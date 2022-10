Bakan Karaismailoğlu: Scooter’lar ile ilgili çalışma başlattık

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Gençler scooter’ı tercih ediyor. Bir de 2-3 kişi biniyorlar. Bunu bir düzene sokmak için kurallar koyarak yönetmelik yayımladık. Ama görüyoruz ki kullanımda yine bazı hatalar ve can kayıpları var. Çalışma başlattık

Tarihi İpekyolu üzerinde çok kritik bir konumda bulunan ve bölgenin can damarlarından biri sayılan Bitlis Çayı Viyadüğü'nün açılışı için gittiğimiz Bitlis'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projelerinden KKTC'ye direkt uçuşlara kadar çok geniş açıklamalarda bulundu. Bitlis dönüşü yaptığımız sohbette Bakan Karaismailoğlu'nun SABAH'a özel açıklamaları şöyle:







Özellikle gençler scooter'ı tercih ediyor. Biz de ulaşımı düzenleyen birimler olarak kısa mesafelerde bu tip yolcu taşımaları, bu tip mikro araçların kullanımını teşvik ediyoruz. Bisiklet, scooter, yürüme yolları, yürüme alanları... Ama bu tamamen kuralsız bir şekilde kullanılıyordu. Biz de bunu bir düzene sokmak için kurallar koyarak yönetmelik yayımladık. Ama görüyoruz ki kullanımlarda yine bazı hatalar, bazı yanlışlar var. Can kayıplarımız oluyor. Bir de 2-3 kişi biniyorlar. Bunun için neler yapılabilir diye bir çalışma yapıyoruz. Denetimi belediye ve emniyet güçlerinin çok sıkı yapması lazım. Gece reflektörü, yelek falan var ama kimse uymuyor.







Son 20 yıldır Türkiye, müthiş yatırımlar sonucunda anormal bir şekilde büyüdü, hâlâ da büyümeye devam ediyor. 2053 yılına kadar bütün planlamalarımızı yaptık. Bir bölgeye bir birimlik ulaştırma altyapısı yatırımı yaptığınızda onun üretime tam 10 kat, milli gelire de 6 kat etkisi oluyor.







Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşların başlamasıyla ilgili bir talep şifahen geldi ama biz onlara "Resmi olarak bildirin" dedik. Aynı şekilde Kırgızistan'dan da böyle bir konu geldi. Biz de sonucunda KKTC'nin sivil havacılığı ayrı ama biz Türkiye olarak onlara hangi konuda yardımcı olabiliriz, o yönden tam destek vereceğimizi KKTC Ulaştırma Bakanımıza söyledim.







İstanbul Ulaştırma Master Planı, İstanbul'da şu an için 1100 kilometrelik metro yapılması gerektiğini söylüyor. Bunun da şu an 500 kilometresinin mutlaka yapılması, zamanla da 1100 kilometreye tamamlanması gerek. Zamanında hükümet, bu kadar büyük yatırımın İBB'nin tek başına üzerinden kalkamayacağını düşünerek bir kanun çıkardı. Belediye isterse merkezi hükümet, metro hatları yaparak belediyeye teslim edebilir diye. O vaziyette biz belediyede çalışırken 100 kilometre metro ihalesi yaptık. Bir taraftan da merkezi hükümet tarafından 100 kilometre metro merkezi yapılması için anlaşma yaptık. Patır patır bitiriyoruz şimdi. Ama İBB tarafında maalesef 2017-2018 yıllarında yapılmış olan ihalelerin yerinde yeller esiyor. Hâlâ bir çivi çakılmadı. Yüzde 5'te duruyor. Parayı alıyorlar. Metro ortada yok. Sonuçta bunun hesabını soracak olan da millet. Onu da sandık gelince hesabını soracaktır.







Kâğıthane-İstanbul Havalimanı arasını kasım sonu, aralık başı bitiriyoruz. 6 ay sonra da Gayrettepe'ye kadar uzanacak. Ondan bir 6 ay sonra da İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir- Halkalı-Marmaray'a kadar uzanan bir hat var. O da devam ediyor.

Özellikle bu yaz trafikte acayip hareketlilik vardı. Yaptığımız yatırımların ne kadar verimli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu gördük. Osmangazi Köprüsü'nden 50-55 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 110 bin araç geçiyor. Bunların olmadığı bir Türkiye düşünsenize. Kitlenir kalırdık. 250 milyar dolarlık ihracat hikâye olurdu.