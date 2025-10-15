Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Netanyahu varsa ben yokum..." diyerek uçağını hava sahasında pas geçirip Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmasını engellediğini duyduğumda, zavallı muhayyilemde şu soru yankılandı:
Sayın Erdoğan'ın yerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel olsaydı ne yapardı?
Galiba Netanyahu'yu hiç sorun yapmayıp önce havalimanına iner, sonra da "Ben aslında inmedim..." derdi.
Çünkü onda bu yetenek ziyadesiyle var.
Nihayetinde "Hamas bir terör örgütüdür. Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz..." dedikten 11 ay sonra, "Hamas'a ben terör örgütü demedim. Terör eylemleri yapıyor dedim..." şeklinde tornistan eden bir siyasetçiden bahsediyoruz.
Ama artık (amiyane tabirle) kıvırmanın da bir haddi hududu var.
Baksanıza, İsrail bile müstevlilerin olanca desteğine rağmen Gazze halkını soykırımından geçirmeyi "kendini savunma hakkı" masalıyla kıvıramadı.
"Holokost endüstrisi" veya her eleştiriyi antisemitizm parantezine alma yetenekleri işe yaramadı.
Gazze, artık sadece bir coğrafya değil; herkesin kendi vicdanını görmek zorunda kaldığı bir ayna hâline geldi.
***İsrail'in "yenilmez ordu" efsanesi de artık CNN altyazılarında değil, Gazze'nin enkazında tükendi. Zira 365 kilometrekarelik küçücük bir toprak parçası, dünya halklarının vicdanını yansıtan dev bir aynaya dönüştü.
***Washington'daki stratejistlerin "Biz dünya için vazgeçilmeziz, her şeyi bize bağlı..." demeye getirmeleri, Woody Allen'ın "Tanrı sessizdi, ama mikrofonu ben kapatmadım" cümlesi kadar trajikomik.