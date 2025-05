ABD Başkanı Trump'ı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde saçlarını bir o yana bir bu yana savurarak karşılayan kadınların görüntüsünden (yeni yetme diliyle söylersem) çıkamadım.

Saçlar da öyle böyle değil; bellere kadar uzun, at kuyruğu gibi dümdüz ve simsiyah.

BAE Başkanlık Sarayı'ndaki seremonide, alanın her iki tarafına dizilmiş yaklaşık yirmi kadının saçlarını sağa sola savurması eşliğinde, BAE Başkanı Nehyan'la birlikte yürüyen Trump, elini zafer işareti mesabesinde yumruk yaparak töreni tamamladı.

Neyin zaferini mi kutluyor?

BAE tipi Arapların zillete düşmelerini mi, Gazze'de binlerce çocuğu paramparça eden İsrail'e milyarlarca dolarlık silah hibe eden ABD Başkanı olarak, Suudi Arabistan ve BAE'den milyarlarca dolar koparmasını mı?

Tastamam muamma...

Kesin olan bir şey var; söz konusu kadınların saçlarını sağa sola savurma gösterisi, "Al-Ayyala" dansı tesmiye ediliyor.

Sadece BAE'de değil Umman'da da sergilenen tarihi bir dansmış.

Hz. Peygamber'e (SAV) karşı savaşa giden Ebu Süfyan'ın ordusunu eğlendiren cahiliye kadınlarının dansı kadar eski mi, o kadarını bilmiyorum.

Benim bildiğim, BAE'ye bağlı erkeklerin icra ettiği mahut dansı son yıllarda kadınlar icra etmeye başlamış.

Hayır canım, erkekler bele kadar uzun ipeksi saçları nerede bulsun da bir o yana bir bu yana sallasın. Onların ellerinde ritmik şekilde salladıkları ince bambu çubukları var.

Lakin, erkekler de Al-Ayyala dansında az maharetli değiller. Dizlerinin üstünde yaylanmaları, kıvraklıkları acayip. Zenneler kadar da gevşekler.

Bir de bunların kılıçlı versiyonu var ki bambu çubuğundan hallice.

Erkeklerin karşılıklı iki sıra halinde konuşlanmaları, savaş meydanındaki iki cepheyi temsil ediyormuş.

İki sıra halinde dizilen kadınların ABD Başkanı'na senkronize şekilde saç savurmaları neyin temsili, orasını da siz öğrenip bana da anlatın. Her şeyi de fakirden beklemeyin.

Şaşacaksınız ama söyleyeyim:

Mezkûr dans, savaş sonrası kazanılan zafer kutlamalarını ve "savaşçı ruhu" temsil ediyormuş.

Hülasa, kahramanlığı ve cesareti simgeliyormuş.

Gelgelelim...

Trump'ın önünde kadınların saçlarını senkronize bir şekilde sağa sola savurmaları kahramanlıkla değil, en fazla "cesurlukla" ilişkilendirilebilir.

Hani, eskiden Babıâli kaşarlarının, "Cesur pozlar" diyerek kozalak okurlarına pazarladığı malum kadınlar vardı ya o misal. Bir farkla ki, Trump'ın iki yanında "Al-Ayyala" dansıyla tebarüz eden "cesurluk" cinsellikle ilgili değil, tamamen zilletle ilgili.

Okuduğunuz yazının serlevhamızda adını dercettiğimiz Nurettin Yıldız'la ilgisi mi?

El cevap: Yok!..

PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetmesinin yanı sıra, dünya barışında Türkiye'nin merkez ülke hâline geldiği bir dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye kadar Nurettin Yıldız üzerinden "gündem hırsızlığına" kalkışılırsa ben de Nurettin Yıldız yazar, dans konuşurum arkadaş.

Madem öyle işte böyle.