Bakmayın kendilerini sağa sola atmalarına, bunlarda vicdan, merhamet, adalet ve mantık hak getire.

Bir buçuk yıl boyunca soykırıma maruz kalan Gazze'nin mazlum halkına destek vermek için Türkiye'de ve dünyada yeryüzünün tüm vicdanlı insanları soykırımı bilfiil destekleyen markaları boykot ederken, bunlar söz konusu boykotla alay etmişlerdi. Bunların Özgür Özel'i de şimdi kalkmış (İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması neticesinde mahkûm edilmesi üzerine) kendilerine "borazanlık" yapmayan kanallara reklam veren firmaların ürünlerini boykot edeceklerini ilan ediyor.

Bir şeyi de doğru öğrenip doğru uygulasalar diye hayıflanmak ahmaklık olur.

Zira iyinin, doğrunun, güzelin yanında yer almak gibi bir dertleri hiçbir zaman olmadı.

Bugün yargıya parmak sallıyor, tehdit ediyorlar ya yarın muktedir olsunlar, vaktiyle bıraktıkları yerden katmerli bir şekilde devam ederler.

Hayır, tahmin veya öngörü değil bu. Mesela, bir milletvekilleri "Hiç acımayacağız!.." diye höykürmüştü.

***

Yargı şayet'ı mahkûm etseydi sadece bunlar değil,başta olmak üzere tüm müstevliler kırk gün kırk gece bayram ederlerdi. Öyle "yolsuzluk" gerekçesiyle de değil, eskiden olduğu gibi sırf şiir okuduğu için hapse atılsaydı, "Muhtar bile olamaz" coşkusunu bu sefer bin kat terennüm ederlerdi.Hayır yani, bunların ceddi de'in darağacına çekilmesini "devrim" belleyip, yıllar yılı "bayram" olarak kutlamamışlar mıydı?Hadi o kadar geriye gitmeyelim. FETÖ 'nün 17-25 Aralık yargı susturuculu darbesine destek vermek için bunların medyası matine-suare çalışmamış mıydı? FETÖ tapelerini Meclis kürsüsünden okumamışlar mıydı? Bilumum yazarçizerleriçıktılarını müthiş bir siyasi şehvetle köşelerinde döktürmemişler miydi?Şu ibretlik hâllerine bakın:Daha dün FETÖ'nün mahut darbesinin kullanışlı aptallığını yapıp papağan gibi "Hırsız..." deyip duruyorlardı, bugün kalkmış 560 milyar liralık hırsızlığı savunmak için nümayiş yapıyorlar.

***

Tamam, bunlar böyle,düşmanlığı gözlerini kör etmiş, peki siz neyapacaksınız?Çünkü sorumluluk her şeyden evvel aklı başında olanlarındır."Onlar bize vaktiyle neler yaptılar!" veya "Ellerine fırsat geçerse neler yapacaklarını kendileri itiraf ediyorlar..." yollu gerekçelerle hareket ederseniz finalde onlardan farkınız kalmaz!Yapılması gereken iki şey var: Biri,'ye atfedilen "Hakikatin hatırı dostun hatırından üstündür" sözünü ilke edinmektir...da her daim adil olmayı emreder.Hülasa, düşmanına bile hakkaniyetli davranacak, adaletten zerre miskali şaşmayacaksın.Adalet tastamam tesis edilince güven de kendiliğinden hasıl olur.İkincisi de her fırsatta söylediğimdir: Devrim çapında kan değişimi. Yani, merkezdekiler çeperlere, çeperdekiler de merkeze şeklinde muazzam bir altüst oluş.Bir de eleştirel olanı dışlamak yerine içe çekerek düşünsel zenginlik üretirseniz tadından yenmez.