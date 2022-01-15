ŞEBNEM BURSALI

"TBMM içinde terörist istemiyoruz" NOKTA... "İblise piyonluk yapan bölücü terör uzantılarının TBMM'de bulunması züldür. HDP Diyarbakır milletvekili olan bir kadının nasıl karanlık münasebet kurduğu deşifre olmuştur. Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir. Terörist sevdalıları, kamplara gidip gelen insanlık defoları, ihaneti tevzi eden terör trafoları Meclis sıralarındadır." İkinci kez NOKTA...

Partisinin salı günkü Meclis Grup Toplantısı'nda "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine imza atmayacak var mıdır?" diye sorsam, eminim onlarca milyon imza atar. Ama atmayanlar da, atmayacaklar da var maalesef. Ve yine maalesef ki, sokaktaki insandan ziyade, Meclis çatısı altında, milli irade temsilcileri olarak seçilmiş ve mevcut düzende iktidar alternatifi görünen partilere mensup lider ve vekilleri de var.

CHP, İP, HDP ve diğer küçük partilerin genel başkanlarından da milletvekillerinden de, tescilli katil ve teröristin müstakbel eşi olan HDP Milletvekili Semra Güzel ile ilgili tek bir söz, eleştiri gelmemesi hem ayıp hem yazıktır

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, kadın vekili eleştirmek yerine yine Erdoğan'ı hedef göstermesi de pes dedirtti. 2 asker ve 1 korucumuzun şehit edildiği saldırılara katıldığı belirlenen PKK'lı "Koçero Meleti" kod isimli terörist Volkan Bora, 2017 yılında güvenlik güçlerimizce öldürüldü, ama ele geçirilen fotoğraflar arasında, bugün HDP milletvekili olan Semra Güzel ile dağda silahlar arasında sarmaş dolaş fotoğrafları yeni sızdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hemen harekete geçmesi ve Cumhurbaşkanlığı'nca TBMM'ye gönderilen HDP'li Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili partilerin alacağı tavır, bu ülkeye bağlılık ve millete sorumluluk göstergesi adına turnusol kâğıdı görevi görecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat takip ettiği süreçle ilgili MHP, en üst perdeden tavrını zaten ortaya koydu. Şimdi sıra diğerlerinde. Milletvekillerinin aldıkları maaşta, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu ülke için canını vermiş şehitlerimizin, gazilerimizin son kuruşuna kadar hakkı var. İstisnasız 84 milyon vatandaşın hakkı var.

Şehitlerimizin kanında parmağı olan bu alçak teröristlerle, dağda, terör yuvalarında gülerek boy boy poz veren ve bugün de bu milli iradenin tecelli ettiği gazi Meclis çatısı altında bulunan sözde milletin vekili olan Semra Güzel ve onun gibilerin barınmasına izin veren ve yargı karşısında hesap sorulmasına engel olan herkes, bu ayıbın sorumlusu olacaktır.

Özellikle, isimlerine Millet İttifakı diyen ortakların (CHP-İP-HDP), içinde milletin olduğu değerlere sahip çıkmak, millet adına hesap sormak yerine, onların ayıplarına ortak olmayı tercih etmelerinin millet nezdindeki karşılığı, en hafif ifadeyle "terör sevicilere hizmet etmektir"...