telefonlarınızı da mini bilgisayarın üstünde şarj edin. Yani bilgisayardan daha fazlası olarak işinizi görüyor. ASUS'un 2024 Kasım ayı itibarıyla güncellenen PN Serisi ve Chromebox Serisi mini bilgisayarları, hem Windows hem de Chrome OS tabanlı kullanım için çeşitli avantajlar sunuyor.









ASUS PN Serisi, en yeni Intel ve AMD işlemcileri ile donatılarak çoklu görev performansını artırıyor. Özellikle Ryzen modelleriyle daha fazla çekirdek ve yüksek hız sunuyor. 32 GB'a kadar genişletilebilen DDR5 RAM ile cihazlar daha hızlı veri işleme kapasitesine sahip. Bu, iş ve oyun performansı için oldukça avantaj sağlıyor. Daha hızlı okuma ve yazma hızları için PCIe 4.0 tabanlı SSD desteği sunuluyor. Bu, büyük dosyaların hızla açılması ve yüksek performanslı uygulamaların sorunsuz çalışması anlamına geliyor.



4- Çoklu görevlere hazır

Raspberry Pi 4, Broadcom BCM2711 yonga seti yerine güncellenmiş ve daha hızlı bir işlemciye sahip. Bu yeni işlemci, çok çekirdekli görevlerde daha iyi performans sunarken enerji verimliliğini artırıyor. Geliştiriciler, hobistler ve eğitim amaçlı kullanıcılar için uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bir seçenek. Kullanıcılara tarayıcı üzerinden bulut tabanlı tüm uygulamalara kolayca kullanma şansı sunuyor. 2 GB, 4 GB, 8 GB ve yeni bir 16 GB RAM seçeneği ile kullanıcılara daha geniş bir hafıza yelpazesi sunuluyor. DDR4 veya daha yüksek performanslı bir RAM teknolojisi ile güncellenen bu seçenekler, daha fazla uygulama çalıştırma ve çoklu görev için ideal. Yeni bağlantı özellikleri ile daha hızlı ve stabil kablosuz bağlantı sağlanıyor. Özellikle Wi-Fi 6E, yüksek hızda internet bağlantısı gerektiren uygulamalarda önemli bir avantaj sunuyor. Daha hızlı veri transferi için USB 3.2 bağlantı noktaları eklenmiş durumda. Ayrıca güncellenmiş GPIO pin yapısı, daha geniş aksesuar ve sensör desteği sunarak projelerde esneklik sağlıyor.



